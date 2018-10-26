9 проблем, с которыми справляется обычный антисептик для рук. Но никто об этом не знал

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В течение 30 секунд после применения антисептик для рук убивает 99,9 % бактерий и микробов, а также останавливает некоторые вирусы. Благодаря этому антисептик становится незаменимой вещью в поездках, во время отдыха на природе или просто когда нет возможности помыть руки. Однако это дезинфицирующее средство можно использовать не только по его прямому назначению: антисептик также может пригодиться в быту, ведь он обладает массой полезных свойств.

AdMe.ru собрал несколько примеров использования антисептика для рук, о которых вы, скорее всего, даже не догадывались.

1. Для чистки экрана

По данным биологических тестов, на экране мобильного телефона в 18 раз больше бактерий, чем на ручке слива в туалете. Именно поэтому так важно хотя бы раз в день дезинфицировать смартфон. Для этого сбрызните экран антисептиком и протрите его мягкой тряпочкой. Жидкость устранит бактерии и небольшие царапины на вашем гаджете.

2. Против прыщей

Если на лице выскочил прыщ, воспользуйтесь антисептиком для его устранения. Нанесите каплю дезинфицирующего средства на место покраснения. Оно снимет воспаление и немного подсушит кожу, благодаря чему прыщ сойдет быстрее. Кроме этого, если вы выдавили прыщ и под рукой не оказалось перекиси, можно также воспользоваться антисептиком, чтобы в кожу не попала инфекция. Главное — использовать антисептик, не содержащий спирта в своем составе.

3. От перманентных маркеров

Основу перманентных маркеров составляет спирт, поэтому антисептический гель и даже влажные антисептические салфетки без особых усилий устраняют следы от маркеров на мебели, технике и одежде.

4. Для чистки очков

Если вы пользуетесь очками для коррекции зрения или, например, солнцезащитными, то вовсе не обязательно покупать специальную жидкость для устранения пятен со стекол. Антисептический гель отлично убирает отпечатки пальцев, следы косметики и разводы с оптических приборов.

5. От клея

С помощью антисептика для рук можно устранить следы клея от этикетки. Для этого нанесите обильное количество жидкости на место с остатками клея, а затем протрите предмет тряпкой из жесткой ткани.

6. Против укусов комаров

Если вас укусил комар, нанесите на место укуса антисептический гель. За счет своей спиртовой основы жидкость поможет снять зуд и воспаление на коже. Именно по такому принципу работает старый «дедушкин» метод: наслюнить место укуса. Ведь слюна тоже является своеобразным антисептиком в нашем организме.

7. Для дезинфекции кистей

Даже после того, как вы помыли кисти для макияжа в мыльном растворе, на них остается некоторая часть бактерий. Поэтому, чтобы продезинфицировать их полностью, после мытья обязательно нанесите антисептик на ворс и дайте кистям просохнуть. После такой тщательной обработки на них не останется никаких микробов.

8. Против жирных пятен

Если вы испачкали футболку жирной пищей, то устранить проблему поможет антисептик для рук. Нанесите жидкость на пятно и хорошенько потрите, а затем дайте подсохнуть. Однако помните, что спиртовые антисептики не стоит использовать на цветных вещах, ведь они могут выесть часть краски и тем самым испортить вещь.

9. Для полировки стекол и зеркал

Антисептический гель можно также использовать для полировки стекол и зеркал, ведь он хорошо справляется с жирными пятнами, пылью и отпечатками пальцев. Бонусом является и то, что за счет своей спиртовой основы жидкость защитит окна от конденсата и во время сильного мороза.