9 видов массажа, которые помогут справиться с болями в шее и спине

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Все мы склонны к переутомлению, и всем нам необходимо уметь расслабляться. Вот для чего необходим массаж. Это отличный способ облегчить боль в спине и шее, а еще массаж успокаивает нервы. Жители США посещают массажный кабинет 230 млн раз в год, и 88 % из них согласны с тем, что данная процедура эффективна в качестве обезболивающего средства.

AdMe.ru делится с вами 9 видами массажа, которые избавляют от напряжения в мышцах шеи и спины. И не забудьте проверить бонус в конце статьи.

Техники самомассажа

1. Расслабляющий точечный массаж от боли в плечах и шее

Согласно практике и исследованиям, это весьма эффективный способ. Оказывается, акупрессура и рефлексология продемонстрировали обезболивающий эффект в 9 из 10 исследований. На теле человека находится множество акупунктурных точек, поэтому, прежде чем прибегнуть к этой практике, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Можно воздействовать на массажные точки, связанные со спиной. Существуют и точки для расслабления шеи и даже всего тела целиком.



1. Не торопитесь, выполняйте движения медленно.



2. Сядьте или лягте в удобной позе.



3. Расслабьтесь, дышите глубоко, закройте глаза.



4. Надавливайте на точки с усилием, выполняя небольшие вращательные движения или движения по направлению вверх-вниз.

2. Снятие боли в спине с помощью теннисного мяча

Боль в спине может быть вызвана рядом причин, который обычно включает в себя мышечную перегрузку и неправильную осанку. Чтобы облегчить состояние и расслабить спину, можно попробовать массаж парой теннисных мячей. 1. Лягте на спину. Колени должны быть согнуты, а ступни стоять на полу. 2. Приподнимите бедра и положите под спину 2 теннисных мяча. 3. Полежите в таком положении 60 секунд. Вы можете поэкспериментировать с перемещением мячей, чтобы проработать различные области мышц и найти разные точки напряжения. Например, можно покатать мячи вниз и вверх. Однако следите за тем, чтобы не давить на позвоночник теннисным мячом.

3. Снятие боли в шее и спине горячим полотенцем

Для использования этой техники массажа вам понадобится только полотенце. Просто нагрейте его и, пока оно не остыло, помассируйте им спину.



1. Скрутите мягкое полотенце в тугой жгут.



2. Положите его на заднюю часть шеи, держа по одному концу полотенца в каждой руке.



3. С умеренным давлением двигайте полотенцем вверх и вниз по шее.



4. Повторите процедуру 2–3 раза.

Снятие боли в верхней части спины

В повседневной жизни мы часто задействуем мышцы верхней части спины. Вы можете самостоятельно снимать с них напряжение по мере необходимости: 1. Встаньте прямо.



2. Слегка надавите левой рукой на место, вызывающее болевые ощущения, двигаясь по направлению вниз.



3. Продолжайте массировать, пока не почувствуете расслабление в области массажной точки. Уделите не менее 30 секунд каждому участку.



4. Будьте осторожны, избегайте чрезмерного давления.

Профессиональный массаж

1. Шиацу

Этот метод лечения используется в традиционной японской и китайской медицине. Дословно термин можно перевести как «давление пальцами». Это проверенная временем техника. Большими пальцами и ладонями массажист прорабатывает определенные группы мышц, что способствует исправлению различных внутренних нарушений.

2. Массаж горячими камнями

Как следует из названия, для такого массажа теплые гладкие камни располагают на основных точках тела, а их тепло помогает снять напряжение с мышц и расслабить их. Тепло от камней позволяет мастеру лучше воздействовать на более глубокие мышечные слои и снимать боль.

3. Аюрведический массаж потли

Берущий свое начало в индийской аюрведической медицине, массаж потли включает в себя использование трав, которые помогают расслабить и исцелить ткани изнутри. Эффект достигается благодаря нагретым мешочкам с травами (потли) в сочетании с омолаживающим маслом, которым мастер натирает кожу. Каждая трава обладает своими характерными свойствами. Такую расслабляющую процедуру точно стоит попробовать!

4. Тайский йога-массаж

Можно подумать, что эта целительная техника родом из Таиланда. Однако на самом деле она возникла в Индии около 2 500 лет назад, а Таиланд успешно ее перенял. Тайский йога-массаж — это вид сухого массажа в одежде, включающий в себя постепенную растяжку тела в сочетании с базовым массажем. Данная техника позволяет выявить напряженные точки в теле и расслабить мышцы в различных позах из йоги. Эта процедура делает мышцы более гибкими.

5. Глубокий внутримышечный массаж

Этот метод, как правило, используется для решения проблем с опорно-двигательным аппаратом, например при растяжениях и спортивных травмах. Выполняя глубокую проработку мышц и тканей, специалист фокусируется на целевой группе мышц, чтобы снять хроническое напряжение. Здесь, чтобы достичь результата, используется сильное надавливание ладонями, предплечьями и даже локтями. Важно: данную процедуру должен проводить только опытный мастер.

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Подходит новичкам и помогает расслабить все тело. Во время этой процедуры специалист разминает вас с ног до головы, делает пассивный массаж суставов, выполняет длинные удары и глубокие круговые движения. Все это необходимо для того, чтобы расслабить, простимулировать нервные окончания и улучшить кровоток и ток лимфы. Важно: перед сеансом проконсультируйтесь со специалистом, чтобы подобрать технику в соответствии с вашими потребностями.

А какой вид массажа предпочитаете вы? Расскажите о своем выборе в комментариях.