6 упражнений, которые помогут вам забыть о жировых складках на спине и боках
Ох уж эти ненавистные валики жира, из-за которых мы не можем чувствовать себя уверенно. В борьбе с ними не помогают ни утягивающее белье, ни диеты. Но если подойти к этому вопросу комплексно, то уже на Новый год мы сможем блистать в любом обтягивающем наряде. Главное — не лениться и заниматься регулярно, а также, конечно, следить за своим питанием.
Мы в AdMe.ru решили, что всем нам просто необходим действенный комплекс упражнений, который и делать легко, и результат будет виден уже в ближайшее время.
1. Прыжки с разведением рук
Что понадобится:
- Гантели (3–4 кг)
Как выполнять:
Встаньте прямо, в каждую руку возьмите небольшую гантель. На счет «раз» прыгните, разведя ноги в разные стороны, а руки поднимите над головой. На счет «два» примите исходное положение. Сделайте 3–4 подхода по 15–20 раз.
2. Подъемы рук и ног с утяжелением
Что понадобится:
- Гантели (3–4 кг)
- Гимнастический коврик
Как выполнять:
Лежа на животе вытяните руки и ноги. Для утяжеления можете взять в руки 1 или 2 гантели. На счет «раз» оторвите руки и ноги от пола, задержитесь в таком положении примерно 3 секунды и на счет «два» примите исходное положение. Сделайте упражнение 10–12 раз.
3. «Ласточка» с утяжелением
Что понадобится:
- Гантели (3–4 кг)
Как выполнять:
Возьмите гантели в руки и встаньте ровно, поставив ноги вместе. Держите спину ровно и наклонитесь вперед, вытянув правую ногу назад. На счет «раз» разведите руки в стороны. На счет «два» вернитесь в положение, когда кулаки с гантелями смотрят вниз. Сделайте 10–15 раз, периодически меняя ногу.
4. Подъемы рук и ног лежа на спине
Что понадобится:
- Гантели (3–4 кг)
- Гимнастический коврик
Как выполнять:
Возьмите гантели и лягте на спину. На счет «раз» поднимите руки и ноги вверх, следя, чтобы плечи максимально поднялись над полом. На счет «два» медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 10–12 раз.
5. Приседания с обратными отжиманиями
Что понадобится:
- Стул или любая твердая поверхность, на которую можно опереться
Как выполнять:
Поставьте руки на стул строго за плечами, согните ноги в коленях. На счет «раз» плавно опуститесь вниз (следите, чтобы плечи были параллельны полу, а локти смотрели назад). На счет «два» аккуратно поднимите корпус в исходное положение, напрягая пресс. Сделайте 3–4 подхода по 15–20 раз.
6. Разведение рук за спиной с утяжелением
Что понадобится:
- Гантели (3–4 кг)
Как выполнять:
Возьмите гантели в каждую руку. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч и чуть-чуть согнуты в коленях. Наклонитесь вперед и опустите руки вниз. На счет «раз» разведите их стороны, как бы взлетая (локти слегка согнуты), и задержитесь в таком положении на 2 секунды. На счет «два» вернитесь в исходное положение. Сделайте 3–4 подхода по 15–20 раз.
Вот что будет, если делать упражнения регулярно
Может, и у вас есть свои секреты, которые позволяют быстро привести себя в форму? Расскажите нам!
Иллюстратор Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru