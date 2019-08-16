8 советов по самозащите, которые отлично работают в кино, но не в жизни

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Представьте, что вы идете ночью в одиночестве. Или днем, но оказываетесь в подозрительном районе. Вам бы наверняка хотелось быть во всеоружии и знать, как реагировать, если кто-то на вас нападет. Тут вам могут пригодиться советы по самозащите. Но выбирать, каким советам стоит следовать, нужно с осторожностью, потому что некоторые из них раздают люди, которые ничего не знают о таких ситуациях. То, что они советуют, может сработать против вас или даже подвергнуть вас еще большей опасности.

Именно поэтому мы в AdMe.ru провели тщательное исследование и готовы рассказать, какие приемы самозащиты работают, а какие нет.

1. Держать ключи между пальцами

Многие люди думают, что лучше всего использовать ключ для защиты, держа его между пальцами. Но у этого метода есть недостатки: Если нападающий увидит, что у вас что-то зажато в кулаке, то первым делом он отнимет ключи и вам будет нечем защищаться.

Если вы попытаетесь ударить кого-либо ключами, которые держите таким образом, скорее всего, вы пораните пальцы об острые края.

Лучше держать ключ как обычно, будто собираетесь открыть им дверь. Так вы не привлечете внимания и вам будет проще пустить его в ход. Также вы можете взять ключ в руку как нож. Это позволит вам совершать более мощные движения с большей амплитудой.

2. Убегать от нападающего

Убегать от нападающего не всегда хорошая идея. Противник может быть быстрее вас. Если вы побежите, это может его разозлить и вывести из себя, что поставит вас в еще более опасное положение.

Спросите себя, хватит ли у вас выносливости, чтобы бежать достаточно долго, и останутся ли у вас силы, если все же придется драться.

Вы подставите нападающему свою спину, а это может закончиться очень плохо, если у него есть оружие.

Вы не будете видеть, что происходит у вас за спиной, а поворачивая голову, чтобы проверить, преследуют ли вас, вы будете замедляться. Несмотря на вышесказанное, в некоторых ситуациях бегство от нападающего все же может быть лучшим вариантом. Принимая решение, следует ли вам бежать или нет, постарайтесь трезво оценивать происходящее и помнить о последствиях своих действий.

3. Пытаться убедить нападающего

Некоторые думают, что беседа с нападающим и попытки разрядить обстановку могут помочь. На самом деле это может привести к обратному эффекту. Тот, кто вас атаковал, сфокусирован исключительно на своих целях. То, что стоит между ним и его целью, в том числе и ваши попытки поговорить, будет встречено с агрессией. Раздражение может толкнуть противника на более решительные меры.

4. Изучать приемы самообороны по интернету

Просматривая видео, обучающие приемам самообороны, вы можете почувствовать себя увереннее, но это ощущение ложное. Смотреть, как кто-то отбивается от нападающего, и делать то же самое самому — совершенно разные вещи.

Просмотрев эти видео, вы можете почувствовать себя готовым дать отпор. На видео все легко и просто: инструкторы медленно показывают движения и позволяют противникам с собой сладить. В реальной жизни нападающий не будет следовать сценарию, которого вы ждете. Полезнее будет записаться на курсы самообороны или попробовать заняться боевыми искусствами.

5. Бросать свои вещи на землю

Если на вас напали, возможно, вам покажется разумным бросить в сторону ценности, которые заинтересовали злоумышленника, чтобы на мгновение его отвлечь и убежать. Но преступник не собака. Неожиданное действие с вашей стороны может вывести его из себя и спровоцировать на применение силы. В итоге это принесет вам больше вреда, чем если бы вы подчинились требованиям.

6. Избегать зрительного контакта

Иногда мы слышим совет: избегайте зрительного контакта с преступником, потому что это выведет его из себя и накалит ситуацию. В то время как в одних ситуациях это сработает, в других лишь покажет нападающему, что вы очень напуганы и вас легко одолеть. Когда вы смотрите преступнику в глаза, вы демонстрируете, что уверены в себе, готовы к драке и сможете его идентифицировать в полиции.

7. Бить в пах

Несмотря на то что вы сделаете нападающему больно, это не особо вам поможет. Мужчины привыкли защищать это место, так как на протяжении жизни, вероятно, уже получали удары в пах.

Если даже вам удастся нанести удар в пах, не настолько он тяжелый, чтобы нападающий надолго вышел из строя и вы успели убежать.

8. Имитировать звонок по телефону

Еще один совет, следуя которому вы можете почувствовать себя в безопасности — и совершенно напрасно. Вы думаете, что злоумышленник побоится нападать, если вы говорите по телефону, потому что ему не нужен свидетель — человек на другом конце провода. Но на самом деле это продемонстрирует ему, что вы невнимательны и не видите, что происходит вокруг, так как мысленно находитесь где-то далеко. Вы покажетесь ему легкой мишенью.

Бонус: кричать «Пожар!»

Некоторые люди советуют вместо «Помогите!» кричать «Пожар!» На эту тему было много споров. С одной стороны, крик «Пожар!» может привлечь больше внимания, и в итоге с большей вероятностью кто-нибудь вызовет экстренные службы. Так происходит потому, что люди не горят желанием подвергать себя опасности. Крик «Помогите!» может их испугать.

С другой стороны, если люди решат, что где-то по соседству пожар, они захотят убежать подальше от источника возгорания. Так что крик о помощи в данном случае, возможно, будет все же более эффективен. Истина где-то посередине. В конце концов, самое главное — показать окружающим, что вы в опасности и вам нужна помощь, а как именно — крича «Пожар!» или «Помогите!» — не так уж важно.

А вы знали об этих ошибках самообороны? Знаете ли вы другие неэффективные приемы защиты? Расскажите нам о них.