20+ вещей, которые чуть не оказались на помойке, но в них вдохнули вторую жизнь

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Когда какие-то вещи приходят в негодность или просто устаревают, одни люди выбрасывают их на помойку, а другие решают переделать, чтобы они прослужили еще. Причем для этого необязательно обладать руками, растущими из нужного места. Главное — проявить смекалку и фантазию. И тогда, к примеру, старый стол засияет новыми красками, а потертые носки превратятся в удобный топ.

Мы в AdMe.ru увидели еще 20+ переделок старого хлама и теперь знаем, что делать с ненужными футболками и советской тумбочкой.

1. «Нашла этот комод на обочине дороги. Решила его отреставрировать. Результатом очень довольна! Я впервые что-то восстанавливала»

2. Переделала пушистый плед в штаны

3. Реставрация старого автобуса

4. «Моя бабушка купила мне этот стул. И я его разрисовал»

5. «Я переделал старый телефон в настольную лампу»

6. «Я взяла 2 старые рубашки и сшила из них 2 новые»

7. Банка из-под кофе превратилась в держатель для посуды в стиле бохо

8. «Я переделала этот старый, потертый стол. Сверху — мексиканская плитка Talavera»

9. «Сшила это из старых носков»

10. Кукла Горьковской фабрики игрушек, 1970–80 гг. Было — стало

11. «Отшлифовала и покрасила этот старый деревянный диванчик»

12. «Я превратил сломанный воздушный компрессор в цветочный горшок с резервуаром для воды»

13. «Своими старыми джинсами мы обили очень потрепанный пуф для хранения»

14. Переделанная тумбочка

15. Ночная рубашка превратилась в вечернее платье

16. Старый потрепанный комод переделан так, чтобы он выглядел как стопка старинных чемоданов

17. «Нашел 2 шезлонга в мусорной куче. Заменил ткань и покрасил рамы, теперь они как новые»

18. «Я превратил этот старый блендер 1970-х годов в настольную лампу»

19. «Нашла старый столик и переделала его во что-то гораздо более красивое»

20. «Мы превратили кровать в виде гоночного автомобиля в пиратский корабль»

21. «Я переделал старый комод в тумбу LEGO для моего сына. Вот фото до и после»