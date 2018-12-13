3 задачи на логику, с которыми не справляются даже интеллектуалы. А у вас получится?

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Вы когда-нибудь задумывались, почему даже не особенно сложные задачки порой ставят нас в тупик? Существуют исследования , доказывающие, что обычно люди стремятся экономно использовать свои интеллектуальные способности. Поэтому мы предпочитаем не тратить время на рассмотрение ситуации с разных сторон, а используем в решении знакомые шаблоны. А что, если начать мыслить по-другому?

1.

Артур смотрит на Мэри, а Мэри смотрит на Давида. Артур влюблен. Давид не влюблен. Можно ли утверждать, что влюбленный человек смотрит на невлюбленного? Варианты ответов: 1) Да 2) Нет 3) Невозможно определить

2.

Службе безопасности стало известно, что среди 1 000 участников межгалактической конференции скрывается шпион, проникший в зал под чужой внешностью. Определить, кто из гуманоидов преступник, можно с помощью рамки шпионоискателя. Прибор всегда реагирует на чужака. Однако в 5 % случаев сигнализация срабатывает без причины, и невинные гуманоиды могут оказаться в числе подозреваемых. Служба безопасности просит всех участников конференции пройти через рамку шпионоискателя. Проход первого же гуманоида вызывает сигнал тревоги. Какова вероятность того, что в ловушку угодил настоящий шпион?

3.

На столе лежат 4 карты. На одной из сторон этих карт изображена буква, а на другой — число. Две карты лежат вверх буквами. Две другие — вверх числами. Крупье утверждает, что если на одной стороне карты гласная буква, то на другой ее стороне будет четное число. Вы можете перевернуть только 2 карты, чтобы выяснить, говорит ли он правду или лжет. Какие карты вы перевернете? Варианты ответов: 1) Е и 6 2) Е и 7 3) К и 6

Ответы

1. Да. Мы не знаем, влюблена ли Мэри, поэтому должны рассмотреть оба варианта. Если Мэри влюблена и смотрит на невлюбленного Давида, то утверждение, что влюбленный смотрит на невлюбленного, правильно. Если же Мэри не влюблена, это означает, что влюбленный Артур смотрит на невлюбленного человека, то есть и в этом случае утверждение правильно.

2. Почти 2 %. В зале присутствуют 999 мирных гуманоидов. 5 % от 999 = 50, значит, 50 раз сигнализация сработает без причины. И еще один раз сигнал прозвучит, когда через рамку будет проходить шпион (50 + 1 = 51). Таким образом, под подозрением у нас 51 гуманоид, и только один из них — настоящий шпион. 1 от 51 составляет почти 2 %.

3. Е и 7. Переворачиваем карту с буквой «Е», так как это гласная, и нам важно знать, какое число находится на оборотной стороне. Карту с буквой «К» нам переворачивать не стоит, ведь о согласных крупье не упоминал. Также не имеет смысла переворачивать карту с числом 6: крупье не утверждал, что за четным числом скрывается гласная. А вот карту с числом 7 нам нужно перевернуть: если мы увидим гласную, значит, крупье солгал — как минимум одна гласная имеет на обороте нечетное число. А если за 7 мы обнаружим согласную, значит, крупье сказал правду.