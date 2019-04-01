7 аптечных препаратов, которые стоят копейки, а работают не хуже дорогой химии

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Многие из нас уже привыкли использовать аптечные средства для поддержания красоты. Но не все знают, что некоторые лекарства могут стать также отличными помощниками при поддержании чистоты и уюта в доме. Например, аспирин поможет быстро отчистить раковину, нашатырный спирт — вывести пятна, а хлоргексидин устранит неприятный запах в обуви.

Чтобы уборка приносила больше удовольствия и меньше хлопот, AdMe.ru решил рассказать об интересных свойствах средств, которые есть в каждой аптечке.

Перекись водорода

  • Удаляет нагар. Очистить сковородки от застаревшего жира и нагара поможет паста из соды и перекиси. Нанесите ее на загрязнение и немного подождите, затем смойте водой.
  • Очищает ковры. Нанесите перекись на трудно выводимое пятно и оставьте на 2 часа, затем используйте щетку. Не втирая очистите загрязнение и при необходимости сполосните водой. Внимание! Этот метод подходит только для ковров со светлым ворсом. Ковры темных расцветок от перекиси могут потерять яркость.
  • Борется с известковым налетом. Если вас беспокоят разводы от капель воды на сантехнике — используйте перекись. Протрите все поверхности сухой тканью, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем распылите средство из пульверизатора. Через некоторое время перекись можно смыть. Таким же образом можно почистить душевую занавеску.
  • Убивает микробов. Раствор перекиси с водой можно использовать для обработки разделочных досок, пластиковых контейнеров, губок и другой кухонной утвари. Так вы с легкостью избавите их от микробов. А еще с помощью перекиси водорода можно продезинфицировать зубные щетки.

Активированный уголь

  • Послужит ароматизатором воздуха. Уголь умеет впитывать неприятные запахи и может распространять приятные. Для ароматизации помещений капните на таблетки любого эфирного масла и разложите их по дому.
  • Помогает бороться с плесенью и грибком. Положите в места с высокой влажностью несколько таблеток угля, и вероятность появления там плесени значительно снизится.
  • Будет хорошим фильтром для воды. Уголь способен впитывать в себя вредные вещества из водопроводной воды. Чтобы очистить воду, вы можете изготовить угольный фильтр для воды самостоятельно. Сшейте небольшой тканевый мешочек, заполните его углем и закрепите его на емкости, куда будете фильтровать воду.

Аспирин

  • Удаляет пятна. С трудными пятнами типа пота и крови аспирин справится не хуже специализированных средств. Разведите в стакане воды 4 таблетки и нанесите состав на загрязнения. Оставьте примерно на 2–3 часа, после чего постирайте обычным способом.
  • Очистит ванну и раковину. Растолките несколько таблеток аспирина в порошок, смешайте с жидким моющим средством или мылом и нанесите на поверхность. Ванна и раковина засияют.
  • Избавит от засоров. Если на кухне или ванной засор настолько сильный, что один вантуз не справляется — используйте аспирин. Слегка измельчите и всыпьте в слив 2–3 шипучих таблетки, добавьте к ним немного уксуса. Через пару минут включите воду и используйте вантуз.

Хлоргексидин

  • Удалит запах из обуви. Чтобы убрать нежелательный запах, смочите ватный диск в средстве и протрите им обувь изнутри и снаружи.
  • Продезинфицирует кондиционеры. Распылите средство вблизи входа воздуха в кондиционер — хлоргексидин справится с микробами и очистит устройство. Подходит для домашних и автомобильных кондиционеров.
  • Очистит мебель и полы. Хорошо очистить и продезинфицировать пол можно и без «тяжелого» средства. Добавьте в воду хлоргексидин, и вы легко добьетесь чистоты. Можно не смывать.

Нашатырный спирт

  • Убирает загрязнения с подошвы утюга. Если когда-то вы подпортили утюг и «приклеили» к его подошве частички ткани, воспользуйтесь раствором воды и нашатыря. Смочите в нем ватный диск и обработайте поверхность. Если загрязнения остаются, попробуйте смешать 1 ч. л. нашатыря с 1 ч. л. уксуса и снова обработать подошву.
  • Очищает кожу и замшу. Многое из того, что нельзя стирать, можно почистить нашатырем. Сумки, перчатки, шляпки, обувь из кожи и замши — раствор нашатырного спирта с водой хорошо справляется с загрязнениями и легко удаляет жирные пятна. А еще таким раствором можно почистить зонт.
  • Чистит и дезинфицирует щетки, расчески, кисти для макияжа. Когда массажка потеряла первозданную чистоту, раствор 1:4 нашатыря и воды все исправит. Опустите в него щетку на ночь, а утром промойте холодной водой.
  • Освежает цвет металлических украшений. Серебро, золото и другие металлы хорошо очищаются все тем же раствором нашатыря. Протрите украшения ваткой, смоченной в составе, а затем — сухой мягкой тканью.

Зеленка

  • Очистит воду в бассейне. В летний период стоячая вода в бассейне и других резервуарах начинает цвести. Чтобы быстро справиться с размножающимися в ней бактериями, можно использовать зеленку. Необходимо добавить баночку средства в ведро чистой воды, размешать и вылить в бассейн. Средства достаточно на 3 куб. м воды.

Борная кислота

  • Прогонит грызунов и избавит от насекомых. Мыши и крысы не любят запах этого вещества. Они будут избегать мест, где оно насыпано. А чтобы избавиться от домашних насекомых (муравьев), можно смешать кислоту с сахаром и водой. И оставить капли этой смеси в местах скопления насекомых.
  • Очистит унитаз. Чтобы добиться хорошего результата, нужно высыпать в унитаз немного средства и оставить на ночь. А утром потереть ершиком и смыть.
  • Избавит от плесени. Чтобы убить плесень, нужно смешать порошок борной кислоты с водой и обработать пораженную поверхность. Через некоторое время смыть. Если с первого применения нужный эффект не достигнут, обработку можно повторить спустя какое-то время.

Какие советы по использованию аптечных средств в быту могли бы дать вы?

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