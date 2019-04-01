7 аптечных препаратов, которые стоят копейки, а работают не хуже дорогой химии
Многие из нас уже привыкли использовать аптечные средства для поддержания красоты. Но не все знают, что некоторые лекарства могут стать также отличными помощниками при поддержании чистоты и уюта в доме. Например, аспирин поможет быстро отчистить раковину, нашатырный спирт — вывести пятна, а хлоргексидин устранит неприятный запах в обуви.
Чтобы уборка приносила больше удовольствия и меньше хлопот, AdMe.ru решил рассказать об интересных свойствах средств, которые есть в каждой аптечке.
Перекись водорода
- Удаляет нагар. Очистить сковородки от застаревшего жира и нагара поможет паста из соды и перекиси. Нанесите ее на загрязнение и немного подождите, затем смойте водой.
- Очищает ковры. Нанесите перекись на трудно выводимое пятно и оставьте на 2 часа, затем используйте щетку. Не втирая очистите загрязнение и при необходимости сполосните водой. Внимание! Этот метод подходит только для ковров со светлым ворсом. Ковры темных расцветок от перекиси могут потерять яркость.
- Борется с известковым налетом. Если вас беспокоят разводы от капель воды на сантехнике — используйте перекись. Протрите все поверхности сухой тканью, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем распылите средство из пульверизатора. Через некоторое время перекись можно смыть. Таким же образом можно почистить душевую занавеску.
- Убивает микробов. Раствор перекиси с водой можно использовать для обработки разделочных досок, пластиковых контейнеров, губок и другой кухонной утвари. Так вы с легкостью избавите их от микробов. А еще с помощью перекиси водорода можно продезинфицировать зубные щетки.
Активированный уголь
- Послужит ароматизатором воздуха. Уголь умеет впитывать неприятные запахи и может распространять приятные. Для ароматизации помещений капните на таблетки любого эфирного масла и разложите их по дому.
- Помогает бороться с плесенью и грибком. Положите в места с высокой влажностью несколько таблеток угля, и вероятность появления там плесени значительно снизится.
- Будет хорошим фильтром для воды. Уголь способен впитывать в себя вредные вещества из водопроводной воды. Чтобы очистить воду, вы можете изготовить угольный фильтр для воды самостоятельно. Сшейте небольшой тканевый мешочек, заполните его углем и закрепите его на емкости, куда будете фильтровать воду.
Аспирин
- Удаляет пятна. С трудными пятнами типа пота и крови аспирин справится не хуже специализированных средств. Разведите в стакане воды 4 таблетки и нанесите состав на загрязнения. Оставьте примерно на 2–3 часа, после чего постирайте обычным способом.
- Очистит ванну и раковину. Растолките несколько таблеток аспирина в порошок, смешайте с жидким моющим средством или мылом и нанесите на поверхность. Ванна и раковина засияют.
- Избавит от засоров. Если на кухне или ванной засор настолько сильный, что один вантуз не справляется — используйте аспирин. Слегка измельчите и всыпьте в слив 2–3 шипучих таблетки, добавьте к ним немного уксуса. Через пару минут включите воду и используйте вантуз.
Хлоргексидин
- Удалит запах из обуви. Чтобы убрать нежелательный запах, смочите ватный диск в средстве и протрите им обувь изнутри и снаружи.
- Продезинфицирует кондиционеры. Распылите средство вблизи входа воздуха в кондиционер — хлоргексидин справится с микробами и очистит устройство. Подходит для домашних и автомобильных кондиционеров.
- Очистит мебель и полы. Хорошо очистить и продезинфицировать пол можно и без «тяжелого» средства. Добавьте в воду хлоргексидин, и вы легко добьетесь чистоты. Можно не смывать.
Нашатырный спирт
- Убирает загрязнения с подошвы утюга. Если когда-то вы подпортили утюг и «приклеили» к его подошве частички ткани, воспользуйтесь раствором воды и нашатыря. Смочите в нем ватный диск и обработайте поверхность. Если загрязнения остаются, попробуйте смешать 1 ч. л. нашатыря с 1 ч. л. уксуса и снова обработать подошву.
- Очищает кожу и замшу. Многое из того, что нельзя стирать, можно почистить нашатырем. Сумки, перчатки, шляпки, обувь из кожи и замши — раствор нашатырного спирта с водой хорошо справляется с загрязнениями и легко удаляет жирные пятна. А еще таким раствором можно почистить зонт.
- Чистит и дезинфицирует щетки, расчески, кисти для макияжа. Когда массажка потеряла первозданную чистоту, раствор 1:4 нашатыря и воды все исправит. Опустите в него щетку на ночь, а утром промойте холодной водой.
- Освежает цвет металлических украшений. Серебро, золото и другие металлы хорошо очищаются все тем же раствором нашатыря. Протрите украшения ваткой, смоченной в составе, а затем — сухой мягкой тканью.
Зеленка
- Очистит воду в бассейне. В летний период стоячая вода в бассейне и других резервуарах начинает цвести. Чтобы быстро справиться с размножающимися в ней бактериями, можно использовать зеленку. Необходимо добавить баночку средства в ведро чистой воды, размешать и вылить в бассейн. Средства достаточно на 3 куб. м воды.
Борная кислота
- Прогонит грызунов и избавит от насекомых. Мыши и крысы не любят запах этого вещества. Они будут избегать мест, где оно насыпано. А чтобы избавиться от домашних насекомых (муравьев), можно смешать кислоту с сахаром и водой. И оставить капли этой смеси в местах скопления насекомых.
- Очистит унитаз. Чтобы добиться хорошего результата, нужно высыпать в унитаз немного средства и оставить на ночь. А утром потереть ершиком и смыть.
- Избавит от плесени. Чтобы убить плесень, нужно смешать порошок борной кислоты с водой и обработать пораженную поверхность. Через некоторое время смыть. Если с первого применения нужный эффект не достигнут, обработку можно повторить спустя какое-то время.
Какие советы по использованию аптечных средств в быту могли бы дать вы?