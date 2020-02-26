8 ошибок в уходе за кожей, которые делают поры более заметными

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Избыток кожного сала, отмершие клетки, грязь и бактерии могут закупорить и увеличить поры. Уход за лицом имеет решающее значение, но иногда мы подходим к нему с фанатизмом. Оказывается, такая забота может быть чрезмерной и некоторые из повседневных косметических процедур наносят коже больший вред, чем любые внешние факторы.

AdMe.ru любит открывать новые секреты красоты для своих читателей. На этот раз мы хотим показать вам, что не всякий уход полезен для кожи.

1. Часто использовать матирующие салфетки

Матирующие салфетки могут стать настоящим спасением в жаркие дни, когда наша кожа становится очень жирной и потеет больше обычного. Тем не менее их частое использование принесет больше вреда, чем пользы. Тонкий слой кожного сала необходим вашей кожи. Постоянно удаляя его, вы заставляете кожу активнее его вырабатывать. Это приводит к забиванию и расширению пор.

2. Выдавливать черные точки и прыщи

Само по себе избавляться от прыщей — это неплохо, но всегда нужно помнить о безопасности. На поверхности кожи находится множество бактерий, при выдавливании прыща они могут запросто попасть в свежую ранку. Если вы выдавите прыщ до того, как он созреет, то дадите бактериям возможность проникнуть во внутренние слои кожи. Это может усугубить ситуацию, так как воспаление продолжится и может привести к расширению пор и образовыванию шрамов.

3. Чрезмерно отшелушивать

Отшелушивание помогает удалить грязь, отмершие клетки кожи и излишки жира, блокирующие поры. Это простое действие освежает кожу и сужает поры. Однако такую процедуру стоит проводить только 1–2 раза в неделю. Чрезмерное отшелушивание может привести к сухости кожи и раскрытию пор, которые без естественного слоя сала будут поглощать пыль из окружающей среды.

Кроме того, умывание лица более 2 раз в день снимает слой натурального жира. В таком случае кожа становится уязвимой к пыли и грязи во внешней среде, что может спровоцировать воспаление.

4. Пересушивать кожу

Сухость кожи способствует появлению морщин и старит вас. Кроме того, сухая кожа растягивает поры, заставляя их выглядеть больше. К счастью, это легко предотвратить — подберите хороший тоник и увлажняющее средство для вашего типа кожи и ежедневно наносите их на лицо.

5. Использовать средства, забивающие поры

Есть ряд популярных средств, которые применяются в уходе за кожей в целом. Тем не менее не все эти средства стоит использовать. Масло какао, кокосовое масло и ланолин имеют свойство забивать поры. Они отлично увлажняют кожу, но также могут провоцировать появление прыщей, растягивать поры и удерживать в них грязь. Лучше найти хороший крем для лица, а масла наносить на тело.

6. Слишком часто поправлять макияж

В течение дня макияж естественным образом стирается. Нет ничего плохого в том, чтобы немного его поправить, но не стоит делать это фанатично. Ваша кожа вырабатывает жир, и, постоянно нанося на кожу пудру, вы создаете на ней слой масла, грязи и макияжа. Такое прихорашивание приведет только к забитым порам — нарывы на коже и прыщи будут гарантированы!

7. Употреблять вредную пищу

Молочные продукты, алкоголь, еда с высоким содержанием рафинированного сахара, острые или жареные блюда вредны для кожи. Реакция на них может проявляться в виде раздражения и акне. Акне ослабляет сальные железы и способствует расширению пор. Поэтому сбалансированный рацион и режим питания — лучшая «профилактика» в уходе за кожей.

8. Пренебрегать солнцезащитным кремом

Воздействие солнца во многих отношениях может быть неблагоприятным для кожи. Оно утолщает кожу, нарушая процессы выработки коллагена и эластина и испаряя влагу. Это приводит к тому, что края пор растягиваются, а кожа становится дряблой. Вот почему никогда не стоит забывать про солнцезащитный крем!