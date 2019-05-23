Как изменится ваше тело, если вы будете есть по 3 финика каждый день в течение недели

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Финики, хотя и не относятся к суперпродуктам, по своим полезным свойствам очень к ним близки. Они содержат так много нужных для здоровья веществ, что регулярное употребление их в пищу кажется практически необходимым. А тот факт, что финики сладкие и очень вкусные, делает их еще притягательнее. Ешьте эти плоды в течение всего 1 недели, и вы увидите, как ваше тело будет вам благодарно.

Мы в AdMe.ru обожаем писать про все, что вкусно и полезно для здоровья. Именно поэтому мы решили поделиться с вами некоторыми интересными фактами о финиках и о том, что будет, если есть их регулярно на протяжении всего лишь 7 дней. Надеемся, что после этого вы захотите включить их в свой рацион.

1. Улучшится состояние костей

По словам Джулии Гарден-Робинсон, доктора наук и профессора Университета Северной Дакоты, финики содержат бор, который укрепляет кости. Другие исследования доказывают, что фосфор, калий, магний и другие минералы в большом количестве содержатся в сухофруктах, в том числе и финиках. Эти вещества укрепляют кости и помогают бороться с остеопорозом и другими заболеваниями.

2. Улучшится пищеварение

Финики богаты волокнами, которые необходимы для нормальной работы нашей пищеварительной системы. Они предотвращают запоры и способствуют очищению кишечника. Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что у людей, которые употребляют финики, пищеварительная система работает гораздо лучше, чем у тех, кто их не ест.

3. Финики помогают бороться со стрессом и депрессией

Финики содержат витамин В6. Доказано, что он помогает организму вырабатывать серотонин и норадреналин, которые улучшают здоровье мозга. Серотонин регулирует наше настроение, а норадреналин борется со стрессом. Это исследование также доказывает, что низкий уровень витамина В6 в организме — один из факторов развития депрессии. Чем больше этого витамина мы потребляем, тем лучше чувствуем себя не только физически, но и морально.

4. Дают мощный заряд энергии

Финики богаты клетчаткой, калием, магнием, витаминами и антиоксидантами. Это делает их идеальным блюдом для перекуса. Благодаря высокому содержанию фруктозы и глюкозы, они насыщают организм сахаром и дают мощный заряд жизненной силы. А недавнее исследование показало, что финики не просто повышают уровень энергии, но и помогают быстро восстановить организм после нагрузок, например усиленной тренировки.

5. Помогают предотвратить болезни сердца

В ходе исследования ученые сделали вывод, что финики уменьшают уровень триглицеридов и замедляют окислительные процессы в организме. Это в свою очередь снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза. Кроме того, этот продукт богат калием, а значит, он помогает снизить артериальное давление и уменьшает риск инсульта.

6. Снижают риск развития рака толстой кишки

Финики защищают пищеварительную систему и кишечник от вредных бактерий, препятствуя их распространению в толстую кишку. Исследование Департамента наук о питании показало, что в организмах людей, которые регулярно употребляют в пищу эти плоды, обитает больше полезных бактерий, защищающих толстую кишку от развития раковых клеток.

7. Облегчают симптомы сезонной аллергии

Ежегодным сезонным аллергиям только в США подвержены 30 млн человек. К счастью, некоторые продукты, в частности финики, помогают облегчить неприятные симптомы. Проведенные исследования также показали, что финиковые пальмы уменьшают проявления маркеров воспаления у пациентов, страдающих аллергией.

8. Способствуют похудению

Эти плоды будут полезны тем, кто хочет похудеть. Во-первых, финики содержат пищевые волокна, которые заставляют нас чувствовать себя сытыми в течение более длительного времени. Кроме того, они предотвращают скачки глюкозы в крови, которые вызывают сильное чувство голода. Во-вторых, в финиках содержится множество антиоксидантов, таких как антоцианы, фенолы и каротиноиды. Они избавляют организм от токсинов, стимулируют пищеварение и ускоряют обмен веществ, что в результате приводит к потере веса.

А вы любите финики? Замечали влияние их полезных свойств на свой организм?