6 упражнений, которые помогут вам забыть о жировых складках на спине и боках

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Ох уж эти ненавистные валики жира, из-за которых мы не можем чувствовать себя уверенно. В борьбе с ними не помогают ни утягивающее белье, ни диеты. Но если подойти к этому вопросу комплексно, то уже на Новый год мы сможем блистать в любом обтягивающем наряде. Главное — не лениться и заниматься регулярно, а также, конечно, следить за своим питанием.

Мы в AdMe.ru решили, что всем нам просто необходим действенный комплекс упражнений, который и делать легко, и результат будет виден уже в ближайшее время.

1. Прыжки с разведением рук

Что понадобится:

  • Гантели (3–4 кг)

Как выполнять:

Встаньте прямо, в каждую руку возьмите небольшую гантель. На счет «раз» прыгните, разведя ноги в разные стороны, а руки поднимите над головой. На счет «два» примите исходное положение. Сделайте 3–4 подхода по 15–20 раз.

2. Подъемы рук и ног с утяжелением

Что понадобится:

  • Гантели (3–4 кг)
  • Гимнастический коврик

Как выполнять:

Лежа на животе вытяните руки и ноги. Для утяжеления можете взять в руки 1 или 2 гантели. На счет «раз» оторвите руки и ноги от пола, задержитесь в таком положении примерно 3 секунды и на счет «два» примите исходное положение. Сделайте упражнение 10–12 раз.

3. «Ласточка» с утяжелением

Что понадобится:

  • Гантели (3–4 кг)

Как выполнять:

Возьмите гантели в руки и встаньте ровно, поставив ноги вместе. Держите спину ровно и наклонитесь вперед, вытянув правую ногу назад. На счет «раз» разведите руки в стороны. На счет «два» вернитесь в положение, когда кулаки с гантелями смотрят вниз. Сделайте 10–15 раз, периодически меняя ногу.

4. Подъемы рук и ног лежа на спине

Что понадобится:

  • Гантели (3–4 кг)
  • Гимнастический коврик

Как выполнять:

Возьмите гантели и лягте на спину. На счет «раз» поднимите руки и ноги вверх, следя, чтобы плечи максимально поднялись над полом. На счет «два» медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 10–12 раз.

5. Приседания с обратными отжиманиями

Что понадобится:

  • Стул или любая твердая поверхность, на которую можно опереться

Как выполнять:

Поставьте руки на стул строго за плечами, согните ноги в коленях. На счет «раз» плавно опуститесь вниз (следите, чтобы плечи были параллельны полу, а локти смотрели назад). На счет «два» аккуратно поднимите корпус в исходное положение, напрягая пресс. Сделайте 3–4 подхода по 15–20 раз.

6. Разведение рук за спиной с утяжелением

Что понадобится:

  • Гантели (3–4 кг)

Как выполнять:

Возьмите гантели в каждую руку. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч и чуть-чуть согнуты в коленях. Наклонитесь вперед и опустите руки вниз. На счет «раз» разведите их стороны, как бы взлетая (локти слегка согнуты), и задержитесь в таком положении на 2 секунды. На счет «два» вернитесь в исходное положение. Сделайте 3–4 подхода по 15–20 раз.

Вот что будет, если делать упражнения регулярно

Может, и у вас есть свои секреты, которые позволяют быстро привести себя в форму? Расскажите нам!

Иллюстратор Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru

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