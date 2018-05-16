23 хитрости по уходу, с которыми ваши украшения засияют как новые

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Любые украшения, будь то ювелирные изделия или бижутерия, со временем тускнеют, покрываются царапинами и теряют привлекательный вид. Отличные новости: мы нашли способы реанимации, которые вдохнут новую жизнь в вашу коллекцию аксессуаров. А еще подготовили список секретов для «вечной молодости» украшений.

AdMe.ru делится с вами секретами по очистке, уходу и хранению изделий из разных металлов со вставками и без. И путь ювелирный магазин подождет.

Возвращаем к жизни

Конечно же, вы можете доверить чистку своих сокровищ профессионалам или купить специальные средства для очистки и полировки, но можно вернуть сияние украшениям и при помощи подручных средств.

Универсальный рецепт очистки: Вам понадобятся: глубокая миска, фольга, зубная щетка, бумажное полотенце, вода, сода, соль, средство для мытья посуды. Застелите дно миски фольгой (лучше сложить ее в 2 слоя), насыпьте 1 ст. л. соли, 1 ст. л. соды, влейте 1 ч. л. средства для мытья посуды, залейте полученную смесь стаканом горячей воды и перемешайте так, чтобы раствор не переливался из фольги в миску. В этот раствор уложите украшения на 10 минут, потом выложите их на бумажное полотенце и аккуратно почистите зубной щеткой. После этого сполосните изделия прохладной водой и дайте обсохнуть.

Рецепты очистки золота: Смешайте моющее средство или жидкое мыло со стаканом горячей воды, замочите в этом растворе украшения на 10–15 минут (для усиления эффекта можно прокипятить раствор вместе с украшениями), потом тщательно протрите мягкой тканью и сполосните водой.

Если золото совсем тусклое, добавьте в предыдущий рецепт 1 ч. л. гидроксида аммония (аммиака) на 1 ст. л. чистящего средства и небольшое количество воды. Кипятить такую смесь не нужно.

Можно использовать более щадящий способ и замочить золотые изделия на ночь в солевом или сахарном растворе (2–3 ст. л. на стакан воды).

А еще золото прекрасно очищается луковым соком или смесью пива с яичным белком — в них замачивать не надо, просто окунуть в сок или пиво фланелевую тряпочку и хорошенько почистить украшение.

Рецепты очистки серебра: Добавьте в мыльный раствор несколько капель нашатырного спирта и замочите в нем серебряные украшения, желательно оставить на ночь.

Отлично для очистки серебра подходит и обычный стиральный порошок. Добавьте несколько ложек в воду, вскипятите раствор и поместите туда изделия.

Если украшение из чистого серебра, а не из сплава, его можно почистить перекисью водорода — просто хорошенько потрите украшение смоченным в перекиси ватным диском или хлопковой тряпочкой.

И еще, как бы это ни было странно, серебро прекрасно очищается кетчупом или томатной пастой, если погрузить его туда на 10–15 минут, а потом почистить мягкой зубной щеткой.

Рецепты очистки изделий с камнями: Драгоценные камни с коэффициентом твердости больше 5 (например, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды и т. д.) устойчивы к появлению царапин, так что их можно смело чистить и в мыльном растворе, и протирать спиртом, и уверенно чистить зубной щеткой, смоченной в нашатырном растворе или бензине, чтобы удалить налет.

Полудрагоценные камни с коэффициентом твердости меньше 5 (например, опалы, бирюза, малахит, лунный камень и т. п.) не любят долгое пребывание в воде и грубую очистку, так что для них идеально будет легкое промывание в мыльном растворе с последующим вытиранием насухо.

Органические камни, такие как янтарь, жемчуг и коралл, очень чувствительны к кислотам и щелочи, очищать их необходимо предельно аккуратно. Янтарь и коралл нельзя мыть водой, только сухая очистка замшевой или фланелевой тканью. Жемчуг нужно мыть очень бережно, мягкой кистью, смоченной в мыльном растворе, потом промыть водой и сразу же высушить.

Если после очистки вы заметили, что за время носки украшение покрылось царапинами, обязательно его отполируйте. При мелких царапинах достаточно легкой полировки фетром или мягкой ветошью, а при наличии более глубоких царапин отлично поможет паста Гои, растертая войлоком.

Бережно ухаживаем

Если соблюдать эти нехитрые советы, ваши украшения будут всегда выглядеть так, будто вы только что из ювелирного магазина: Храните их в специальной шкатулке с мягкой тканевой обивкой, не допускайте соприкосновения между украшениями.

Никогда не надевайте аксессуары сразу после того, как нанесли на кожу крем.

После каждой носки протирайте их мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

Не храните украшения в ванной комнате или на свету.

Снимайте украшения, когда беретесь за домашние дела или мытье посуды. Или всегда надевайте перчатки.

Время от времени полируйте и освежайте свою коллекцию.

Избегаем главных врагов

Иногда мы сами укорачиваем жизнь своих любимчиков, даже того не подозревая. Запомните главных врагов украшений: Вода. Избегайте длительных и частых контактов украшений с водой. Если речь идет о бирюзе или деревянных элементах, то их вообще лучше не мочить, иначе они изменят цвет и структуру.

Избегайте длительных и частых контактов украшений с водой. Если речь идет о бирюзе или деревянных элементах, то их вообще лучше не мочить, иначе они изменят цвет и структуру. Пот. В спортзал лучше отправляться без аксессуаров, пот для них губителен.

В спортзал лучше отправляться без аксессуаров, пот для них губителен. Духи и косметика. Не допускайте контакта любых украшений с духами, кремами и всякими тониками. То же относится и к лаку для волос.

Не допускайте контакта любых украшений с духами, кремами и всякими тониками. То же относится и к лаку для волос. Прямые солнечные лучи. Конечно, не обязательно жить жизнью вампира, но вот хранить украшения на свету или загорать в них не стоит.

Конечно, не обязательно жить жизнью вампира, но вот хранить украшения на свету или загорать в них не стоит. Высокая температура и влажность. «Хранить в сухом прохладном месте» — избито, но до боли правдиво.

Соблюдайте эти нехитрые правила, и ваши украшения будут сиять вместе с вами. А как вы ухаживаете за своей коллекцией?