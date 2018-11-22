6 эффективных способов избавиться от насекомых в вашем доме

0

22

4.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нам всем хочется, чтобы в нашем доме не было не прошенных гостей — насекомых, но и обрабатывать квартиру вредными химическими средствами просто так не стоит. Если эта химия убивает насекомых, то она точно не на 100 % безопасна для нас и наших домашних животных. Поэтому мы предлагаем вам избавляться от насекомых более натуральными средствами.

AdMe.ru готов сделать вашу жизнь лучше и легче, рассказав несколько эффективных способов борьбы с насекомыми.

1. Тараканы

Тараканы, кроме того что неприятны, могут быть носителями различных заболеваний. В магазинах продают много средств против них, но состав большинства очень токсичен. Наш способ избавления от тараканов дешевый и простой, но при этом, что важно, действенный и безопасный для здоровья. Рецепт: нарежьте мелко репчатый лук и добавьте в него 1 ст. л. соды. Полученную смесь рассыпьте по углам квартиры. Повторяйте это ежедневно — и вскоре все тараканы исчезнут из вашего дома.

2. Клещи

Клещи могут быть разных цветов и размеров, но все их виды очень опасны. Поэтому так важно оградить семью и животных от появления этих насекомых в доме. Если вы не готовы наносить на свою кожу химические средства, то вот несколько натуральных и безопасных рецептов. Репеллент для людей Смешайте 20 капель эфирного масла герани, 10 капель масла душистой зубровки, 5 капель масла лаванды, 5 капель масла лимона и 1 ст. л. медицинского спирта. Разбавьте эту смесь 100 мл воды или уксуса и налейте в бутылочку со спреем-дозатором. Хорошенько встряхните перед использованием и нанесите на одежду перед выходом на улицу. Репеллент для собак Собаки могут подцепить клеща в любой момент, поэтому осматривайте питомца после каждой прогулки, особенно после времени, проведенного в парке. Чтобы сделать репеллент, смешайте по 20 капель масла герани и масла мяты с 2 ст. л. миндального масла. Наносите смесь животным на холку перед прогулкой. Не применяйте по отношению к беременному животному.

3. Садовые вредители

Тля, паутинные клещи и другие вредители могут разрушить ваш сад в мгновение ока. Конечно, вы в силах использовать пестициды, но они нередко влияют и на вкус, и на полезные свойства фруктов и овощей, которые вы выращиваете. Рецепт: смешайте полчашки острого перца с таким же количеством чеснока или лука, взбейте все до состояния однородной пасты. Затем добавьте пол-литра теплой воды. Оставьте смесь на 24 часа, процедите. Сбрызгивайте полученным раствором растения.

4. Пауки

Даже если в вашем регионе не обитают ядовитые пауки, вам вряд ли понравится, что они вообще есть у вас в доме. Потому что и маленькие паучки иногда бывают очень страшными. Натуральный репеллент не убьет пауков, но отпугнет их своим запахом. Рецепт: смешайте 5–10 капель мятного масла, 200 мл воды и 1 ч. л. жидкого моющего средства. Хорошо встряхните смесь и распыляйте по углам, где есть пауки, раз в неделю. Это заставит пауков уйти с насиженного места. Кстати, масло мяты в рецепте вы можете заменить маслом эвкалипта, корицы, лаванды или чайного дерева.

5. Муравьи

Муравьи очень назойливы и могут появиться ниоткуда. Если они проникли на вашу кухню, есть простой способ сделать ее менее привлекательной для насекомых и заставить всю колонию уйти. Рецепт: муравьи абсолютно ненавидят запах корицы. Рассыпьте коричный порошок туда, откуда, по вашему мнению, эти насекомые проникают в дом. Еще эффективнее будет, если вы добавите в коричный порошок эфирное масло корицы. К тому же это средство распространит по вашему дому приятный запах специй.

6. Пылевые клещи

Клещи такие маленькие, что мы даже не увидим их невооруженным глазом. Но, к сожалению, они очень любят жить в теплых и пыльных местах и обедать кожным эпителием. Поэтому, скорее всего, они свободно могут поселиться прямо в вашей постели! Хотя клещи не кусаются, врачи верят, что они могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи. Поэтому все же не стоит делить с ними постель, а лучше избавиться от пылевых клещей. Рецепт: смешайте 6 ст. л. масла эвкалипта с жидким средством для стирки белья в ведре с водой. Вымойте этим раствором пол и все предметы в доме, которые можно мыть водой, а затем протрите насухо. Если что-то вымыть нельзя, просто распылите раствор на предмет и пройдитесь по поверхности чистой тряпкой. Кстати, вместо масла эвкалипта можно взять масло чайного дерева, если вам больше нравится его запах.

Какой из этих способов, на ваш взгляд, действительно эффективен? Может, у вас есть свои натуральные средства борьбы с насекомыми? Расскажите нам в комментариях!