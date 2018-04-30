8 работающих способов повысить безопасность своей квартиры

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие люди обеспокоены вопросом, как можно защитить квартиру от краж. Ведь хочется быть спокойным и уверенным в сохранности своего имущества да и в личной безопасности. И правда, этим вопросом не стоит пренебрегать, особенно в преддверии летнего сезона. Мы решили поделиться с вами надежными вариантами защиты своего дома от непрошеных гостей, ведь услугами охранного агентства пользуются далеко не все.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 8 надежных способов обезопасить свой дом от проникновений и краж.

1. Установите таймер включения и выключения света

Этот прибор может стать одним из помощников в вопросе безопасности вашей квартиры. Таймер света помогает создать эффект присутствия хозяев в доме, включая и выключая свет в заданное время. Так что вы можете быть спокойны, задерживаясь в вечернее время или находясь в длительном отъезде.

2. Обзаведитесь датчиками движения

Датчики движения способны застать врасплох потенциального взломщика внезапно загоревшимся светом. Принцип их действия состоит в том, что любое тело, нагретое до определенной температуры, излучает инфракрасные лучи. 36,6 °С — идеальная температура для этого. Как только незнакомец попадает в зону видимости датчика, на ваш мобильный телефон поступает оповещение. Кстати, современные датчики запросто могут отличить человека от домашнего животного, так что за этот счет вам не стоит беспокоиться.

3. Договоритесь с соседями

© Rosemary's Baby/William Castle Productions

Если в вашем доме соседи активно общаются между собой, считайте, что вам крупно повезло. Как правило, в таких домах краж на порядок меньше — бдительность соседей снижает их вероятность. Не пренебрегайте этим способом — познакомьтесь с соседями по площадке, с теми, кто живет сверху и снизу, обменяйтесь телефонами, попросите сообщить вам, если они заметят что-нибудь подозрительное.

4. Установите на окна ручки с замками, наклейте защитную пленку на стекла

Чтобы защитить ваши окна от проникновения, попробуйте установить на них специальные ручки с замками, которые изнутри закрываются на ключ. Открыть такую конструкцию становится на порядок сложнее.

Еще один способ застраховаться от кражи — сделать пленочное бронирование стекла. Слой толщиной в 4,7 мм способен защитить стекла даже от удара топором. Кроме этого, можно выбрать пленку с зеркальным отражением — грабители не смогут увидеть содержимое квартиры и разведать обстановку.

5. Поставьте звонок с автоответчиком

Самый надежный способ убедиться, что в доме никого нет, — позвонить в дверь. Для такого случая владельцам квартиры стоит установить звонок с автоответчиком, имитирующим собачий лай. Это может показаться слишком просто, однако многих грабителей наверняка отпугнет свирепый лай собаки за дверью.

6. Поставьте датчики размыкания

На окна и двери квартиры можно установить датчики размыкания. Принцип действия прибора очень прост: когда непрошеный гость проникает в дом, срабатывает громкий звуковой сигнал и устройство отсылает СМС-сообщение на телефон владельца. Также существуют датчики разбивания стекла. Большой плюс всех этих устройств в том, что они относительно недорогие.

7. Проверяйте корреспонденцию

Грабители, как правило, внимательны к мелочам. Например, если почтовый ящик переполнен, значит, владельцы квартиры уже давно отсутствуют. Если вы планируете отправиться в длительную поездку, то ключи от почтового ящика лучше оставить у соседей и попросить их регулярно вынимать корреспонденцию.

8. Не делитесь личной информацией в социальных сетях и с малознакомыми людьми

Давно известно, что многие преступники действуют по наводке. Сегодня одним из таких способов являются социальные сети. Многие люди делятся информацией о своих планах, местонахождении и путешествиях. Если вам хочется повысить гарантии собственной безопасности, стоит поменьше о себе публично рассказывать. Кроме этого, не оставляйте подобные сообщения на автоответчике и не делитесь планами с консьержем.