Как удалить себя из поисковых систем и социальных сетей раз и навсегда

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Наверное, о каждом из нас где-то в сети осталась информация, которой мы не хотели бы делиться. Например, вам известно, что потенциальный работодатель обязательно проверит ваши страницы в соцсетях, и при мысли об этом вы покрываетесь холодным потом.

Интернет знает о нас очень многое, и в какой-то момент это начинает напрягать. К счастью, большую часть сведений о себе можно удалить, и AdMe.ru составил короткую инструкцию, как именно это сделать.

Но хорошо подумайте, прежде чем так поступать. Во-первых, процесс отнимет немало времени и сил. Во-вторых, возможно, вы пожалеете об утерянных сведениях, а восстановить уже ничего не сможете. Так что применяйте радикальные методы, только когда стопроцентно уверены в своем решении.

Уберите себя из соцсетей

Чтобы эффективно удалить себя из аккаунтов MySpace, LinkedIn и Twitter, есть интересный и совершенно официальный сервис Web 2.0 suicide machine. Он создан для того, чтобы удалить все ваши посты, фото и личные данные в целом. Он существенно экономит время, удаляя за считанные минуты то, на что у вас ушли бы часы. Раньше сервис работал и с Facebook, пока последний не подал в суд и не потребовал прекратить действия в социальной сети.

Исчезнуть из Facebook или «ВКонтакте» навсегда почти невозможно. Политика конфиденциальности Facebook содержит, скажем так, намеки на это. То есть вы можете удалить свою страницу, но ваши переписки и посты в группах останутся. Единственный в таком случае способ изъять большую часть информации — это вручную стереть все посты и диалоги. Обратитесь к друзьям, с которыми переписывались, и попросите их полностью очистить историю сообщений.

Отмените рассылки

Откройте письмо каждой из рассылок и отпишитесь от них. Обычно прямо в письме содержатся ссылки и инструкция к удалению, так что это отнимет время, но не усилия. Если же в письме такой инструкции нет, пишите администрации сайта и требуйте удалить свой аккаунт и электронную почту.

Удалитесь из поисковых систем

Не в каждой стране, но в некоторых есть «право на забвение». Это значит, что у любого сайта вы можете потребовать удалить информацию о себе, если она порочит ваше имя, не соответствует действительности или ей больше 3 лет. Формы обращения для подобного вмешательства есть у Google, «Яндекс», Rambler и многих других крупных сайтов, поисковых систем. Но для удаления информации вас попросят подтвердить личность. Будьте к этому готовы. Если же владельцы сайтов по какой-то причине отказываются удалять информацию, не бойтесь идти в суд. Для маленьких сайтов сама угроза суда станет серьезным поводом пересмотреть свою политику, а для крупных решение суда будет неоспоримым обязательством.

Удалите себя с улиц

Если вы хотите скрыть лицо, есть несколько способов. Первый и самый банальный — это грим. В частности, Адам Харви предлагает остроумное решение: арт-камуфляж для защиты от камер наблюдения. Другой способ — это очки Reflectacles, которые отражают инфракрасное изображение. В результате на камерах слежения вместо вашего лица будет яркое белое пятно.

Карты Google не отображают номера машин и лица, но дома остаются. Однако вы можете удалить свои личные данные с карт. Для этого откройте фото своего дома (не вид сверху, а съемку с улицы) и в верхнем левом углу выберите «Сообщить о проблеме» (Report a problem). В открывшемся окне есть возможность потребовать размыть изображение вашего дома, если вы не хотите его демонстрировать.

В результате ваш дом на картах Google будет выглядеть примерно так:

Удалите себя из баз данных

База ГИБДД Данные о ваших штрафах, даже оплаченных, содержатся в базе ГИБДД. Однако они хранятся всего год, а потом должны быть удалены. Если по какой-то причине ваше имя все еще числится в списке штрафников, напишите жалобу в местный отдел ГИБДД, и данные удалят. В случае отказа вы имеете право добиваться удаления данных через суд. База судебных приставов Судебные приставы будут интересоваться вами только до того момента, пока вы не отдадите долг. Потом данные должника удаляются. Но в некоторых случаях (например объявлении должника в розыск) эти сведения остаются общедоступными в течение трех лет после того, как было завершено исполнительное производство. Клиентские базы данных Многие компании хранят информацию о вас, например телефонные операторы. Но если вы попросите, сведения обязаны удалить.

Ищите обходные пути

Бывает, что изъять учетную запись нельзя. Например, вы никогда не сможете полностью удалить свою страницу на «Википедии». В отдельных случаях допустимо деактивировать аккаунт, но данные все еще будут храниться. Если у вас есть веская причина удалить все данные (например вы проходите по программе защиты свидетелей), вы можете связаться с администратором сайта и потребовать это. Если же это не ваш путь, просто поменяйте в учетной записи всю информацию на заведомо ложную. Если нельзя оставить поля пустыми, замените сведения в них явно подставными (например Петя Попандопулос) или избитыми (Александр Пушкин). Неплохо завести себе новый почтовый ящик. Пусть это будет набор знаков, что-то вроде E$6Ml&bb@whatenver.com. Привяжите к нему все те страницы, которые не получилось удалить. А потом, по завершении всех манипуляций, удалите и этот почтовый ящик.

Полезные советы

Введите в поиск свое имя и все ники, которые сможете вспомнить. Вы удивитесь, сколько аккаунтов у вас осталось на разных сайтах. Помните, что еще некоторое время поисковая система будет выдавать уже удаленную информацию о вас: кешированные данные обновляются не сразу.

Если вы привязывали аккаунты разных сервисов к почте Gmail или Outlook, вам поможет сервис Deseat.me. С его помощью вы увидите все привязанные аккаунты и сможете их удалить.

Социальные сети следят за вами, даже если вы разлогинились. Именно так Facebook показывает актуальную рекламу пользователям. Чтобы избавиться от этого, используйте плагины вроде Disconnect или DoNotTrackMe.

Вместо вывода

Примите тот факт, что удалить абсолютно все не получится. Например, в соцсетях сохранятся ваши комментарии, на сайтах — отзывы. Также сохраняются интервью, если вы их давали, и упоминания вашего имени в новостях. Помните: то, что попадает в интернет однажды, остается там навсегда. Поэтому внимательно выбирайте то, чем вы делитесь со всем миром. Ведь лучшее лечение — профилактика.