Что произойдет с организмом, если каждый день съедать хотя бы одно рыбное блюдо

1 2

7

1.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На стенах египетских гробниц Древнего царства сохранились изображения разделанной рыбы, возраст которых превышает 4 000 лет. Это говорит о том, что люди еще в давние времена начали заниматься рыбным промыслом и употреблять свой улов в пищу. Современная наука уже доказала пользу рыбных блюд для человека. Как минимум рыбий жир благоприятно влияет на здоровье, память и настроение.

AdMe.ru рассказывает, почему стоит чаще готовить рыбные блюда.

1. Снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно некоторым статистическим исследованиям, между употреблением рыбы и рисками гемморагического инсульта есть обратная связь: чем больше морепродуктов мы едим, тем меньше риск. Другие данные указывают на то, что потребление рыбы помогает избежать и инфаркта миокарда.

2. Рыбий жир благоприятно влияет на нейроны мозга

Победить старость человечество мечтает уже очень давно, и вполне возможно, что новые исследования вскоре приблизят нас к этому. Справиться с возрастными нарушениями медики рассчитывают с помощью кислот омега-3. Эти кислоты входят в состав рыбьего жира.

3. Рыба помогает похудеть

Желающим сбросить лишние кило стоит отказаться от монодиет или от непродуманного голодания и добавить рыбу в свой рацион. Средиземноморская диета, популярная сегодня, основана на сбалансированном соотношении рыбы и овощей. С ней вы не лишите организм ни необходимых ему витаминов и веществ, ни белка.

4. Рыба помогает спортсменам поддерживать форму

Притом что рыба помогает похудеть, она же способна поддерживать мышечную массу у спортсменов, помогая остаться в форме во время жестких тренировок. Это свойство рыбы делает ее неизменным компонентом спортивных диет. Кроме того, рыбий жир рекомендуют употреблять при травмах сухожилий, чтобы ускорить восстановление.

5. Рыба борется со старостью

Пожилые люди вследствие физиологических изменений часто сталкиваются с саркопенией — дефицитом мышечной массы, который приводит к снижению мышечной силы и нарушению физических функций. По гипотезам, над которыми сейчас активно работают ученые, употребление рыбы помогает остановить этот процесс.

6. Рыба может менять настроение и даже взгляд на жизнь

Рыба полезна не только для тела, но и для души. Ученые отмечают, что употребление омега-3 жирных кислот, которые входят в состав рыбьего жира, снижает риск депрессии, особенно у женщин.

7. Рыба полезна при беременности

Добавить рыбные блюда в свой рацион рекомендуется и женщинам в положении. Ученые доказывают, что рыба в меню будущей матери необходима для формирования нервной системы плода и благоприятно влияет на когнитивные функции мозга ребенка.

Бонус для эстетов и вегетарианцев Рыба улучшает самочувствие, и для этого даже не обязательно ее есть. Многие сталкиваются с терапевтическим эффектом, когда заводят обычный аквариум или присаживаются отдохнуть у летнего пруда. Аквариумные обитатели благоприятно влияют на нервную систему. Поэтому страдающим от стресса нередко советуют устроить дома релакс-зонирование и держать там аквариум.

Рыбу в рационе можно заменить, если к ухе, рыбным котлеткам и бутербродам с икрой душа не лежит. Подойдут другие морепродукты (листья нори, морская капуста) и рыбий жир (продается в капсулах).