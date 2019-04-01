7 аптечных препаратов, которые стоят копейки, а работают не хуже дорогой химии

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Многие из нас уже привыкли использовать аптечные средства для поддержания красоты. Но не все знают, что некоторые лекарства могут стать также отличными помощниками при поддержании чистоты и уюта в доме. Например, аспирин поможет быстро отчистить раковину, нашатырный спирт — вывести пятна, а хлоргексидин устранит неприятный запах в обуви.