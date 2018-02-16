Что не замечают пассажиры, но замечают пилоты, когда сидят на пассажирском месте

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Профессиональные летчики и бортовые работники обучаются почти так же, как спецагенты. Они умеют замечать мелкие детали, неисправности и несоответствия, даже если находятся в обычном пассажирском кресле. Изучив рассказы пилотов самолетов, AdMe.ru готов рассказать о 6 нюансах в полете, которые часто незаметны глазу обычного пассажира.

1. Обледенение

В особо холодную погоду перед взлетом поверхность самолета покрывают специальными веществами, которые предотвращают обледенение в воздухе. Если же нет острой необходимости, то самолет летит без покрытия. Но вероятность обледенения все равно остается высокой. Вот что говорит пилот и доцент Столичного государственного университета Денвера Таня Гэтлин (Tanya Gatlin): «Во время посадки мощность двигателей сильно уменьшается и они не вырабатывают достаточное количество тепла, а значит, вероятность обледенения сильно повышается». Пилоты часто обращают внимание на то, как быстро образуется лед на стекле иллюминатора, когда мощность двигателей (то есть шум от двигателей) снижается, и насколько толстый этот слой льда.

2. Подозрительные запахи

Необычные звуки — это самый яркий признак того, что что-то идет не так. Но пассажирская часть самолета хорошо звукоизолирована, поэтому пилоты часто обращают внимание на второй признак опасности — запах. «Запахи могут проникать куда угодно. Например, запах горючего, гидравлической жидкости или масла довольно характерен и легкоощутим», — говорит директор по безопасности Ассоциации воздушного транспорта Том Фарье (Tom Farrier).

3. Угол, под которым свет падает в окно

Если вы летите днем, то обратите внимание, под каким углом падает свет в окно самолета. Опытные пилоты знают, что изменение угла падающего света — первый признак, что самолет сменил курс. Иногда из-за неполадок в самолете или из-за условий погоды курс самолета может измениться, но пассажирам этого могут не сообщить, чтобы не провоцировать панику на борту. Также, наблюдая за светом, можно предсказать, что прибытие самолета может задержаться.

4. Сообщения о задержках

Кстати, о задержках. Многие пассажиры не знают, что если их вылет задерживают, то им обязаны дать четкие и своевременные объяснения, почему это произошло и по чьей вине. «Если самолет больше 20 минут стоит на взлетной полосе, то я пытаюсь разузнать о причинах задержки у бортпроводника», — говорит Патрик Смит (Patrick Smith), пилот и автор сайта Ask the Pilot. И дело не в том, что причины задержек слишком трудны для понимания пассажиров. Это всегда то, что может понять каждый. Если вы хотите получить подробные разъяснения, то достаточно вежливо попросить об этом бортпроводника или сотрудника аэропорта.

5. Где находятся выходы

Для частых авиатуристов инструктаж о расположении пожарных выходов кажется формальностью, на которую уже не стоит обращать особого внимания. А вот отставной пилот Джон Чешир (John Chesire) всегда обращает свое внимание на то, где находятся аварийные выходы и как быстро он сможет до них добраться. «Я всегда прикидываю, сколько шагов между моим местом и аварийным выходом. Это для того, чтобы в случае задымления, в кромешной тьме или даже вверх тормашками я смог добраться до выхода, открыть дверь и выбраться из самолета», — рассказывает Джон.

6. Объявления во время полета

Профессиональные летчики всегда прислушиваются к объявлениям, даже когда находятся не на рабочем месте. Например, объявление «Просим старшего бортпроводника пройти в кабину пилота» — это почти всегда признак того, что возникла какая-то проблема. Однако могут быть и случаи, когда пилоту просто захотелось чашечку зеленого чая или капучино.