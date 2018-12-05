Что случится с вашим организмом, если вы начнете есть овсянку каждый день
Завтрак — самый важный прием пищи за день, считают диетологи и не перестают рекомендовать завтракать именно овсяной кашей. И совсем не напрасно.
AdMe.ru расскажет вам, почему стоит есть овсянку каждый день.
Овсяная крупа должна быть экологически чистой, без повреждений и посторонних примесей. Но в нее можно для вкуса добавлять свежие фрукты, орехи, корицу, сливки или обезжиренный йогурт.
1. Улучшится состояние вашей кожи
Овес — идеальное средство для лечения кожных заболеваний, в том числе экземы и дерматита, так как он содержит большое количество витаминов и питательных элементов.
Цинк помогает очистить кожу от токсинов, а также раскрывает поры и омолаживает кожу. Железо обновляет и увлажняет, а марганец устраняет отеки и воспаления, ускоряет заживление ран, ожогов и микротравм. Магний нормализует кровообращение и обеспечивает постоянное обновление клеток кожи.
2. Ваши мышцы будут расти быстрее
Всего лишь 8 ст. л. овсянки обеспечат ваш организм 15 % от суточной нормы потребления белка. Кроме того, вместе с белком вы получите витамин Е, антиоксиданты, глутамин, которые помогут вашим мышцам расти быстрее.
3. В овсянке много антиоксидантов
Овес богат антиоксидантами, которые помогают бороться с зудом, воспалениями кожи, а также высоким артериальным давлением. Они содержат бета-глюкан, который снижает уровень содержания сахара в крови. Кстати, антиоксидантный эффект усиливается в присутствии витамина С. Поэтому вместе с овсянкой на завтрак будет полезно выпить апельсиновый сок.
4. У вас будет больше энергии
Овсянка богата углеводами и обеспечивает организм энергией. Она хорошо насыщает, а значит, вы не испытываете чувство голода длительное время.
5. Вы похудеете
Ежедневное потребление овсянки улучшает обмен веществ, что в свою очередь ускоряет потерю веса. К тому же, как мы отметили выше, завтрак на основе овсянки надолго насыщает организм, благодаря чему мы едим меньше в течение дня.
Медленные углеводы, содержащиеся в овсе, регулируют наш аппетит и поддерживают нормальный уровень сахара в крови.
6. Снизится уровень холестерина
Овес содержит бета-глюкан, который помогает снизить уровень холестерина в организме.
Линолевая кислота и растворимая клетчатка в составе овса снижают уровень триглицеридов и «плохого» холестерина в крови. Эти питательные вещества «очищают» остатки жира от стенок артерий и защищают наше тело от развития таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, сердечный приступ и инсульт.
7. Уменьшится риск сердечных заболеваний
Овес богат полезными жирами, которые поддерживают клетки сердца и систему кровообращения. Благодаря антиоксидантам в составе овсянки вероятность повреждения стенок кровеносных сосудов свободными радикалами (их «прилипание») снижается.
8. Вы избавитесь от проблем с пищеварением
Эксперты рекомендуют потреблять от 25 до 35 г клетчатки в день для поддержания хорошего пищеварения. В порции овсянки содержится 1/5 от этой нормы.
Вот почему овсянка идеально подходит для ежедневного потребления. А вы завтракаете овсяной кашей? Не задумались ли над этим после прочтения нашей статьи? Расскажите в комментариях.
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