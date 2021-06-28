20+ вещей, которые чуть не оказались на помойке, но в них вдохнули вторую жизнь
Когда какие-то вещи приходят в негодность или просто устаревают, одни люди выбрасывают их на помойку, а другие решают переделать, чтобы они прослужили еще. Причем для этого необязательно обладать руками, растущими из нужного места. Главное — проявить смекалку и фантазию. И тогда, к примеру, старый стол засияет новыми красками, а потертые носки превратятся в удобный топ.
Мы в AdMe.ru увидели еще 20+ переделок старого хлама и теперь знаем, что делать с ненужными футболками и советской тумбочкой.
1. «Нашла этот комод на обочине дороги. Решила его отреставрировать. Результатом очень довольна! Я впервые что-то восстанавливала»
2. Переделала пушистый плед в штаны
3. Реставрация старого автобуса
4. «Моя бабушка купила мне этот стул. И я его разрисовал»
5. «Я переделал старый телефон в настольную лампу»
6. «Я взяла 2 старые рубашки и сшила из них 2 новые»
7. Банка из-под кофе превратилась в держатель для посуды в стиле бохо
8. «Я переделала этот старый, потертый стол. Сверху — мексиканская плитка Talavera»
9. «Сшила это из старых носков»
10. Кукла Горьковской фабрики игрушек, 1970–80 гг. Было — стало
11. «Отшлифовала и покрасила этот старый деревянный диванчик»
12. «Я превратил сломанный воздушный компрессор в цветочный горшок с резервуаром для воды»
13. «Своими старыми джинсами мы обили очень потрепанный пуф для хранения»
14. Переделанная тумбочка
15. Ночная рубашка превратилась в вечернее платье
16. Старый потрепанный комод переделан так, чтобы он выглядел как стопка старинных чемоданов
17. «Нашел 2 шезлонга в мусорной куче. Заменил ткань и покрасил рамы, теперь они как новые»
18. «Я превратил этот старый блендер 1970-х годов в настольную лампу»
19. «Нашла старый столик и переделала его во что-то гораздо более красивое»
20. «Мы превратили кровать в виде гоночного автомобиля в пиратский корабль»
21. «Я переделал старый комод в тумбу LEGO для моего сына. Вот фото до и после»
А что вы делаете со старыми, ненужными вещами: выбрасываете или переделываете, чтобы они еще послужили, пусть и для других целей?
Фото на превью thrshegoes / Reddit
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