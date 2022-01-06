6 советов, которые спасут вам жизнь, если вы заблудились в лесу

Современные люди привыкли к комфортной жизни благодаря технологиям и начинают забывать, что значит выживать в дикой природе. Вероятность того, что это произойдет, невелика, но все же вы можете заблудиться, например, во время похода с друзьями. Так что полезно знать несколько простых советов, о которых вы можете помнить, если окажетесь наедине с природой.

Мы в AdMe.ru дадим 6 простых советов, которые могут спасти вашу жизнь.

1. Соберите утреннюю росу

Чтобы выжить, вам прежде всего нужна вода. Хорошим источником является утренняя роса. Просто соберите ее с деревьев и травы с помощью куска ткани. Когда ткань намокнет, выжмите воду в рот. Как вариант, если на улице тепло, просто оберните ноги куском тряпки и пройдите по траве.

2. Используйте листья, чтобы согреться

Сухие листья являются хорошим изоляционным материалом. Ночи могут быть очень холодными, так что вы можете использовать их, чтобы согреться. Например, набейте куртку листьями или сделайте из них одеяло. Кроме того, вы можете использовать их в качестве спального мешка. Это всяко лучше, чем спать на земле.

3. Не пейте свою мочу, если вы не можете найти воду

Когда вы не можете найти воду и впадаете в отчаяние, единственным вариантом, как вам может показаться, остается пить собственную мочу, но специалисты говорят, что это еще больше обезвожит организм. Моча содержит растворенные соли, минералы и токсины из вашей печени. Проще говоря, это опасно.

4. Собирайте воду, используя деревья и солнце



Если у вас есть пластиковый пакет, плотно закрепите его на ветке с листьями. Воздух не должен проникать внутрь. Оставьте его на сутки. Не забывайте, что ветви должны находиться под солнцем, так как это приведет к образованию конденсата на листьях.

5. Отпугивайте насекомых с помощью сосновых веток

Если вы устали от назойливых комаров и насекомых, просто найдите сосну. Сосновое масло является сильным репеллентом. Разотрите ветки и вотрите масло в кожу.

6. Используйте часы в качестве компаса

Даже аналоговые часы могут показать вам направление. Держите часы горизонтально, чтобы они были параллельны земле. Теперь поверните часы или свою руку так, чтобы часовая стрелка ваших часов была направлена прямо на солнце. Затем вам нужно найти среднюю точку угла между вашей часовой стрелкой и отметкой 12 часов на ваших часах, как показано на рисунке. Средняя точка между 2 отметками — юг. Этот способ сработает, если вы находитесь в Северном полушарии.