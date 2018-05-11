Девушки рассказали о самых необычных комплиментах, которые они получали от мужчин из разных стран

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Кажется, что все мужчины в мире одинаковые, но в разных странах вы можете услышать совершенно не похожие друг на друга фразы для первого знакомства. Порой они бывают настолько милыми и забавными, что вы не сможете просто пройти мимо и не улыбнуться.