7 быстрых способов счета, которые сделают вашего ребенка гуру математики

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Сложение, вычитание, умножение — эти слова мгновенно возвращают нас прямо за школьную парту. И даже если уроки математики остались только в наших воспоминаниях, в повседневной жизни остается еще множество ситуаций, в которых эти навыки необходимы. Привить ребенку интерес к вычислениям можно с помощью нескольких хитростей. И тогда, возможно, ему не придется придумывать истории о том, что собака съела его домашнюю работу.

AdMe.ru с удовольствием поделится с вами математическими секретами, которые легко запомнятся даже ребенку. Советуем сразу подготовить лист бумаги и ручку.

1. Умножение на 9 с помощью пальцев

Вытяните ладони перед собой. Присвойте каждому пальцу свой номер.

Скажем, нужно посчитать, сколько будет 4 × 9. Найдите номер 4 и согните палец.

Теперь посчитайте все пальцы слева и справа от согнутого пальца. Слева у нас 3, справа — 6.

Теперь соедините эти числа. 36 — правильный ответ.

2. Умножение трехзначных чисел

Например, нам необходимо умножить 652 на 6. Нарисуйте таблицу и подпишите цифры, как на картинке выше.

Умножьте каждую цифру на 6 и занесите результат в таблицу. 6 × 6 = 36 5 × 6 = 30 2 × 6 = 12

Теперь сложите числа вместе, оставив первые и последние без изменений. Полученное число будет ответом.

3. Умножение больших чисел

Предположим, нужно посчитать, сколько будет 7 × 531. Умножить будет проще, если вы разделите большое число на круглые числа (десятки, сотни). Попробуйте сделать их как можно меньше.

4. Умножение на 12

Умножьте исходное число на 10, затем прибавьте его дважды и сложите эти числа вместе, чтобы получить ответ.

5. Вычисление 15 %

Если вам нужно посчитать 15 % от числа, сначала вычислите 10 %. Возьмем 400 в качестве примера. Сместите десятичную запятую на один символ влево. Разделите это число на 2 и добавьте результат к 40. Ответ в этом случае — 60, это и есть 15 % от 400.

6. Сложение трехзначных чисел

Трехзначные числа легче считать, если они разбиты на части. Разделите их на десятки и сотни.

7. Умножение на 9

При умножении на 9 проще сначала умножить число на 10, а затем вычесть из результата исходное число.

Еще больше подобных советов можно найти здесь и здесь.