20+ простых, но гениальных способов создать новогоднее настроение своими руками за 15 минут

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Если до Нового года осталось несколько дней, а вашем доме из праздничного декора лишь небрежно брошенная мишура, мы поможем исправить такое положение. Это подборка идей, благодаря которым можно украсить дом за считаные минуты. И при этом вы не потратитесь на приобретение дорогостоящих украшений и даже подарков.

AdMe.ru помимо идей новогоднего декора подготовил лайфхак: как с помощью всего одной кондитерской добавки из обычного шампанского сделать популярное в этом году шампанское с блестками.

1. Елочные украшения из пряников

Испеките пряничных человечков и покройте их несколькими слоями лака. Лак не только сохранит целостность изделий, но и сделает их долговечными. Предварительно можно проделать отверстия в пряниках, чтобы протянуть ленту и украсить почти съедобной гирляндой ваш дом.

2. Снеговик из тыкв

Если вдруг погода не радует снегом, сделайте снеговик из тыкв. Покрасьте тыквы в белый цвет, соберите их в фигуру снеговика, приделайте нос-морковку и украсьте в новогоднем стиле. Вуаля! Такой снеговик уж точно не растает до конца праздников.

3. Новые гирлянды из старых за 15 минут

Краской из баллончика покрасьте провод старых или новых гирлянд. Если лампы на украшении съемные, уберите их, а плафоны закройте бумагой или тканью. Если лампы несъемные, заклейте их малярным скотчем.

4. Приделать гирлянду к фасаду дома можно с помощью горячего клея

5. 3D-снежинки с помощью клеевого пистолета

Сделайте снежинки из горячего клея. Разрисуйте их или украсьте бусинами, блестками. Такие изящные поделки хорошо смотрятся на окнах, а также в качестве декора на праздничной елке.

6. Новогодний венок из подручных материалов

Традиционные венки можно делать не только из еловых веток, но и других материалов, которые есть в вашем доме. Поэкспериментируете с мешковиной, бантами, цветными лентами, пробками от бутылок и даже с конфетами.

7. Следы Деда Мороза из соды

Удивите детей следами, которые якобы оставил Дед Мороз. Для этого понадобится сода и трафарет. К слову, пищевая сода устраняет запахи и хорошо убирается пылесосом.

8. Декоративные елочки из фетра. Для этого понадобятся фетр, наполнитель, нитки и ваша фантазия

9. Подарок для маленьких гостей из леденцов и других конфет. Не забудьте упаковать их в виде саней

10. Стильные звездочки из полимерной глины

Для изготовления такого украшения нужна лишь самозастывающая полимерная глина и формы для печенья. Готовые изделия можно украсить на свой вкус.

11. «Домашний» снеговик из лент и цветной бумаги. Сделать его можно за 15 минут, а для монтажа используйте двусторонний скотч

12. Покрасьте края елочных шишек, чтобы получился эффект заснеженности. Дополнительно шишки можно посыпать блестками или покрыть лаком

13. Подсвечники из майонезных банок

Из банок получатся отличные подсвечники или емкости для новогодних мелочей. Чтобы получить эффект заледенелой банки, которая долго стояла на морозе, достаточно намазать ее клеем, щедро посыпать солью и распылить на банку белую краску из баллона.

14. Украсьте свой дом вот такими массивными снежинками, сделанными из палочек для мороженого

15. Чайные елочки своими руками

Проведите вечер за изготовлением таких вот чайных пакетиков-елочек. Положите внутрь любимый чай ваших близких, распределите его по подарочным упаковкам и удивите родных подарком, сделанным своими руками.

16. Стильные елочки из домашних мелочей

Такие простые елочки можно сделать из декоративных лент.

Или палочек для мороженого, которые можно найти в магазинах для творчества.

17. Шапочки из пряжи, которые даже не придется вязать

Что может лучше напоминать о зиме, чем вязаная мини-шапочка с помпоном? Именно такое украшение можно сделать своими руками и украсить им елку.

18. Новые шары для новогодней елки из старых

Если в ваших коробках залежались старые елочные шары, с помощью красок и фантазии можно обновить их всего за один вечер.

19. Елка из гирлянды и веток для тех, кто любит природу

20. Оригинальная упаковка подарков для гостей

Ждете гостей к праздничному столу? Сделайте для них небольшой подарок-сюрприз с помощью сладостей и бумаги.

21. Съедобная ваза из рождественских леденцов

22. Модное шампанского своими руками всего за 80 рублей

Наверняка вы знаете, что стоимость шампанского с блестками в несколько раз превышает стоимость обычного. Пользовательница «Пикабу» раскрыла секрет, как избежать ненужных трат, если все же хочется порадовать себя модным напитком в Новый год. Блестки, которые используют в таком шампанском, — пищевой краситель кандурин. Купить его можно в любом кондитерском магазине. 5-граммовая упаковка перламутрового красителя стоит порядка 80 рублей. Ее хватит на 5 бутылок шампанского или любого другого безалкогольного напитка.

А ваш дом уже украшен к новогодним праздникам?