8 упражнений, чтобы облегчить боль в спине всего за 10 минут

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От боли в спине страдают около 80 % населения нашей страны. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом вызываются различными факторами, однако большую часть болевых ощущений можно облегчить с помощью нескольких простых упражнений.

Редакция AdMe.ru составила список из 8 самых эффективных упражнений, благодаря которым вы попрощаетесь с болью в спине всего через 10 минут.

8. Поза «ноги на стену»

Исходное положение: лягте на бок, положив одну ногу на другую и вытянув их параллельно стене. Верхняя часть тела должна быть перпендикулярна стене. Что делать: Положите под поясницу валик или свернутое полотенце.

Медленно перевернитесь на спину и вытяните ноги вдоль стены вверх.

Сохраняйте это положение 2–3 минуты.

Чтобы выйти из позы, подтяните колени к груди и перекатитесь на бок. Польза: поза «ноги на стену» снимает напряжение в мышцах спины, облегчает головные боли и спазмы при менструации.

7. Поочередный подъем рук и ног

Исходное положение: лягте на живот, руки вытянуты над головой, ноги выпрямлены. Что делать: Одновременно поднимите правую руку и левую ногу, держа их прямыми.

Задержитесь на пару секунд, прежде чем вернуться в исходное положение.

Поменяйте стороны и повторите упражнение.

Повторите по 10–20 раз для каждой стороны. Польза: поочередный подъем рук и ног увеличивает силу мышц, корректирует осанку и делает ваши движения более свободными.

6. Повороты в сторону

Исходное положение: встаньте на четвереньки, колени поставьте под бедра, а кисти — под плечи. Что делать: Поднимите правую руку к голове, отведя локоть в сторону.

Поверните верхнюю часть тела направо и посмотрите на потолок.

Задержитесь в точке подъема на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Повторите по 8–10 раз в каждую сторону. Польза: такие повороты в сторону улучшают вашу осанку и подвижность суставов и стабилизируют позвоночник.

5. Растяжка сухожилий на полу

Исходное положение: лягте на спину, ноги прямые. Что делать: Подтяните правое колено к груди, держа левую ногу прямой.

Протяните ремень или полотенце под подушечкой правой стопы.

Выпрямите правую ногу по направлению к потолку насколько сможете.

Задержитесь на 30 секунд, затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение для другой ноги. Польза: растяжка сухожилий помогает также растянуть мышцы бедер и снять напряжение с поясницы.

4. Поза пирамиды

Исходное положение: встаньте, расставив ноги на ширине бедер. Что делать: Сделайте шаг назад левой ногой.

Слегка поверните левую ногу в сторону, чтобы получился угол в 45°.

Скрестите руки за спиной.

Медленно наклонитесь вперед к правой ноге.

Задержитесь на несколько секунд, чувствуя натяжение мышц, затем поднимите корпус обратно.

Повторите 5–10 раз, затем поменяйте ногу. Польза: поза пирамиды растягивает подколенные сухожилия и поясницу, укрепляет квадрицепсы, стопы и голени.

3. Растяжка грудного отдела позвоночника

Исходное положение: лягте на спину, ноги прямые, руки вдоль туловища. Что делать: Положите валик или свернутое полотенце под верхнюю часть спины.

Согните ноги в коленях и поставьте ступни ног на пол.

Заведите руки за голову.

Держа колени согнутыми и не отрывая ягодицы от пола, опускайте голову и плечи назад, пока не почувствуете натяжение мышц в средней части спины.

Задержитесь на несколько секунд, затем медленно поднимите голову и верхнюю часть тела.

Повторите 10–20 раз. Польза: упражнение на растяжку грудного отдела позвоночника снимает мышечное напряжение, улучшает осанку и поддерживает подвижность верхней части спины.

2. Растяжка поясничной мышцы

Исходное положение: встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Что делать: Шагните правой ногой вперед.

Согните правое колено и упритесь левым коленом в пол.

Держа левое колено на полу, поднимите левую ногу вверх и обхватите стопу руками.

Задержитесь в этой позе на 30–40 секунд, затем повторите упражнение для другой ноги. Польза: растяжка поясничной мышцы также укрепляет мышцы ног и паха и обеспечивает выносливость мышц поясницы и бедер.

1. Поза мертвого жука

Исходное положение: лягте на спину, ноги прямые, руки вдоль туловища. Что делать: Подтяните согнутые колени к животу.

Обхватите руками обе ступни.

Разведите колени чуть шире корпуса и поднимите их к подмышкам.

Не отпуская ноги, вытяните их к потолку так высоко, как сможете.

Растягивайтесь 30–60 секунд, затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Польза: поза мертвого жука мягко растягивает позвоночник и раскрывает тазобедренные суставы.

А вы часто страдаете от боли в спине? Как вы ее лечите? Поделитесь своим опытом в комментариях!