Девушка сняла убитую хрущевку и своими руками сделала из нее конфетку, не влезая в кредиты

Далеко не каждый решится делать косметический ремонт своими руками, тем более в съемной квартире. Но героиня нашей статьи Наталья Чувинова не испугалась трудностей: она специально искала старенькую хрущевку, в которой с согласия арендодателя можно будет сделать бюджетный ремонт в скандинавском стиле. Наталья полгода преображала свой новый дом: выносила горы строительного мусора с 5-го этажа без лифта, шпаклевала, красила и клеила обои.

Мы в AdMe.ru ахнули от восхищения, когда увидели результат. Сейчас квартира Натальи — образец скандинавского интерьера, которым остались довольны и 5 ее очаровательных котиков.

Прихожая

Еще в самом начале ремонта Наталья решила красить стены и полы в белый, поскольку этот цвет универсальный и в дальнейшем не будет вопросов, что и с чем сочетать. Работу начали с полов: сперва сняли старый линолеум, потом принялись шпаклевать доски и красить их алкидной краской. Со стен сняли старые обои и покрыли водоэмульсионной краской. Акцентным цветом стал черный — в него перекрасили даже входную дверь.

На противоположной от двери стене Наталья наклеила обои с геометрическим орнаментом, чтобы добавить акцентов в интерьер. Справа на фото «после» белая банкетка, в которую девушка спрятала кошачий лоток.

Гостиная

Для сложных работ Наталья нанимала строителей: специалисты взяли на себя проводку и шпаклевали поверхности. Девушке удалось сэкономить на мебели: она привезла вещи из родительского дома, а остальное докупила в IKEA.

Спальня

Когда руки дошли до спальни, Наталья немного расслабилась: старый пол был без сколов, поэтому краска на него ложилась легко. Со стен сняли обои и тоже выкрасили их в белый цвет, а также обновили краску на двери и окне. Обратите внимание на спальное место — девушка решила использовать палеты в качестве каркаса. Так она думала сэкономить: поддон дали знакомые, которые работают на производстве, но одной палеты не хватило, пришлось купить вторую.

Балкон

Одно из главных достоинств съемной квартиры — обилие зелени за окном. По этой причине Наталья выбросила весь хлам, хранившийся на балконе, и устроила там зону отдыха для себя и любимых кошек. Кстати, чтобы любимцы не пострадали, их хозяйка предусмотрительно прикрепила защитную сетку. Девушка застелила пол ковриками, поставила небольшое кресло и украсила пространство цветами и гирляндой из фонариков, которые в течение дня заряжаются от солнца, а вечером освещают все мягким светом.

Ванная комната и туалет

Ванну отреставрировали акрилом, а стены покрасили алкидной влагостойкой краской. Страшные трубы под раковиной замаскировали обычным шкафчиком из Leroy Merlin.

В туалете пришлось зашпаклевать дыры в стенах и закрепить плитку, которая со временем стала хлипкой. На одну из боковых стен наклеили те же обои, которыми выделили часть прихожей. Центральную стену Наталья покрасила темно-синей краской, а унитаз заменила на новый.

Кухня

С кухней пришлось труднее всего. Под обоями была масляная краска, которую очень сложно снять, а поверх нее практически ничего не ложится. Наталья нашла выход: покрыла стены пескобетоном и шпаклевкой из банки.

Плитку на фартуке девушка покрыла белой алкидной краской и выбросила старый гарнитур. Новую кухню собрали в салоне, который принадлежит матери Натальи.