8 упражнений, чтобы облегчить боль в спине всего за 10 минут
От боли в спине страдают около 80 % населения нашей страны. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом вызываются различными факторами, однако большую часть болевых ощущений можно облегчить с помощью нескольких простых упражнений.
Редакция AdMe.ru составила список из 8 самых эффективных упражнений, благодаря которым вы попрощаетесь с болью в спине всего через 10 минут.
8. Поза «ноги на стену»
Исходное положение: лягте на бок, положив одну ногу на другую и вытянув их параллельно стене. Верхняя часть тела должна быть перпендикулярна стене.
Что делать:
- Положите под поясницу валик или свернутое полотенце.
- Медленно перевернитесь на спину и вытяните ноги вдоль стены вверх.
- Сохраняйте это положение 2–3 минуты.
- Чтобы выйти из позы, подтяните колени к груди и перекатитесь на бок.
Польза: поза «ноги на стену» снимает напряжение в мышцах спины, облегчает головные боли и спазмы при менструации.
7. Поочередный подъем рук и ног
Исходное положение: лягте на живот, руки вытянуты над головой, ноги выпрямлены.
Что делать:
- Одновременно поднимите правую руку и левую ногу, держа их прямыми.
- Задержитесь на пару секунд, прежде чем вернуться в исходное положение.
- Поменяйте стороны и повторите упражнение.
- Повторите по 10–20 раз для каждой стороны.
Польза: поочередный подъем рук и ног увеличивает силу мышц, корректирует осанку и делает ваши движения более свободными.
6. Повороты в сторону
Исходное положение: встаньте на четвереньки, колени поставьте под бедра, а кисти — под плечи.
Что делать:
- Поднимите правую руку к голове, отведя локоть в сторону.
- Поверните верхнюю часть тела направо и посмотрите на потолок.
- Задержитесь в точке подъема на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.
- Повторите по 8–10 раз в каждую сторону.
Польза: такие повороты в сторону улучшают вашу осанку и подвижность суставов и стабилизируют позвоночник.
5. Растяжка сухожилий на полу
Исходное положение: лягте на спину, ноги прямые.
Что делать:
- Подтяните правое колено к груди, держа левую ногу прямой.
- Протяните ремень или полотенце под подушечкой правой стопы.
- Выпрямите правую ногу по направлению к потолку насколько сможете.
- Задержитесь на 30 секунд, затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение для другой ноги.
Польза: растяжка сухожилий помогает также растянуть мышцы бедер и снять напряжение с поясницы.
4. Поза пирамиды
Исходное положение: встаньте, расставив ноги на ширине бедер.
Что делать:
- Сделайте шаг назад левой ногой.
- Слегка поверните левую ногу в сторону, чтобы получился угол в 45°.
- Скрестите руки за спиной.
- Медленно наклонитесь вперед к правой ноге.
- Задержитесь на несколько секунд, чувствуя натяжение мышц, затем поднимите корпус обратно.
- Повторите 5–10 раз, затем поменяйте ногу.
Польза: поза пирамиды растягивает подколенные сухожилия и поясницу, укрепляет квадрицепсы, стопы и голени.
3. Растяжка грудного отдела позвоночника
Исходное положение: лягте на спину, ноги прямые, руки вдоль туловища.
Что делать:
- Положите валик или свернутое полотенце под верхнюю часть спины.
- Согните ноги в коленях и поставьте ступни ног на пол.
- Заведите руки за голову.
- Держа колени согнутыми и не отрывая ягодицы от пола, опускайте голову и плечи назад, пока не почувствуете натяжение мышц в средней части спины.
- Задержитесь на несколько секунд, затем медленно поднимите голову и верхнюю часть тела.
- Повторите 10–20 раз.
Польза: упражнение на растяжку грудного отдела позвоночника снимает мышечное напряжение, улучшает осанку и поддерживает подвижность верхней части спины.
2. Растяжка поясничной мышцы
Исходное положение: встаньте, расставив ноги на ширине плеч.
Что делать:
- Шагните правой ногой вперед.
- Согните правое колено и упритесь левым коленом в пол.
- Держа левое колено на полу, поднимите левую ногу вверх и обхватите стопу руками.
- Задержитесь в этой позе на 30–40 секунд, затем повторите упражнение для другой ноги.
Польза: растяжка поясничной мышцы также укрепляет мышцы ног и паха и обеспечивает выносливость мышц поясницы и бедер.
1. Поза мертвого жука
Исходное положение: лягте на спину, ноги прямые, руки вдоль туловища.
Что делать:
- Подтяните согнутые колени к животу.
- Обхватите руками обе ступни.
- Разведите колени чуть шире корпуса и поднимите их к подмышкам.
- Не отпуская ноги, вытяните их к потолку так высоко, как сможете.
- Растягивайтесь 30–60 секунд, затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.
Польза: поза мертвого жука мягко растягивает позвоночник и раскрывает тазобедренные суставы.
А вы часто страдаете от боли в спине? Как вы ее лечите? Поделитесь своим опытом в комментариях!
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru