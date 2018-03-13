4 детские задачки, способные пробудить интерес даже у взрослого

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Хотите вспомнить молодость и подумать над загадками, которые обычно задают детям? Но мы предупреждаем: все не так просто, и можно всерьез застрять над решением каждой из них.

AdMe.ru желает вам удачи. Хотя мы уверены, что ваши дети справятся с заданием быстрее, чем вы сами.

1. Вы — директор двух обувных фабрик, но у вас такая проблема: ваши сотрудники тащат готовую обувь домой в невероятных количествах. Вам нужно придумать, как сделать так, чтобы работники не воровали, но без лишних затрат

2. Добавьте одну линию, чтобы пример был решен правильно

3. Найдите лишнего снеговика

4. Какое число должно стоять на месте вопроса?

Если вы не уверены, можете подсмотреть ответы ниже

Ответ на задачу 1

Пусть первая фабрика производит обувь на левую ногу, а вторая фабрика — на правую.

Ответ на задачу 2

Добавьте линию к первому плюсу так, чтобы получилась цифра 4.

Ответ на задачу 3

Первый снеговик. Потому что: у второго снеговика нет пуговицы;

у третьего цвет бахромы на шарфике другой;

у четвертого улыбка короче;

у пятого цвет в центре шарфика отличается от остальных;

только первый снеговик не имеет явных отличий от других снеговиков.

Ответ на задачу 4

Цифра 4. В задаче считаются места пересечения линий.