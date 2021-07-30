8 неочевидных вещей, на которых невыгодно экономить во время ремонта

Говорят, что ремонт невозможно закончить — его можно только прекратить. Не пугайтесь, завершить ремонт в срок и забыть о нем на ближайшие 10 лет вполне реально. Для этого в первую очередь необходимо грамотно сформировать бюджет и выделить обязательные пункты, на которых точно нельзя экономить.

Всем привет, я Алина. Девушка, которая трижды на собственном опыте пережила все сложные моменты, касающиеся квартирного вопроса. Думаю, вам будет интересно узнать, на каких этапах обустройства жилья я и мои близкие знакомые допустили грубейшие ошибки, пытаясь сэкономить. Вместе с AdMe.ru мы решили, что ремонт — это не тот случай, когда стоит учиться на своих ошибках. И желательно заранее знать, когда лучше переплатить, чем недоплатить.

1. Звукоизоляция

Жизнь в новостройке — это тот случай, когда каждый день как праздник. День рождения соседки за правой стеной. Вечеринка в честь рождения первенца у семьи, что живет на этаж ниже. День бухгалтера у Ирины Владимировны, живущей этажом выше. Прожив год в многоквартирном доме, я начала ценить те вечеринки, которые начинаются и заканчиваются по моему желанию. Хотя это порой и весело, но мне больше не хочется в сотый раз подпевать «Gangnam Style» и подтанцовывать под мотивы ламбады. В моих мечтах — лечь спать без берушей, не накрываясь сверху подушкой. Мое желание осуществимо, но реализация его требует немалых затрат — как временных, так и финансовых. Необходимо заново созывать бригаду строителей, чтобы сделать звукоизоляцию межквартирных стен, пола и потолка. Для себя я поняла, что любой ремонт должен начинаться с выделения средств на работы по звукоизоляции квартиры. Это поможет в дальнейшем минимизировать свое участие в личной жизни соседей и поберечь собственное самочувствие.

2. Система вентиляции

В 2015 году родственники решили сменить квартиру на собственное загородное жилье. Через пару лет после новоселья тетя обращается к доктору с затрудненным дыханием и периодическими приступами кашля. Диагноз — астма, которая, к слову, обостряется лишь зимой. Мы стали проводить параллели и выяснили, что проблемы начались сразу после переезда в новый дом. Еще на этапе строительства дома прежние владельцы сэкономили на проведении вентиляционных каналов, сославшись на то, что проветривания и так достаточно. Тем не менее зимой не очень хочется открывать окно. Вкупе с печным отоплением и постоянной готовкой это приводит к скоплению токсичных веществ в воздухе. Они, возможно, и стали возбудителями болезни. Во время строительства загородных апартаментов нужно задуматься о проведении системы вентиляции. Вентиляция обеспечивает приток свежего воздуха в дом и отток загрязненного. Правильная циркуляция воздуха в помещении — залог не только комфортного, но и безопасного проживания в нем.

3. Датчик защиты от протечки воды

Пока я была в отпуске, этот девайс прислал мне уведомление о том, что у меня подтекает труба. Я быстро сориентировалась и попросила родственников прийти ко мне и перекрыть вентиль. Проблемы удалось избежать. Для себя я поняла, что вложение в датчик защиты от протечек воды — это инвестиция в собственное спокойствие. Уверенность в сохранности как своего имущества, так и имущества соседей. Ситуация, когда мы уехали за границу, а в квартире по вине управляющей компании потекли трубы и затопили всех соседей, больше не о нас. Интеллектуальная система позволяет на ранних этапах зафиксировать проблему. А некоторые даже способны автоматически перекрыть трубу.

4. Качественная электрическая проводка

После очередного перепада напряжения в квартире у меня вышли из строя холодильник и микроволновая печь. Кстати, чинить сломанную технику не намного дешевле, чем покупать новую. Электрик, который пришел разбираться с моим форс-мажором, ужаснулся, когда увидел в ванной комнате тройник. Одновременно к нему были подключены фен, электрический полотенцесушитель и бойлер. Решив сэкономить на этапе прокладки электрической проводки, я попросила помощи у знакомого. Он провел мне электрику, установил выключатели и розетки. Как оказалось, розеток он установил недостаточно для комфортного проживания. Именно поэтому мне пришлось использовать тройники и удлинители, чтобы подключить всю необходимую технику. Это и привело к скачку напряжения. Выводы сделаны: в следующий раз буду обращаться к профессионалам.

5. Материалы для черновой отделки

Делаете ли вы ремонт в новостройке или же во вторичном жилье — и в том и в другом случае нужно начинать с черновой отделки помещения. Отделочные строительные материалы должны быть качественными и долговечными. Решив сэкономить на данном пункте, мы обрекаем себя на возобновление ремонта. Вскоре начнет обваливаться штукатурка, может быть, где-то потрескается стена. Зимой выяснится, что окна пропускают холод, а батареи не греют.

6. Сантехника

Выделяя деньги на ремонт, мы всегда отодвигаем сантехнику на второй план. Мы не видим смысла переплачивать за раковину, которой пользуемся пару раз в день, когда чистим зубы. Нам кажется, что не так важно устанавливать дорогой смеситель на кухню. А закладывать 1/10 бюджета на покупку унитаза совсем нерационально. К сожалению, мы глубоко заблуждаемся. Заплатив за качественное оборудование на кухне и в ванной комнате, мы тем самым совершаем инвестиции в свое здоровье. Так, правильно подобранная сантехника фильтрует воду, которая поступает к нам в дом. Высокое качество сантехнической продукции также является залогом эффективного использования пресной воды, которой с каждым годом становится все меньше. Вложения в сантехнику подороже уменьшают наше индивидуальное потребление воды. Когда я жила в хрущевке с «бабушкиным» ремонтом, я платила за воду в 2 раза больше, чем плачу сейчас. Когда я подбирала сантехнику для новой квартиры, консультант подсказал мне, что качественная современная сантехника способна экономить воду и мои деньги. К тому же ухаживать за ней намного проще.

7. Дизайнер

Во время ремонта мне нужно было придумать, где разместить розетки на маленькой кухне. Не оставалось ничего иного, кроме как расположить их рядом с плитой: другого места не нашлось. Подруга-дизайнер, пришедшая ко мне в гости, сказала, что уже давно существуют системы, которые позволяют установить встроенные розетки. Это самый удобный и безопасный вариант для компактных кухонь. А моя идея однажды может обойтись мне очень дорого: в лучшем случае придется менять расплавившуюся розетку, в худшем — делать косметический ремонт после пожара. Если бы я сразу же решила нанять дизайнера, то рациональное решение с расположением розеток не заставило бы себя долго ждать. Удачный дизайн-проект — это не только красивая картинка. Дизайнер продумывает все до мелочей: от подбора декора до расположения электрики. Опыт специалиста позволит выбрать более бюджетные варианты с минимальными рисками.

8. Строительная бригада

До сих пор удивляюсь, с каким восторгом бабушка рассказывала о том, как она клеила обои в комнате, а дед клал кафель в ванной. С таким же трепетом она вспоминает и о том, что через пару месяцев они снова решили затеять ремонт. И вовсе не потому, что им захотелось перемен. Просто вскоре обои начали отклеиваться, а в ванной комнате между раковиной и плиткой появилась плесень. Возможно, есть некая романтика в ремонте своими руками. Но это совершенно не рационально с точки зрения как финансовых, так и временных затрат. Приходится снова отправляться на поиски материалов, покупать их, находить время на сам ремонт. Рациональнее сразу доплатить профессионалам своего дела, нежели потом заново класть обвалившуюся в ванной плитку. Строители лучше знают, как поклеить обои, постелить ламинат и установить смеситель. У них в этом деле огромный опыт. Довериться специалистам означает освободить себя от забот, связанных с ремонтом в будущем.