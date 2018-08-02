12 доказательств того, что фигуру на фото можно сделать идеальной за пару секунд

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В интернете на страницах блогеров нередко можно увидеть подборки разоблачительных снимков, которые доказывают, что секретом аппетитных форм знаменитостей в соцсетях может оказаться лишь подготовленное позирование и грамотно подобранное освещение. Самое интересное, что все это с легкостью способен повторить даже рядовой пользователь.

AdMe.ru собрал наглядные примеры снимков, где блогеры демонстрируют магию позирования во всей красе. Оцените и вы, насколько по-разному может выглядеть одна и та же фигура на фото, которые сделаны с разницей в несколько секунд.

1. Акцент на переднем плане

Самое главное, о чем нужно помнить: на любых фото визуально больше выглядит тот объект, который размещен ближе к камере. Это всегда нужно учитывать, если необходимо сделать акцент на бедрах и ягодицах. Например, один из удачных ракурсов для съемки — сбоку. Вес тела следует максимально перенести на ногу, которая находится ближе к камере. Визуально ягодица приобретет дополнительный объем и округлость. Другую ногу лучше выставить немного вперед. Так она не сольется с той, что расположена на переднем плане, и фигура на фото будет выглядеть гармонично.

2. Равномерный объем

Еще один вариант фото для акцента на ягодицах — ракурс со спины вполоборота. Вес тела следует перенести также на ногу, которая находится ближе к камере. Вторую ногу при этом необходимо отставить немного назад, чтобы обе ягодицы визуально выглядели более округлыми. В противном случае, если «заднюю» ногу выставить перед собой, она будет выглядеть слишком тонкой и плоской в тех местах, где это совсем не нужно.

3. Изящный силуэт

Не стоит выпячивать живот вперед и подаваться всем корпусом к камере, иначе фигура будет выглядеть мешкообразной. Необходимо втянуть живот, отвести таз назад, прогнувшись в пояснице. Лопатки следует свести, а грудь подать вперед, таким образом руки будут находиться дальше от камеры и не выглядеть слишком большими. Чтобы ноги казались длиннее и изящнее, вес тела следует перенести на ту, что расположена дальше от объектива, а вторую немного согнуть в колене и поставить на носок.

4. Прогиб и правильная «посадка» одежды

Одна из ключевых особенностей удачных снимков нижней части туловища — это максимальный прогиб в пояснице. Чем он сильнее, тем больше подаются назад ягодицы и тем объемнее они кажутся. Отдельный совет касается одежды — джинсов, шорт, купальных плавок. По возможности их лучше поднять выше, на талию, что дополнительно создаст эффект более подтянутых форм.

5. Наклон вперед

При позировании сидя спиной к камере также существуют свои нюансы. Следует наклониться немного вперед и также максимально прогнуться в пояснице. Кроме того, руки можно поднять вверх. Так талия будет казаться тоньше, а низ, соответственно, более пропорциональным.

6. Бедра на одном уровне

На фото со спины вполоборота ягодицы также могут выглядеть более округлыми, даже если не переносить вес тела на стоящую ближе к камере ногу. Главное - помнить, что ее лучше немного согнуть и поставить на носок. Таким образом бедра будут находиться на одном уровне и визуально не потеряют в объеме.

7. Длинные ноги

В положении сидя также актуально правило: не сутулиться и держать спину прямо. Следует закинуть ногу на ногу, а колено, находящееся сверху, поднять повыше. Вторую ногу необходимо вытянуть по направлению к камере.

8. Отведение бедра назад

Данное правило также действует для ракурса сбоку или вполоборота. Следует перенести вес тела на ногу, которая находится дальше от камеры, при этом другую ногу необходимо немного приподнять или поставить на носок и отвести назад, как будто бедром совершается круговое движение. Это позволит сделать форму более округлой. Руку, которая расположена ближе к камере, можно разместить на талии.

9. Положение рук

Положение рук имеет немаловажное значение. Например, при позировании в профиль не стоит класть руку на бедро, закрывая его, тем более с расставленными в стороны пальцами. Таким образом "съедается" весь объем. Лучше положить руку как бы сверху ягодицы, по факту даже не касаясь ее. Так создастся эффект подтянутых форм.

10. Модельные образы

В идеале на постановочной фотографии руки обязательно должны быть «пристроены», так образ выглядит завершенным и гармоничным. Ранее упоминались варианты позирования с рукой на поясе. Стоит помнить, что руки не должны выглядеть напряженными. Интересен вариант, когда одна рука согнута в локте и как бы обнимает корпус чуть выше талии, вторая рука согнута перпендикулярно первой и образует с нею прямой угол. Расслабленная кисть этой руки направлена к волосам или подбородку. Кроме того, не следует забывать и об осанке. Она, как всегда, важна. Если хочется сделать снимок в стиле высокой моды, не стоит округлять спину, достаточно немного подать вперед плечи.

11. Положение коленей

"3-секундная трансформация".

Положение стоя на коленях. Для ракурсов как сбоку, так и со спины действуют одинаковые правила. Во-первых, колени необходимо развести подальше друг от друга, чтобы добавить объема в горизонтальной плоскости. Во-вторых, не следует садиться на пятки. Необходимо немного привстать и прогнуться в пояснице, чтобы формы выглядели более аппетитными.

12. Акцент на бедрах даже с фронтального ракурса

"До". "После".

Интересно, что и при фронтальной съемке - лицом к камере - можно подчеркнуть бедра. Не следует стоять прямо по стойке смирно. Лучше перенести вес тела на одну ногу, чтобы бедро как бы "выстреливало" в сторону. Таким образом оно будет смотреться более изящно, будут удачно подчеркнуты изгибы.

А вы пользуетесь какими-нибудь приемами, когда позируете для фото? Может быть, у вас есть свои секреты удачных снимков?