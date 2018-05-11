Девушки рассказали о самых необычных комплиментах, которые они получали от мужчин из разных стран
Кажется, что все мужчины в мире одинаковые, но в разных странах вы можете услышать совершенно не похожие друг на друга фразы для первого знакомства. Порой они бывают настолько милыми и забавными, что вы не сможете просто пройти мимо и не улыбнуться.
Мы в AdMe.ru собрали любопытные выражения довольно находчивых иностранцев с разных концов света, которые, возможно, очаровали уже многих незнакомок.
1. Финляндия
- Вы не знаете, а у Finnair есть прямой самолет из Хельсинки к вашему сердцу?
- Вы такая сладкая, что выведете компанию Fazer из бизнеса.
2. Япония
- Вы как камера Sony! Потому что я улыбаюсь каждый раз, когда смотрю на вас.
3. США
- Наше расставание как пробка в Нью-Йорке. Я просто не могу двигаться дальше!
- Мне следовало бы называть вас Google, потому что в вас есть все, что я искал.
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Моя любовь к вам как кролик из рекламы Energizer: она будет продолжаться бесконечно.
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Ваша фамилия случайно не Gillette? Потому что лучше вас для мужчины нет!
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Если бы вы были бургером из McDonald’s, то вас бы звали МакДивно.
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Я случайно не мог видеть вас на обложке Vogue?
4. Франция
- Вы сделаны из винограда? Потому что вы прекрасны как вино.
- Вы случайно не дизайнер в Лувре? Потому что когда я вас увидел, то все вокруг стало сказочно красивым.
5. Румыния
- Вы случайно не вампир? Потому что вы выглядели так, как будто вас мучает жажда, когда вы посмотрели на меня.
6. Италия
- Если бы вы были молотым кофе, то вы были бы эспрессо, потому что вы высшего сорта.
7. Алжир
- Если бы слово «любовь» было написано на каждой песчинке в пустыне Сахара, то это все равно бы полностью не выразило всю мою любовь к вам.
8. Греция
- Ваши глаза как лабиринт в Кноссосе, я боюсь в них потеряться.
9. Дания
- Девушка, вы такая горячая! Если вы поедете в Гренландию, то все льды сразу растают.
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Я люблю конструктор Lego, вы любите Lego, почему бы нам не построить отношения?
10. Великобритания
- Ваш отец случайно не служил в Королевских ВВС? Потому что вы просто бомба!
- Неудивительно, что сегодня небо серое, весь синий цвет укрылся в ваших глазах.
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Вы случайно не ураган «Офелия»? Потому что я не могу устоять перед вами.
11. Бразилия
- Каково это — быть самой красивой девушкой в Бразилии?
12. Испания
- Если бы вы были Средиземным морем, то я бы плавал в вас бесконечно.
13. Австралия
- Вы случайно не из Австралии? Потому что вы превосходите все коалафикации.
14. Исландия
- Если бы снег падал каждый раз, когда я о вас думаю, то в мире больше бы не осталось снега.
- (Наступая на лед) Вот и треснул лед между нами. Как ваше имя?
15. Колумбия
- Ваши глаза голубые как Карибское море, и я в них просто утопаю.
16. Россия
- Большинство людей любят смотреть чемпионат мира по футболу, потому что это происходит только 1 раз в 4 года, но я лучше познакомлюсь с вами, потому что шанс встретить кого-то вроде вас случается только 1 раз в жизни.
17. Планета Земля
- 8 планет, 1 Вселенная, 7 млрд человек, а я нашел именно вас.
А какие забавные фразы могут привлечь ваше внимание при первом знакомстве?
Фото на превью riverviiperi / instagram