6 видов ложной информации в интернете, которая может лишить вас денег и репутации

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Сегодня блогерам верят чуть ли не больше, чем официальным СМИ. Любой может прославиться одним твитом или создать собственный инфоповод, просто сняв что-то неординарное на телефон. Но, к сожалению, сенсацией нередко становятся фейки, а за популярными интернет-персонами скрываются мошенники.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы все чувствовали себя безопасно не только в офлайн-, но и в онлайн-пространстве. Сегодня мы расскажем о самых распространенных видах ложной информации в сети, об опасностях, которые она несет, и о том, как ее распознать.

1. Фейковые новости

Информации сейчас так много, и скорость ее распространения так высока, что люди просто не успевают все анализировать. И многие этим пользуются: выкладывают поддельные фото, распускают слухи и искажают факты. В результате вполне умные и взрослые люди этому верят: делают репосты, передавая фейк все дальше, и иногда дело доходит чуть ли не до истерии. Истории о том, как где-то массово бросились скупать технику, продукты или срочно получать визы, — частые последствия подобного информационного обмана. Как распознать ложь: такие новости почти всегда затрагивают остросоциальные темы: рассказывают о похищенных детях, глобальных обманах правительства или масштабном загрязнении окружающей среды. Это нужно, чтобы информацию обсуждали и делились ею. Старайтесь не поддаваться эмоциям: если вы увидели сенсацию — ищите первоисточник. Доверять можно крупным информагентствам, СМИ и реальным люди, которые пишут о себе. Если все, что удается найти, — перепосты из одних соцсетей в другие, то, вероятно, это фейк.

2. Предложения работы

Все мы используем специализированные сайты для поиска работы. К сожалению, помимо реальных работодателей там встречаются и мошенники. И распознать их не всегда просто: у многих есть телефон, по которому можно связаться с «руководителем», и даже офис, в который при желании можно приехать. Как распознать ложь: как правило, мошенники предлагают за ту же работу больше денег, чем реальные компании. Изучите список обязанностей: те, кто действительно ищут сотрудника, не ленятся подробно расписать, чем тот должен заниматься. Мошенники ограничиваются общими фразами: «помогать руководителю», «работать с бумагами», «выезжать на встречи». Вбейте название компании в поиск — так вы увидите, на кого она зарегистрирована, есть ли адрес, отзывы клиентов и другие подтверждения ее реальности. Если на каком-то этапе собеседования вам предлагают оплатить тестирование, страховой взнос, рабочие материалы или что-то еще — смело разворачивайтесь и уходите.

3. Фейковые персоны

Пару лет назад маркетологи провели эксперимент: взяли обычного пенсионера и «сделали» из него красавчика-миллионера. Им понадобилось два месяца и 50 тыс. рублей, чтобы на Instagram вымышленного бизнесмена подписались десятки тысяч человек. Это доказывает, насколько легко в интернете притвориться тем, кем ты не являешься. Мошенники используют фейковые страницы, чтобы получить деньги, выведать чьи-то тайны или просто развлечься. Как распознать ложь: постарайтесь как можно быстрее увидеть того, кто вам пишет. Часто совсем не обязательно встречаться лично: мошенники используют чужие фото, а иногда и представляются людьми другого пола, так что даже, возможно, откажутся говорить с вами по Skype. Если вы сомневаетесь в подлинности чьего-то фото в профиле — проверьте его в поисковых системах. Не откровенничайте с незнакомцами. В норме малознакомые люди имеют средний интерес друг к другу, раскрываются постепенно и начинают беседу с довольно общих тем. Если новый собеседник хочет узнать о вас как можно больше, подкупающе вежлив и участлив — это повод быть осторожнее.

4. Скрытая реклама

Сегодня многие компании заказывают рекламу не на ТВ, а в медиа и у известных блогеров. Становится все меньше объявлений с призывом «купи» и больше — информационных статей, роликов и фото, которые скрыто продвигают какую-то продукцию. Скрытая реклама — это не всегда плохо. Так продается масса качественных товаров и услуг. Однако лучше научиться ее различать, чтобы понимать, сами вы решились на покупку или последовали тонкой манипуляции. Как распознать рекламу: обращайте внимание на упоминания брендов, названия продуктов или услуг, наличие контактных данных и прочей конкретики — очень вероятно, что это реклама. Плохо, если она не содержит никаких подробностей об использовании и оценок — в этом случае, вероятно, вам хотят продать что-то, чем человек сам еще не пользовался. Больше всего доверия заслуживают рекламные посты-обзоры или отзывы, в которых читателям наглядно показывают пользу продаваемой вещи.

5. Фейковые фото

Снять актера или певицу на закрытом мероприятии или просто отдыхе, а затем продать это какому-нибудь изданию — это то, на что живут некоторые фотографы. Однако есть и те, кто предпочитает идти более легким путем и создает поддельные снимки. Некоторые специалисты, например Элисон Джексон, создают постановочные фото знаменитостей. Иногда они сами выдают их за реальные, а иногда это делает СМИ, по ошибке или умышленно используя ненастоящие фотографии. Многие из них изображают известных людей в нелепом или невыгодном свете, становятся иллюстрациями к «желтым» статьям, способствуют распространению сплетен, а иногда и травли. Как распознать ложь: если вы хотите сделать репост фотографии, но не уверены, что она настоящая, — используйте поиск по картинкам в Google. Так вы увидите все сайты, где уже размещена фотография. Также обращайте внимание на источник — лучше всего, если это будет крупное информационное агентство или собственный аккаунт звезды.

6. Фейковые профессионалы

Наверняка вы каждый день видите рекламу, которая предлагает пройти у кого-то тренинг или обучение, узнать, как делать бизнес и начать зарабатывать сотни тысяч рублей. К ней, как правило, прилагается и фото тренера, ухоженного и успешного, на фоне дорогой машины. В его соцсетях — масса снимков из путешествий и стильных офисов. Из краткой справки можно узнать, что он владелец 40 компаний, миллионер и бизнес-тренер. Такие люди часто очень харизматичны, но не спешите нести деньги, пока не получите подтверждения, что все это настоящее. Как распознать ложь: чаще всего достаточно просто вбить имя и фамилию человека в поиск, чтобы узнать, есть ли у него действующее юрлицо и какой деятельностью, кроме образовательной, он занимается. Если успешные компании действительно существуют, у них должен быть адрес, контактный телефон, продукты или услуги. Сделайте это, прежде чем купить чей-то тренинг, обещающий вам баснословные доходы. Есть большая вероятность, что вы не найдете ничего, кроме рекламных роликов и аккаунта в Instagram.