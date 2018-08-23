8 тестов для проверки здоровья, которые можно сделать не выходя из дома

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Порой люди избегают профилактических осмотров из-за нехватки времени или боязни врачей. Но есть способы получить информацию о состоянии своего организма не выходя из дома. С их помощью вы поймете, что пора обратиться к специалистам. Или убедитесь, что с вашим здоровьем все в порядке.

AdMe.ru собрал несколько простых и быстрых тестов, которые вы можете пройти прямо сейчас.

1. Эндокринная система

Одним из важнейших показателей здоровья является размер талии. Возьмите сантиметровую ленту и измерьте объем талии (2–3 см выше пупка). В норме он не должен превышать 88 см у женщин и 102 см у мужчин. Люди, у которых эти показатели превышены, в 5 раз сильнее подвержены риску диабета II типа. В Японии за тонкую талию даже борются на уровне государства: с 2008 года там действует закон, согласно которому обладатели большого живота проходят специальные курсы стройности.

2. Мозг

Вам понадобятся чистый лист, маркер или карандаш и помощь друга. Нарисуйте на листе циферблат и попросите другого человека назвать время в формате «часы и минуты», например 10 часов 10 минут. После этого добавьте на свой рисунок стрелки, так чтобы они указывали обозначенное время. Этот тест задействует достаточно большое количество процессов в мозгу. В работу включаются те отделы, которые отвечают за движения рук, пространственное и зрительное восприятие. Поэтому неспособность правильно нарисовать циферблат или расположить стрелки может свидетельствовать о начинающейся деменции.

3. Позвоночник

Для этого теста вам понадобятся двое весов. Поставьте их параллельно друг другу и встаньте одной ногой на первые весы, а другой — на вторые. Цифры должны получиться если не точно, то хотя бы примерно равными. Если же значения сильно отличаются, это свидетельствует о том, что ваши тазобедренные кости, позвоночник или голова смещены от центра. Вам пора к терапевту, который в зависимости от характера отклонения направит вас к узкому специалисту.

4. Дыхательная система

Этот тест называется «проба Штанге», для его проведения вам потребуется секундомер. Встаньте и измерьте частоту сердечных сокращений за 30 сек. Затем сядьте и сделайте 3 вдоха подряд, не выдыхая. Потом задержите дыхание на столько, на сколько сможете, и засеките время. После выдоха вновь измерьте пульс за 30 сек. Результаты: Если вы смогли задержать дыхание меньше чем на 40 сек., это говорит о неудовлетворительной работе дыхательной системы. Средний показатель — 40–49 сек. Время задержки более 50 сек. говорит о том, что вы находитесь в отличной форме. Рассчитайте число ударов сердца, которые вы намерили, по формуле: Результат = ЧСС (число сердечных сокращений) за 30 сек. после теста / ЧСС за 30 сек. до теста. Результат, равный 1,2 и ниже, говорит о норме. Если вы набрали больше «очков», это свидетельствует о нездоровой реакции сердечно-сосудистой системы на недостаток кислорода.

5. Кости

Взгляните на свои ногти — они многое могут сказать о состоянии здоровья. Если в последнее время ногти стали больше слоиться и крошиться, на них появились белые полоски — это не только косметическая проблема. Такое состояние может свидетельствовать о недостатке витаминов группы В, железа и даже надвигающемся остеопорозе.

6. Зрение

Всем привычная таблица в кабинете офтальмолога является далеко не единственным способом проверить остроту зрения. Вглядывайтесь в оконную раму в течение 30 сек., потом закройте глаза. А затем попеременно открывайте левый и правый глаз. Если картинка, которую вы видите одним глазом, размылась, а линии перестали быть параллельными, вам может угрожать макулодистрофия — опасное заболевание, приводящее к потере зрения. Второй тест проведите неподалеку от парковки. Отойдите от любой машины на 20 м и постарайтесь различить ее номер, если при всем желании разобрать цифры и буквы на номерных знаках не получается, вам пора к офтальмологу.

7. Слух

Попробуйте услышать разговор собеседников, находящихся от вас на расстоянии 5–6 м. Не можете разобрать слов, как бы ни старались? Это может быть сигналом о том, что пора к доктору. Такой способ не работает в шумных общественных местах. Например, в многолюдном кафе, где играет громкая музыка, вы можете не разобрать даже слов собеседника, находящегося рядом с вами. Так себя проявляет эффект маскировки, когда слабый звук становится неразличим на фоне более громкого. Помимо этого, сегодня существует большое количество приложений, которые помогут проверить остроту слуха.

8. Печень

Посмотрите в зеркало, которое позволит оценить фигуру в полный рост. Вас должна насторожить жировая прослойка, нависающая над талией. Это висцеральный жир, который окружает печень и мешает ее работе. Пожелтевшие белки глаз, жировики на лице (особенно на веках) и налет на языке также свидетельствуют о том, что с печенью не все в порядке.

Обратите внимание! Приведенные тесты не могут быть использованы для постановки диагноза. Но это еще один инструмент в арсенале тех, кто следит за своим здоровьем и хочет поддерживать его в отличном состоянии.