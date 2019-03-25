20+ раз, когда люди действительно задумались о будущем нашей планеты. И эти идеи может позаимствовать каждый из нас

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Наверняка вы хотя бы единожды задумывались над тем, сколько пластика мы используем каждый день. Он повсюду, не только на улице, но и дома: полиэтиленовые пакеты, стаканчики для кофе навынос, упаковка для еды с доставкой и даже обычные коктейльные трубочки. Это лишь небольшая часть тех вещей, которые мы используем для комфортного быта, но все они разрушают нашу планету. Однако мы можем внести коррективы в собственную жизнь, чтобы сделать мир чуточку чище.

AdMe.ru предлагает взять пример с людей, которые уже изменили собственные привычки в пользу чистого будущего нашего с вами дома — планеты Земля.

Заказал доставку еды. Вместо пластикового контейнера еда была упакована в емкость из бамбука

На местном пирсе мячи для мини-гольфа полностью биоразлагаемы и заодно служат едой для рыб

Забор из старых межкомнатных дверей

Многоразовая кабельная стяжка

У этой урны есть держатель для бутылок, чтобы бездомные могли брать их и сдавать на утилизацию или переработку

Лазерная гравировка на этом авокадо заменяет привычную кассовую термоленту

Деревянный конструктор Lego

Карандаш из переработанных газет и журналов

Печенье для детей с отверстием внутри, чтобы заменить коктейльную трубочку из пластика

«У моего нового дантиста ламинированная форма для приема пациентов, которая позволяет уменьшить бумажные отходы»

Креативная упаковка подарков из старой тетради

В школе установлен аппарат с чистой водой, который показывает, сколько пластиковых бутылок удалось заменить с помощью него

Вместо того чтобы покупать бутылку с водой, можно воспользоваться многоразовой тарой и набирать воду из автомата. Таким образом поступили ученики этой школы целых 240 тыс. раз.

Вторичный картон как альтернатива пузырчатой ​​пленке

«На местном пляже есть список часто встречающегося мусора и время, которое требуется для его разложения»

Корзина для использованных палочек для еды

«В моем общежитии были отдельные контейнеры для утилизации коробок из-под пиццы, и они часто были более наполненными, чем синие мусорные корзины»

Тротуар в Сочи, изготовленный из переработанного пластика

Контейнер для утилизации жевательной резинки

В жарком климате жевательная резинка разлагается 30 лет, в холодном на это потребуется намного больше времени — приблизительно 100 лет.

Журнал National Geographic заменил пластиковую упаковку бумажной

Упаковка для сигаретных окурков. После того как она заполнится, нужно отправить ее на указанный почтовый адрес, где окурки будут утилизированы

Местная кофейня раздает бесплатный компост из использованной кофейной гущи

При ремонте трамвайных путей в Москве были использованы композитные шпалы из переработанных отходов

Одна шпала — это 75 кг пластика, или 1200 пластиковых бутылок. Всего уложили 15,6 тыс. шпал. Кажется, этот мир еще никогда не чувствовал себя таким свободным от бутылок.

А какими способами вы проявляете заботу о планете?