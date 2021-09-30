7 хитростей, которые помогут максимально быстро зарядить телефон

Смартфоны сделали нашу жизнь намного более удобной, но за все хорошее, что они нам дают, они требуют одного: чтобы мы не забывали их заряжать. Только сегодня 5,13 млрд человек поставят свои телефоны на зарядку, и, возможно, многих интересует, нельзя ли как-то ускорить этот процесс.

Мы в AdMe.ru хотим сэкономить ваше время, а потому нашли 7 способов быстрее зарядить телефон. И не забудьте ознакомиться с бонусом в конце статьи.

1. Не тратьте время на беспроводную зарядку

Беспроводная зарядка — это относительно новая технология. Она может выглядеть круто и футуристично, но на самом деле этот метод неэффективен. При использовании беспроводного зарядного устройства может потребоваться в 2 раза больше времени по сравнению с обычным способом.

Проще говоря, при использовании кабеля питание поступает прямо в ваш телефон, а с беспроводной связью часть этой энергии теряется, превращаясь в тепло. Поэтому зарядить телефон с помощью кабеля можно намного экономичнее и быстрее.

2. Купите устройство для быстрой зарядки

Во время быстрой зарядки ваш телефон сначала подзаряжается до определенного процента, а затем процесс замедляется до нормальной скорости. Стандартный USB 2.0 имеет выходную мощность 2,5 Вт, в то время как более новые и быстрые зарядные устройства имеют выходную мощность от 18 до 100 Вт.

Большая выходная мощность означает, что вашему телефону понадобится меньше времени, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Однако кабель для быстрой зарядки будет работать только с телефоном, который предназначен для быстрой зарядки, поэтому убедитесь в совместимости вашего телефона, прежде чем покупать кабель.

3. Включите режим энергосбережения

У всех людей бьется сердце, но мы даже не задумываемся об этом. Наши телефоны также выполняют всевозможные функции в фоновом режиме в то время, как мы ими пользуемся. Вот почему режим энергосбережения может сократить время зарядки на несколько минут.

У разных телефонов эта функция работает по-разному. Однако суть в следующем: режим экономичного энергопотребления снижает такие показатели, как яркость экрана, работа процессора и использование данных, и, следовательно, больше энергии будет потрачено на зарядку вашего телефона, а не на его работу.

4. Управляйте своими приложениями и загрузками

Некоторые приложения могут работать в фоновом режиме без вашего ведома. Однако это не означает, что вам нужно принудительно закрыть все свои приложения в меню многозадачности. При принудительном закрытии этих приложений может потребоваться больше энергии. Вместо этого перейдите к настройкам батареи, где можно найти список приложений, которые потребляют больше всего заряда, и закрыть или ограничить их.

Целесообразно проверить, загружают ли какие-либо приложения обновления, так как это тоже может разряжать аккумулятор. Управление работой приложений поможет вашему телефону быстрее заряжаться, так как ненужные обновления и операции не будут расходовать заряд аккумулятора.

5. Очистите порт зарядки

Вы когда-нибудь заглядывали внутрь зарядного порта? Пыль, ворсинки и грязь могут со временем накапливаться в вашем зарядном порту и стать причиной того, что ваш телефон заряжается не так быстро, как должен. Это связано с тем, что частицы пыли и грязи не проводят ток, и поэтому от кабеля к аккумулятору телефона передается меньше энергии.

Вы можете очистить порт сжатым воздухом. Может помочь и зубочистка, но рисковать не стоит, так как засовывание острых предметов может привести к серьезным повреждениям. Лучше не допускать скопления пыли и ворса. Избежать этого можно, если использовать специальную заглушку для зарядного порта.

6. Не позволяйте телефону перегреваться

В вашем телефоне есть встроенная система терморегулирования. Она регулирует температуру телефона, а также защищает его от перегрева. Например, если вы оставите свой девайс на солнце или не снимете чехол во время зарядки, он будет тратить больше энергии на охлаждение и, следовательно, будет заряжаться медленнее.

Чтобы предотвратить нагревание телефона, мы можете предпринять следующие действия: не допускать попадания прямых солнечных лучей, выключать устройство, когда оно подключено к электросети, заряжать его в прохладной комнате или класть рядом с вентилятором.

7. Приобретите новую батарею

Химический состав литиевой батареи со временем ухудшается. Если ваш телефон, несмотря на все хитрости из нашего списка, все так же медленно заряжается, возможно, пришло время обновить аккумулятор. На некоторых телефонах можно проверить состояние батареи. Также вы можете загрузить приложения, которые проверяют емкость и состояние вашей батареи.

В некоторых случаях вы можете просто заменить аккумулятор и продолжить пользоваться телефоном. Однако в большинстве современных смартфонов нет съемных аккумуляторов, поэтому медленная зарядка часто является признаком того, что срок службы вашего телефона подошел к концу.

Бонус: новая технология позволяет зарядить смартфон от низкого заряда до полного всего за 30 секунд

StoreDot — израильская компания, разработавшая новый аккумулятор с быстрой зарядкой. Они используют нанотехнологии, органические соединения и искусственный интеллект для создания батарей, способных зарядить севший телефон за 30 секунд. Более того, эта технология нетоксична, экологически безопасна и не сокращает срок службы батареи.

Хотя StoreDot пока недоступен для широкой публики, он открывает разные захватывающие перспективы касательно быстрой зарядки и энергопотребления в будущем.