Экспресс-методы для приведения себя в порядок, чтобы выглядеть ухоженной и стильной

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Помните, как в голливудских фильмах команда имиджмейкеров за пару часов превращает замухрышку в красотку? В реальном мире такая штука очень бы пригодилась. Правда, у нас нет ни кучи нужных специалистов, ни порой даже времени. Обрадуем: обрести приличный внешний вид можно даже тогда, когда вы были застигнуты врасплох и не располагаете ни временем, ни средствами на подготовку.

AdMe.ru составил подборку лайфхаков, как быстро превратиться из человека, потрепанного жизнью, в того, кто достоин если не фото в модном журнале, то уж точно пары комплиментов.

1. Поверхностное мытье головы

Загрязненные корни волос способны мгновенно испортить общее впечатление о внешности. В походных условиях, например в поезде, или если у вас нет фена и сухого шампуня, можно прибегнуть к упрощенной процедуре мытья шевелюры. Отделите прядки волос со лба и висков, остальные волосы зачешите назад и соберите в низкий хвост. Эти пряди пряди промойте под краном или любой проточной водой, желательно все-таки с шампунем. Хорошо отжатая прядь волос высохнет за 20 минут. После чего остается сделать высокий хвост, покрыв вымытыми волосами остальные.

2. Экспресс-метод привести ногти в порядок

Вы копались в саду в отпуске, как вдруг начальник внезапно вызвал на совещание? А вид у рук и ногтей не самый приличный, мягко говоря. Грязь въелась намертво, не говоря уж об огрубелости кожи. Помогут горячая вода и мягкая зубная щетка. Наберите в тазик воды и подержите в нем руки 5-10 минут. После чего прямо в воде обработайте ногти и пальцы зубной щеткой, по желанию добавив немного мыла. Руки сразу станут намного аккуратнее: зубная щетка удалит не только грязь, но и отмершие частицы кожи, за счет чего руки посвежеют. Тем же способом можно быстро почистить и ноги, окрашенные коварными черными носками. Не забудьте затем выбросить зубную щетку.

3. Вторая жизнь туфель

После экстремальной прогулки кожаная обувь приобрела весьма печальный вид, а заменить ее в ближайшее время не получится? Смягчить подвергшуюся воздействию воды и грязи кожу можно обычным кремом для рук. Просто нанесите на сухие ботинки крем, а через несколько часов они станут похожи если не на новые, то на вполне приличные и ухоженные.

4. Плоский живот за 10 минут

Вы провели чудесные выходные на диване в компании чипсов, а вечером вас пригласил на свидание кавалер? Только вот любимые модные джинсы решили отомстить за обжорство и не собираются застегиваться на талии. Не беда: помогут приседания. Это упражнение дает положительный эффект мгновенно, хотя, конечно, при регулярном его повторении польза более ощутима. Ноги на ширине плеч, пятки на полу. Приседать надо как можно глубже, держа спину ровной и голову прямо. Два подхода по 20 раз сделают живот более плоским, и джинсы застегнутся.

5. Мгновенная иллюзия укладки

Если корни волос склонны быстро жирнеть, то концы иссушаются и некрасиво топорщатся посеченными волосками. Быстро усмирить их помогут расческа и несколько капель масла: эфирного, косметического или оливкового. Итак, капаем на расческу масло и проводим ею по самым кончикам волос, захватывая 3-4 см. Масло склеит посеченные концы, утяжелит их и придаст блеск. После процедуры ни в коем случае не трогаем волосы! Нельзя, чтобы масло поднялось к корням.

6. Капли для глаз против прыщика

Многие девушки помнят свою мучительную борьбу с высыпаниями на лице. Однако и в зрелые годы коварный прыщик иногда выскакивает на коже, причем в самый неподходящий момент. Не паникуем, просто достаем сосудосуживающие капли для глаз, например визин, капаем на ватку и кладем в морозилку на несколько минут. Потом прикладываем охлажденную ватку к прыщику и ждем пару минут. Средство сузит сосуды и сделает цвет «неприятности» значительно менее ярким.

7. Автозагар и лифтинг тела за полчаса

Внезапно пригласили на пляж или просто позагорать в купальнике на лужайке? Только вот тело привыкло нежиться в халате на диване, да и оттенок кожи ближе к молочному, чем к модному золотистому загару. Что ж, для приведения себя в форму понадобятся полчаса и молотый кофе. Кофе следует заварить кипятком и добавить пару ложек оливкового масла, чтобы получилась консистенция густого скраба. Этой смесью, с помощью щетки, хорошенько натираем распаренное в душе или ванне тело и аккуратно смываем прохладной водой. Кофе окрасит кожу в приятный коричневатый оттенок и вытянет немного лишней воды, сделав силуэт более подтянутым.

8. Не только для зубов

Некоторые запахи въедаются в руки намертво, например рыбы, табака или лука. Обычное мыло помогает довольно плохо, поэтому вымойте руки с зубной пастой. Запах свежести гарантирован.

9. Красивые руки

Открытое платье обязывает: руки должны быть идеальными. Можно ли сделать их более привлекальными всего за десять минут? Да, но придется немного потрудиться. Возьмите гантели с максимальным для вас весом, примерно 8-10 кг. Сделайте несколько повторов упражнений на основные группы мышц рук: бицепсы, трицепсы, плечи. Кровь прильет к мускулам, руки станут более рельефными.

10. Быстро избавиться от тяжести в животе после сытной трапезы

Переесть можно совершенно незаметно для себя. Например, пробуя еду за границей, на свадьбе, за шведским столом... И передвигаться быстро совсем не хочется, хотя планов еще вагон и маленькая тележка. Значительно облегчит состояние сок половины лимона, выжатый в стакан обычной воды. Не стоит прибегать к такому средству при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, а вообще это отличный метод заставить пищеварительную систему работать намного активнее безо всяких таблеток.

А какими способами быстро привести себя в порядок пользуетесь вы? Делитесь советами в комментариях.