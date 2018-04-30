8 работающих способов повысить безопасность своей квартиры
Многие люди обеспокоены вопросом, как можно защитить квартиру от краж. Ведь хочется быть спокойным и уверенным в сохранности своего имущества да и в личной безопасности. И правда, этим вопросом не стоит пренебрегать, особенно в преддверии летнего сезона. Мы решили поделиться с вами надежными вариантами защиты своего дома от непрошеных гостей, ведь услугами охранного агентства пользуются далеко не все.
Мы в AdMe.ru собрали для вас 8 надежных способов обезопасить свой дом от проникновений и краж.
1. Установите таймер включения и выключения света
Этот прибор может стать одним из помощников в вопросе безопасности вашей квартиры. Таймер света помогает создать эффект присутствия хозяев в доме, включая и выключая свет в заданное время. Так что вы можете быть спокойны, задерживаясь в вечернее время или находясь в длительном отъезде.
2. Обзаведитесь датчиками движения
Датчики движения способны застать врасплох потенциального взломщика внезапно загоревшимся светом. Принцип их действия состоит в том, что любое тело, нагретое до определенной температуры, излучает инфракрасные лучи. 36,6 °С — идеальная температура для этого. Как только незнакомец попадает в зону видимости датчика, на ваш мобильный телефон поступает оповещение. Кстати, современные датчики запросто могут отличить человека от домашнего животного, так что за этот счет вам не стоит беспокоиться.
3. Договоритесь с соседями
Если в вашем доме соседи активно общаются между собой, считайте, что вам крупно повезло. Как правило, в таких домах краж на порядок меньше — бдительность соседей снижает их вероятность.
Не пренебрегайте этим способом — познакомьтесь с соседями по площадке, с теми, кто живет сверху и снизу, обменяйтесь телефонами, попросите сообщить вам, если они заметят что-нибудь подозрительное.
4. Установите на окна ручки с замками, наклейте защитную пленку на стекла
Чтобы защитить ваши окна от проникновения, попробуйте установить на них специальные ручки с замками, которые изнутри закрываются на ключ. Открыть такую конструкцию становится на порядок сложнее.
Еще один способ застраховаться от кражи — сделать пленочное бронирование стекла. Слой толщиной в 4,7 мм способен защитить стекла даже от удара топором. Кроме этого, можно выбрать пленку с зеркальным отражением — грабители не смогут увидеть содержимое квартиры и разведать обстановку.
5. Поставьте звонок с автоответчиком
Самый надежный способ убедиться, что в доме никого нет, — позвонить в дверь. Для такого случая владельцам квартиры стоит установить звонок с автоответчиком, имитирующим собачий лай. Это может показаться слишком просто, однако многих грабителей наверняка отпугнет свирепый лай собаки за дверью.
6. Поставьте датчики размыкания
На окна и двери квартиры можно установить датчики размыкания. Принцип действия прибора очень прост: когда непрошеный гость проникает в дом, срабатывает громкий звуковой сигнал и устройство отсылает СМС-сообщение на телефон владельца.
Также существуют датчики разбивания стекла. Большой плюс всех этих устройств в том, что они относительно недорогие.
7. Проверяйте корреспонденцию
Грабители, как правило, внимательны к мелочам. Например, если почтовый ящик переполнен, значит, владельцы квартиры уже давно отсутствуют. Если вы планируете отправиться в длительную поездку, то ключи от почтового ящика лучше оставить у соседей и попросить их регулярно вынимать корреспонденцию.
8. Не делитесь личной информацией в социальных сетях и с малознакомыми людьми
Давно известно, что многие преступники действуют по наводке. Сегодня одним из таких способов являются социальные сети. Многие люди делятся информацией о своих планах, местонахождении и путешествиях. Если вам хочется повысить гарантии собственной безопасности, стоит поменьше о себе публично рассказывать.
Кроме этого, не оставляйте подобные сообщения на автоответчике и не делитесь планами с консьержем.
Какой способ вам показался самым убедительным? Как защищаете безопасность собственной квартиры вы сами? Делитесь в комментариях!