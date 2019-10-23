9 растяжек, которые уберут асимметрию тела и разгонят метаболизм

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Сколько раз вы говорили себе: «В понедельник запишусь в спортзал / начну кататься на велосипеде / бегать по утрам!» — и не выполняли этого обещания? Наше тело нуждается в физических нагрузках, чтобы сохранять здоровье. Но найти время на фитнес или аэробику сложно: работа и домашние дела отнимают кучу сил. Как здорово, что тренеры придумали комплекс простых упражнений, которые можно выполнять дома, чтобы поддерживать мышцы в тонусе.

AdMe.ru знает, что за все съеденные печеньки и сидячий образ жизни приходится расплачиваться лишним весом. Поэтому мы предлагаем вам встать со стула, как следует растянуться и разогнать кровь.

Шея и плечи

Мягкая растяжка для шеи. Это упражнение вернет гибкость мышцам и избавит от жирового валика в районе 7-го позвонка. Лягте на спину и согните колени.

Сверните полотенце жгутом и поместите его на затылок.

Потяните полотенце вверх, стараясь вытягивать шею. Держите локти разведенными, чтобы не мешать свободному дыханию.

Сделайте 3 глубоких вдоха и повторите упражнение 3-4 раза.

Статичная растяжка мышц плечевого пояса. Из-за напряжения в плечевом поясе садится зрение или постоянно болит голова. Прислонитесь плечом к стене.

Согните руку в локте и поднимите так, чтобы плечевая кость была параллельна полу, а пальцы смотрели вниз.

Поворачивайте корпус от стены, избегая болезненных ощущений.

Задержитесь в таком положении на 30 секунд, а потом выполните упражнение на другую руку.

Скручивание, которое улучшает кровообращение и усиливает отток лимфы. Упражнение полезно людям с намечающейся дряблостью кожи. Обопритесь плечом о вертикальную планку. Можно использовать косяк двери.

Ухватитесь за планку рукой с противоположной стороны.

Поверните корпус так, чтобы ощутить растяжение мышц на задней поверхности руки.

Следите за тем, чтобы рука располагалась горизонтально, а запястье находилось на линии плеч. Выполняйте растяжку в течение 30 секунд с каждой стороны.

Спина и пресс

Упражнение, которое проработает грудной отдел позвоночника. Напряженные мышцы в этом отделе препятствуют свободному дыханию и могут вызвать одышку. Для выполнения вам понадобится специальный блок для йоги или толстое полотенце. Лягте на живот, затем приподнимите плечи и скрестите руки под грудью.

Положите лоб на валик из полотенца.

Тянитесь пальцами в стороны, но не напрягайте мышцы.

Закройте глаза и сделайте 8 глубоких вдохов. Упражнение можно повторить еще раз после небольшого отдыха.

Растяжка внутренних и поперечных мышц живота. Это упражнение предупреждает появление жира на талии. Сядьте на корточки и отведите одну ногу вбок.

Обопритесь на руку, а другой рукой тянитесь в направлении от ног.

Следите за дыханием, задержитесь в таком положении 30-40 секунд.

Бедра

Статичная растяжка помогает подтянуть кожу на бедрах и борется с целлюлитом. Врачи говорят, что такие упражнения могут убрать отеки и снять боль от сидячей работы.

Растяжка поясничной и четырехглавой мышцы. Это упражнение необходимо всем, кто водит автомобиль или целый день проводит за офисным столом. Сделайте выпад ногой так, чтобы колено оказалось под грудью.

Согните вторую ногу и прислоните стопу к стене. При правильном выполнении упражнения вы почувствуете растяжение на передней поверхности бедра.

Удерживайте позу в течение 30 секунд.

Нежная растяжка ягодичных мышц и бедер. Подтяните колени к лицу и скрестите лодыжки.

Держите спину круглой и тянитесь носом к ногам, не допуская перенапряжения.

Голени и стопы

Статическое упражнение на переднюю поверхность бедра, голени и стопы. Эта растяжка помогает убирать отеки и снимает боль от ходьбы на каблуках. Лягте на пол, опираясь на локти.

Стопы должны находиться под ягодицами.

Следите за тем, чтобы спина не провисала, тянитесь грудью вверх.

Задержитесь в этом положении 30-40 секунд.

Тонизирование задней поверхности бедра, которая сильно подвержена целлюлиту. Положите ладони на стену.

Расстояние между ногами и стеной должно составлять 50–70 см.

Упритесь носком ноги в стену и согните колено. Вторая нога полностью стоит на полу (не отрывайте пятку). Задержитесь в таком положении 30 секунд, а затем выполните это же упражнение на другую ногу.