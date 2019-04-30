Как не нарваться на подделку и еще 6 приемов, которые научат вас разбираться в сырах

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В тематических справочниках можно найти от 500 до 1 000 видов сыра. А на прошлогодней выставке сыров International Cheese Awards было представлено более 5 000 вариаций этого продукта. Границы этих классификаций часто размыты, а точное количество разновидностей молочного продукта доподлинно неизвестно.

AdMe.ru погрузился в тонкости того, каким может быть сыр, как его подавать, нарезать и с чем сочетать. Мы не обошли вниманием и то, как отличить настоящий сыр от подделок.

Виды сыра в зависимости от плотности и количества влаги

Мягкие сыры не нуждаются в специальной обработке (копчении, плавлении и так далее) и созревают быстрее кулинарных собратьев. Например, бри хватает 5–6 недель, а моцареллу можно употреблять уже через 1–3 дня. Текстура у мягких сыров кремообразная либо похожая на творог. Такие сыры могут быть как с плесневой корочкой, так и без нее. Хранятся в холодильнике недолго, не больше нескольких недель.

не нуждаются в специальной обработке (копчении, плавлении и так далее) и созревают быстрее кулинарных собратьев. Например, бри хватает 5–6 недель, а моцареллу можно употреблять уже через 1–3 дня. Текстура у мягких сыров кремообразная либо похожая на творог. Такие сыры могут быть как с плесневой корочкой, так и без нее. Хранятся в холодильнике недолго, не больше нескольких недель. Полумягкие сыры вызревают чуть дольше, не требуют дополнительной обработки, имеют корочку (естественную или плесневую). К полумягким относят мюнстер, хаварти (вызревают до 3 месяцев). Сюда же относят монастырские сыры — большую их часть исторически делали в монастырях Бельгии, Швейцарии и Франции: лимбургский, пор-салю и другие. Известны американские и канадские монастырские сыры.

вызревают чуть дольше, не требуют дополнительной обработки, имеют корочку (естественную или плесневую). К полумягким относят мюнстер, хаварти (вызревают до 3 месяцев). Сюда же относят монастырские сыры — большую их часть исторически делали в монастырях Бельгии, Швейцарии и Франции: лимбургский, пор-салю и другие. Известны американские и канадские монастырские сыры. Сыры средней твердости могут иметь разную плотность и текстуру. У них ярко выраженный и часто острый аромат, появляются глазки. Любимая многими швейцарская группа сыров относится к этой же категории. Сыры средней твердости вызревают дольше. Например, эмменталь — до 18 месяцев, гауда — до 36.

Твердые сыры отличаются наиболее низким содержанием влаги и более длительным созреванием. В этой группе сыров нет плесневых — технология производства не позволяет соответствующим культурам прижиться. Характерная черта: после созревания эти сыры подвергают дополнительной обработке (копчению или плавлению). Пармезан, пекорино, грана падано, чеддер — вот некоторые из твердых сортов сыра.

Виды сыра в зависимости от используемого молока

Сыры из коровьего молока, пожалуй, наиболее многочисленная группа. К ней относятся и мягкий камамбер, и твердый маасдам.

пожалуй, наиболее многочисленная группа. К ней относятся и мягкий камамбер, и твердый маасдам. Сыры из козьего молока довольно жирные и отличаются специфическим запахом. Часто у этих сыров подсушенная корочка, плотность и количество влаги могут быть любыми. Из козьего молока делают такие сыры, как гарроча, фета и шабишу-дю-пуату.

довольно жирные и отличаются специфическим запахом. Часто у этих сыров подсушенная корочка, плотность и количество влаги могут быть любыми. Из козьего молока делают такие сыры, как гарроча, фета и шабишу-дю-пуату. Сыры из овечьего молока считаются самыми жирными. Чаще это твердые сыры, но есть и мягкие разновидности. Наиболее известный овечий сыр — рокфор.

считаются самыми жирными. Чаще это твердые сыры, но есть и мягкие разновидности. Наиболее известный овечий сыр — рокфор. Кроме этого, сыр производят из буйволиного (буррата), ослиного (пуле), кобыльего и лосиного молока.

Виды сыра с плесенью

Сыры с красной плесенью называются так довольно условно: цвет плесени ближе к розоватому или коричневому. Сыры выдерживают в прохладных и влажных подвалах и используют технологию «мытой корочки»: сыр «купают» в вине, пиве, рассоле или других жидкостях. К этой группе относятся уже упомянутый лимбургский сыр, а также эпуас.

называются так довольно условно: цвет плесени ближе к розоватому или коричневому. Сыры выдерживают в прохладных и влажных подвалах и используют технологию «мытой корочки»: сыр «купают» в вине, пиве, рассоле или других жидкостях. К этой группе относятся уже упомянутый лимбургский сыр, а также эпуас. Белая плесень , как и красная, располагается снаружи сырной головы. Под гибкой и бархатистой корочкой скрывается кремообразная текстура, а у продукта есть характерный аромат. Самые известные сыры с белой плесенью — бри и камамбер.

, как и красная, располагается снаружи сырной головы. Под гибкой и бархатистой корочкой скрывается кремообразная текстура, а у продукта есть характерный аромат. Самые известные сыры с белой плесенью — бри и камамбер. Сыры с голубой плесенью включают, в числе прочих, горгонзолу, дорблю и рокфор. Плесень голубоватого оттенка расположена не на поверхности, а прямо в мякоти. Споры грибков Penicillium glaucum или Penicillium roqueforti зреют внутри сыра без доступа кислорода.

Как подавать

Рекомендации по организации сырной тарелки условны. Чтобы угостить 8 гостей , обычно рекомендуют использовать около 900 г и 4–5 сортов сыра . Сочетайте мягкие (можно взять свежие типа моцареллы или с выраженным вкусом — бри), полумягкие и твердые с выраженным вкусом (например пармезан).

, обычно рекомендуют использовать около и . Сочетайте мягкие (можно взять свежие типа моцареллы или с выраженным вкусом — бри), полумягкие и твердые с выраженным вкусом (например пармезан). Можно добавить на тарелку острые сыры с плесенью — горгонзолу или рокфор. Если хотите удивить друзей диковинным сильно пахнущим сыром, лучше расположить его на отдельной тарелке, чтобы его запах не подавлял более тонкие ароматы. Трапезу начинают с нежных и легких сыров, постепенно продвигаясь к тем, которые имеют более яркий вкус.

Кроме сыра выложите на блюдо (обычно это деревянная или каменная доска) орехи, фрукты и подайте соусы . Вкус мягких сыров подчеркнут ягоды винограда, ломтики груши или инжир, а голубым сырам отличную компанию составят мед или варенье. Острые сыры максимально раскрываются в соседстве с сухофруктами и цукатами, а орехи подойдут ко всем видам. Украсьте тарелку веточками мяты или руколы, рядом поставьте корзинку с хрустящим багетом, хлебными палочками или крекерами.

. Вкус мягких сыров подчеркнут ягоды винограда, ломтики груши или инжир, а голубым сырам отличную компанию составят мед или варенье. Острые сыры максимально раскрываются в соседстве с сухофруктами и цукатами, а орехи подойдут ко всем видам. Украсьте тарелку веточками мяты или руколы, рядом поставьте корзинку с хрустящим багетом, хлебными палочками или крекерами. Сыр, как и вино, должен «подышать». Не стоит подавать его на стол холодным: достаньте сыр из холодильника за час до предполагаемой вечеринки или дружеских посиделок. Для хранения сыра не подходит пищевая пленка: без доступа кислорода его вкусовые качества могут ухудшиться. Сделайте выбор в пользу бумажных пакетов.

Как нарезать

Правильный вариант нарезки диктует форма сыра. Круглые сыры нарезайте тонкими треугольными ломтиками (как вы обычно режете торт) толщиной с карандаш. То же касается сыров квадратной формы. Сыры пирамидальной формы нарезают клиньями сверху вниз. Сыр прямоугольной формы — параллельными ломтиками. Клиновидный бри начинайте резать сбоку — это полностью раскроет вкус и аромат. Сыры с голубой плесенью режут кубиками или клиньями вне зависимости от формы сырной головы. Перед тем как нарезать сыр с плесенью, рекомендуется нагреть нож под струей горячей воды.

С чем сочетать

Споры о том, с чем сочетать тот или иной сорт сыра, не утихают до сих пор. Есть мнение, что отлично сочетаются сыр и вино из одного региона. Другая позиция: к кислому вину лучше подавать мягкие сыры. К сухим белому и розовому, а также игристому подойдут мягкие и жирные сыры. Для рислинга и пино, а также для сладких вин хорошей компанией станут сыры с плесенью. Твердый сыр лучше употреблять с креплеными, плотными винами. Если вы — любитель пива, остановите выбор на острых сортах.

Как отличить сыр от сырного продукта

Производство многих элитных сыров (итальянских, испанских и французских) подразумевает использование сырого молока, которое дает особый вкус и консистенцию. Наиболее яркий пример — пармиджано-реджано. Его делают всего в 4 регионах Италии, а на созревание уходит не менее года. Только такой сыр имеет право называться «пармиджано-реджано». Похожие сорта именуют привычным словом «пармезан». На территории России его делать невозможно: запрещено производить сыр из непастеризованного молока (к продаже не относится). Поэтому тот пармезан, что мы видим на прилавках, чаще всего аргентинский или бразильский. Производство молочных продуктов в РФ долго окупается, а производитель сталкивается с проблемой нехватки качественного сырья, плохой автоматизации производства. Именно поэтому на рынке представлена небольшая часть элитных сыров от маленьких ферм или сыры, которые крупные фабрики производят по советским технологиям.

Доля поддельных сыров на рынке велика, ситуация обострилась после 2014 года. Чаще всего сыр фальсифицируют, заменяя молочные жиры растительными (пальмовым, рапсовым или подсолнечным маслом). Готовый продукт продается под названием «сыр», хотя по факту становится сырным продуктом. Другой способ подделки — сократить время созревания сыра на несколько месяцев. Например, сыр, который должен вызревать 5 или 18 месяцев, попадает в магазины уже через 60 дней. Это влияет на его вкус и запах.

Отличить подделку на вкус может только эксперт, причем при условии, что она не очень искусная. Чтобы максимально обезопасить себя от некачественного продукта, стоит разобраться в ценообразовании. На 1 кг натурального сыра средней твердости (1,5–2 месяца созревания) потребуется 10–12 л молока (₽ 26–29 за литр), закваска и специальные ферменты. С учетом расходов на зарплату, транспортировку и амортизацию себестоимость сыра — около ₽ 400 за килограмм. В итоговую цену закладывается прибыль производителя (5 % минимум) и наценка ритейлера (30 %). Нередко между ними существует посредник, который тоже получает отчисления за свои услуги. По самым скромным подсчетам, килограмм твердого сыра стоит не менее ₽ 550.

Другой важный момент, который поможет не ошибиться в выборе, — внимательное изучение состава. Натуральный сыр не содержит сухого молока и растительных жиров, на этикетке должны быть указаны данные о продукте: жирность, срок годности, наименование «сыр» (а не «сырный продукт»).

Какой сыр вы любите больше других? На что еще кроме цены и состава вы обращаете внимание при его выборе?