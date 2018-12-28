6 способов обмана в группах «Отдам даром», на которые попадаются любители халявы (А в конце вас ждет приятный бонус)

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Кому из нас не хотелось бы получить в подарок новенький фотоаппарат или дорогой смартфон. К тому же всевозможные группы типа «Отдам даром» предлагают за лайк забрать дорогой девайс. Но, к сожалению, стремление к халяве может обернуться плачевно для вашего кошелька и репутации. Ведь зачастую за подобными объявлениями скрываются мошенники.

AdMe.ru предупреждает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не попадайтесь на уловки мошенников.

Просят оплатить доставку

Обычно мошенник пишет, что нужно всего лишь поставить лайк к объявлению и сделать репост. Победителя обещают выбрать по лайкам, а в действительности же пишут практически всем. Вас попросят сообщить полные ФИО и домашний адрес. Но вот незадача: приз находится в другом городе, а платная доставка в планы не входила. А что такое 400 рублей по сравнению с iPhone XS, который уже лежит на почте? Сущий пустяк! Вот только после оплаты «доставки», мошенник перестает отвечать на сообщения или просто удаляет страницу.

Внести залог или страховку

Немного похожая ситуация. Товар в другом городе, а, чтобы он дошел до вас в целости и сохранности, его нужно застраховать. Конечно же, это нужно сделать заранее. Сумма страховки небольшая — рублей 200–300, зато к вам доедет целый фотоаппарат или кофеварка. Примерно ту же самую схему мошенничества используют, когда «продают» вещь по очень низкой цене. Вам говорят, что желающих было много, но все они в последний момент отказались от покупки. Поэтому вам нужно внести залог, чтобы подтвердить покупку. После оплаты «продавец» удаляет страницу в соцсетях и отключает телефон.

Оплатить взнос участника

Мошенник может представиться администратором группы «Отдам даром» и попросит перечислить небольшой взнос, чтобы подтвердить намерение забрать приз. И, естественно, его вернут вместе с подарком. Якобы таковы правила сообщества, а за отсутствие взноса штрафуют администраторов. Чтобы быть более убедительными, мошенники могут ссылаться на правила группы. Это вызывает доверие, а проверять мало кто будет.

Сфотографировать карту с двух сторон

На этот обман можно попасться, если вы хотите купить что-то подешевле. На сайте объявлений вам попадается товар, который стоит в несколько раз меньше рыночной цены. В переписке продавец сообщает, что товар продает организация и нужно составить договор, а для этого понадобятся данные вашей карты. И, чтобы вы не ошиблись в цифрах, вас просят сфотографировать карту с двух сторон. Если вы все же поддались на уловку мошенника и отослали фотографии, то заблокируйте банковскую карту, чтобы ей не смогли воспользоваться.

Всего лишь нужно заполнить анкету

Некоторые мошенники понимают, что просить денег напрямую — опасно, поэтому они придумывают новые способы отъема денег у населения. Например, вас просят заполнить анкету участника розыгрыша или оценить услугу и кидают ссылку на опрос. Там вас попросят ввести логин и пароль от социальных сетей, и таким образом мошенники получают доступ к вашей страничке. А дальше их фантазия безгранична: они могут потребовать денег за возвращение страницы, просить от вашего имени денег в долг или искать компрометирующие материалы, чтобы шантажировать.

Или подписаться на профиль в инстаграме

Относительно новый вид обмана. Якобы известный бренд одежды и косметики открывает в торговом центре магазин и заводит инстаграм-аккаунт. Первые несколько тысяч подписчиков получат подарки или сертификаты на покупку. Необходимо всего лишь подписаться на профиль и выложить скриншот на свою страничку. Таким способом люди набирают подписчиков. После того как набирается нужное количество, страничку могут продать или использовать в коммерческих целях.

Несколько правил, как уберечь себя от мошенников

Загрузите фотографию товара в Гугл или Яндекс Фото. Если «приз» нашелся на сайте объявлений, то, скорее всего, вас хотят обмануть.

Не соглашайтесь на предоплату и оплату каких-либо налогов, сборов и страховок. Предложите отправить вам товар наложенным платежом, в который будет включена стоимость доставки и сервисных сборов.

Внимательно читайте правила сообщества. Если от имени администрации группы вас что-то просят оплатить, то лучше связаться с модератором (его контакты обычно есть внизу страницы) либо написать сообществу.

Фотография паспорта не является гарантией честности продавца. Базу данных с фотографиями паспортов можно купить или найти в интернете.

Не вводите логин и пароль от социальных сетей на подозрительных сайтах.

И не верьте в небывалые предложения. Если кто-то отдает новый телефон, приставку или ноутбук просто так, то это, скорее всего, обман.