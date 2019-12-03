Как не надо себя вести при походе к гинекологу и почему не стоит подстраиваться под цикл

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Каждая женщина знает: гинеколога нужно посещать хотя бы раз в год. Однако часто мы откладываем визит до лучших времен, например, из-за внезапно пришедших месячных или даже лишних волосков на теле. А когда все-таки решаемся прийти, то перед приемом совершаем поступки, которые способны довести врача до белого каления и, что опаснее, принести вред нашему здоровью.

AdMe.ru разобрался, чего не стоит делать на приеме у женского врача и почему.

1. Не ходить к врачу во время месячных

Еще несколько лет назад менструация была препятствием для полноценного приема. Но современные методы исследований позволяют проводить диагностику даже во время месячных: выделения никак не повлияют на результат анализов. Врачей не смутит вид крови, поэтому небольшое неудобство можете ощутить лишь вы сами. Если все же сомневаетесь, стоит ли идти на прием, свяжитесь со своим гинекологом и объясните ситуацию. Кстати, в некоторых случаях посетить врача в период месячных даже полезно: например, если обнаружили у себя новый симптом во время критических дней или хотите установить внутриматочные контрацептивы.

2. Беспокоиться об отсутствии депиляции

Переживания о красоте неуместны в кабинете гинеколога: наличие или отсутствие волосков в интимной зоне никак не влияет на репродуктивное здоровье и результат осмотра. Врачи признаются, что пациентки часто извиняются за, по их словам, «ненадлежащий» внешний вид. И совершенно напрасно: прием длится около 10 минут, а гинекологу важно исключительно ваше самочувствие.

3. Не сообщать о не связанных с гинекологией симптомах

Гинекологам, как и другим врачам, важно видеть картину в целом: иногда на первый взгляд не связанные симптомы могут оказывать влияние на правильность постановки диагноза. Головные боли, высыпания на коже, повышенное давление или что-то еще — не замалчивайте эти признаки. Если они не касаются напрямую профиля врача, но вызывают у того опасения, вас направят к нужному специалисту.

4. Пользоваться средствами с парфюмерными отдушками

Чрезмерное внимание к гигиене может сыграть с нами злую шутку: при обследовании гинеколог оценивает цвет, запах и другие особенности интимной зоны, ведь они могут указывать на заболевание. Гигиенические средства с антибактериальным эффектом или парфюмерными отдушками могут изменить эти параметры, а значит, врач поставит неверный диагноз. Перед посещением гинеколога лучше всего использовать обычную теплую воду. В другие дни тоже не стоит увлекаться средствами для интимной гигиены: они меняют естественный уровень pH, вызывают сухость и другие неприятные ощущения.

5. Не помнить, какие препараты принимали

Мы не говорим, что употребляли витамины, препараты от давления, валерианку или другие «неважные» лекарства. Ведь врач возьмет мазок и выявит проблему или ее отсутствие. Эта логика ошибочна: режим приема таблеток может влиять на то, что назначит гинеколог. Некоторые лекарства могут быть несовместимы, другие нужно разводить по времени. Поэтому сообщайте медицинскому работнику обо всех лекарствах, которые используете, и их дозировках.

6. Скрывать важную информацию

Иногда на приеме нам не хочется говорить о личном: количестве партнеров, факте аборта, возрасте, в котором начали половую жизнь, и других «стыдных» подробностях. Но они важны для врача: например, если девушка начала половую жизнь, будучи младше 18 лет, она может быть более восприимчивой к вирусу папилломы человека. Отсутствие такой информации у врача может стать причиной неправильного лечения и подорвать здоровье.

7. Не следить за циклом

Вести календарь месячных важно не только тем, кто хочет завести ребенка. Все просто: регулярные менструации — один из критериев здоровья. Постоянно сбивающийся ритм может быть сигналом проблем с гормонами, стресса или заболевания органов, не связанных с репродуктивной системой напрямую.

8. Путать профиль врачей

Не слишком осведомленные пациентки могут легко перепутать профиль специалиста и отправиться, например, к гинекологу вместо уролога. Такие случаи наверняка найдутся в практике у любого врача. Верно определить то, к кому нужно обратиться, может далеко не каждый пациент. Поэтому, чтобы тратить меньше времени на хождения по кабинетам, загляните к терапевту — он отправит вас к нужному специалисту.

9. Не ходить на прием к гинекологу-мужчине

Некоторые женщины испытывают дискомфорт, находясь на приеме у гинеколога-мужчины, из-за предубеждений или неудачного опыта общения с противоположным полом. Поэтому для визита вместо опытного врача-мужчины мы часто выбираем специалиста одного с нами пола. Однако половая принадлежность не влияет на профессионализм врача. Определенная доля исследований даже говорит об обратном: гинеколог-мужчина зачастую более внимателен к пациентке. Это объясняется тем, что он не может оказаться на ее месте, поэтому испытывает к ней больше сострадания.

10. Приходить на консультацию с родственниками

Иногда в кабинет гинеколога пациентка приходит не одна, а с матерью, мужем или свекровью. Причины таких коллективных походов могут быть разными: кто-то настолько сильно хочет ребенка, что жаждет получить интересующие сведения из первых уст; другие не очень доверяют юной родственнице; третьи просто оказывают психологическую поддержку. По признанию самих гинекологов, это только затрудняет диагностику.

11. Пользоваться гаджетами во время приема

Такое поведение не только указывает на отсутствие культуры пациентки, но и просто-напросто мешает работать. Если женщина постоянно отвлекается, чтобы ответить на звонок или сообщение, нить разговора теряется. Врачу приходится постоянно возвращать пациентку к разговору из-за чего увеличивается продолжительность визита.

Какие из этих ошибок вы совершаете? Или, может быть, вы сами являетесь гинекологом и вам есть чем дополнить наш список?