Девушки рассказали о самых необычных комплиментах, которые они получали от мужчин из разных стран

Кажется, что все мужчины в мире одинаковые, но в разных странах вы можете услышать совершенно не похожие друг на друга фразы для первого знакомства. Порой они бывают настолько милыми и забавными, что вы не сможете просто пройти мимо и не улыбнуться.

Мы в AdMe.ru собрали любопытные выражения довольно находчивых иностранцев с разных концов света, которые, возможно, очаровали уже многих незнакомок.

1. Финляндия

  • Вы не знаете, а у Finnair есть прямой самолет из Хельсинки к вашему сердцу?
  • Вы такая сладкая, что выведете компанию Fazer из бизнеса.

2. Япония

  • Вы как камера Sony! Потому что я улыбаюсь каждый раз, когда смотрю на вас.

3. США

  • Наше расставание как пробка в Нью-Йорке. Я просто не могу двигаться дальше!
  • Мне следовало бы называть вас Google, потому что в вас есть все, что я искал.

  • Моя любовь к вам как кролик из рекламы Energizer: она будет продолжаться бесконечно.

  • Ваша фамилия случайно не Gillette? Потому что лучше вас для мужчины нет!

  • Если бы вы были бургером из McDonald’s, то вас бы звали МакДивно.

  • Я случайно не мог видеть вас на обложке Vogue?

4. Франция

  • Вы сделаны из винограда? Потому что вы прекрасны как вино.
  • Вы случайно не дизайнер в Лувре? Потому что когда я вас увидел, то все вокруг стало сказочно красивым.

5. Румыния

  • Вы случайно не вампир? Потому что вы выглядели так, как будто вас мучает жажда, когда вы посмотрели на меня.

6. Италия

  • Если бы вы были молотым кофе, то вы были бы эспрессо, потому что вы высшего сорта.

7. Алжир

  • Если бы слово «любовь» было написано на каждой песчинке в пустыне Сахара, то это все равно бы полностью не выразило всю мою любовь к вам.

8. Греция

  • Ваши глаза как лабиринт в Кноссосе, я боюсь в них потеряться.

9. Дания

  • Девушка, вы такая горячая! Если вы поедете в Гренландию, то все льды сразу растают.

  • Я люблю конструктор Lego, вы любите Lego, почему бы нам не построить отношения?

10. Великобритания

  • Ваш отец случайно не служил в Королевских ВВС? Потому что вы просто бомба!
  • Неудивительно, что сегодня небо серое, весь синий цвет укрылся в ваших глазах.

  • Вы случайно не ураган «Офелия»? Потому что я не могу устоять перед вами.

11. Бразилия

  • Каково это — быть самой красивой девушкой в Бразилии?

12. Испания

  • Если бы вы были Средиземным морем, то я бы плавал в вас бесконечно.

13. Австралия

  • Вы случайно не из Австралии? Потому что вы превосходите все коалафикации.

14. Исландия

  • Если бы снег падал каждый раз, когда я о вас думаю, то в мире больше бы не осталось снега.
  • (Наступая на лед) Вот и треснул лед между нами. Как ваше имя?

15. Колумбия

  • Ваши глаза голубые как Карибское море, и я в них просто утопаю.

16. Россия

  • Большинство людей любят смотреть чемпионат мира по футболу, потому что это происходит только 1 раз в 4 года, но я лучше познакомлюсь с вами, потому что шанс встретить кого-то вроде вас случается только 1 раз в жизни.

17. Планета Земля

  • 8 планет, 1 Вселенная, 7 млрд человек, а я нашел именно вас.

А какие забавные фразы могут привлечь ваше внимание при первом знакомстве?

Фото на превью riverviiperi / instagram

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