9 хитростей, не связанных с экономией, которые позволят жить хорошо, но тратить меньше

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Если вы считаете, что, тратя деньги с умом, вы лишите свою жизнь значительной доли радости и удовольствий, спешим разуверить: это вовсе не так. В данном случае вы не увидите советов из разряда «ешьте меньше, одевайтесь скромнее». Только простые финансовые уловки и психологические хитрости, благодаря которым вы перестанете совершать импульсивные покупки, а также начнете потихоньку возвращать часть потраченных денег и накапливать свой капитал.

Мы в AdMe.ru взяли данные советы себе на заметку и уже видим положительную динамику. А вы готовы поэкспериментировать?

Не занимайте у других — займите у себя

Проще говоря, речь идет о финансовой подушке безопасности. Вместо того чтобы сначала тратить сверх нормы, а потом урезать расходы и выплачивать долги и кредиты, нужно проявить силу воли и поступить в точности до наоборот. Сначала урезаем свои расходы, копим определенную сумму денег и в случае непредвиденных обстоятельств берем из накопленного, а потом безболезненно восполняем снова. Конечно, в возможности взять кредит есть и свои преимущества. Но при наличии финансовой подушки вам не придется ни платить проценты, ни страдать от угрызений совести.

Попробуйте расплачиваться только наличкой

Проведите эксперимент и расплачивайтесь наличными деньгами неделю или даже месяц, категорически запретив себе пользоваться картой. Гарантируем, что это изменит вашу жизнь: вы вдруг заметите, что начинаете понимать цену деньгам и неожиданно станете более избирательными и сдержанными в своих тратах. Все дело в банальном психологическом эффекте. Мы не можем потрогать виртуальные деньги, поэтому и относимся к ним с недостаточной долей ответственности. Более того, расплатиться картой во много раз быстрее, чем наличными, поэтому мы просто не замечаем, как испаряются деньги. А видя в кошельке вполне себе реальную и тающую на глазах сумму, уже не хочется так бездумно покупать лишнюю упаковку шоколадок, колготок или флакон духов по акции, ведь такой же почти целый стоит дома.

Введите в привычку «обнуление»

Метод «обнуления» как раз станет отличным стартом. Вы можете выбрать вариант на свой вкус и копить любые суммы. Например, приходя домой, вы заглядываете в кошелек или смотрите баланс карты и убираете / переносите в копилку все, что меньше определенной суммы. Допустим, осталось 12 345 рублей — в копилку может попасть как 45 рублей, так и 345, и даже 2 345. «Обнуляться» можно и в последний день перед зарплатой, переводя оставшиеся деньги в копилку, а можно и вовсе переводить мелочь после каждой совершенной покупки. Как уже было сказано, все на ваше усмотрение. Будьте уверены, что вы даже не заметите, как за месяц у вас скопится приличная сумма.

Не ходите в магазин голодными, злыми и без списка

В продолжение темы о психологических эффектах. Важно запомнить, что, идя в продуктовый голодными, вы склонны бросаться на все подряд. Точно так же, отправляясь на шопинг в мрачном настроении, вы рискуете купить больше одежды, чем планировали, причем не всегда хорошей и подходящей, из-за того что поддались импульсу и не мыслили в этот момент рационально. Однако бывают ситуации, когда мы вынуждены отправляться в магазины именно грустными и голодными. И если этого никак не избежать, лучшим помощником для вас станет список. Нужно максимально подробно записать все необходимое, чтобы не дать себе шанса на отступление от пунктов. И вы не окажетесь в ситуации, когда купили кучу лишнего и при этом сильно превысили лимит.

Присмотритесь внимательнее к закупкам еды

Речь ни в коем случае не о том, чтобы есть меньше, если у вас все и так в норме. Но бывает, люди даже не замечают, что покупают слишком много, и рано или поздно выбрасывают пищу. Допустим, покупают сразу несколько упаковок сметаны, хотя прекрасно знают, что обычно 2 из 3 успевают испортиться, так как есть ее некому. Или сгребают с полок множество соусов, и они стоят годами, пока не приходит пора выкинуть их из-за истечения срока годности. Поэтому попробуйте все же последить за собой и понять, что вы привыкли покупать и выбрасывать. А если в связи с этим у вас возникнет сложность при составлении списка продуктов, в качестве эксперимента можно составить также и меню на неделю, чтобы все было подсчитано и были исключены издержки. Как знать, может, такой подход вам даже понравится больше прежнего.

Дайте себе время на обдумывание покупок

Поверьте, это правило — настоящее спасение. Часто бывает, что мы видим какую-то вещь, которую не планировали покупать, или просто замечаем интересную новинку в любимом интернет-магазине и нами движет импульс. Хочется купить это срочно, пока не подорожало, не кончилось, не раскупили (нужное подчеркнуть). И в итоге мы внепланово тратим деньги на вещь, которая может и не подойти, не пригодиться и т. д. Решите прямо сегодня, с этой минуты: прежде чем купить что-то, что не планировали, или что-то, что стоит дороже определенной суммы, вы скажете себе: «Мне надо переспать с этой мыслью». Это может быть одна ночь, неделя, месяц и т. д. Оптимальным сроком для принятия решения считаются 3 дня. Просто немного расширьте границы между вашим желанием и решением — это отличным образом позволит взвесить все за и против, а в большинстве случаев даст понять, что подобные порывы являются лишь временным помутнением рассудка.

Прекратите бездумную трату денег

Если вы относитесь к категории людей, которым зачастую лень отключать какие-то услуги, которыми вы не пользуетесь, вникать в особенности различных тарифов и выбирать их соответственно своим потребностям, чтобы не переплачивать, и при этом вы чувствуете острый дефицит финансов, то стоит начать уделять этим вопросам больше внимания. Вам наверняка кажется, что переплаты во всех этих случаях совсем небольшие, но, поверьте, подсчитав их, вы сильно удивитесь и расстроитесь, что столько времени теряли свои кровно заработанные. Также советуем обратить внимание на своевременную оплату некоторых услуг вроде штрафов и коммунальных платежей. Ведь в первом случае, оплатив как можно раньше, вы экономите 50 %, а во втором случае, оплачивая вовремя, не платите пеню. А может, вам вскоре придется делать загранпаспорт? И вы даже не в курсе, что, оплачивая госпошлину онлайн, вы можете значительно сэкономить. В общем, посыл такой: не ленитесь искать более выгодные варианты.

Заведите дебетовую карту с кешбэком

Это может быть как карта с небольшим кешбэком просто за трату определенной суммы в месяц, так и карта с повышенным кешбэком за покупки определенного характера. Сейчас их существует большое разнообразие. Возможно, вы тратите много денег на бензин или часто обедаете в конкретной сети ресторанов, а может, вы покупаете продукты только в одной полюбившейся сети магазинов? И в каждом из этих случаев вы наверняка сможете найти карту, которая возвращает кешбэк от 5 до 30 % и даже больше. Более того, учитывая, что для получения этих денег вам не нужно прикладывать особых усилий, вы и здесь можете использовать метод «обнуления» и при поступлении кешбэка сразу же отправлять его в копилку.

Пустите деньги в работу, они не должны лежать без дела