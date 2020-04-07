20+ человек, смекалке которых можно позавидовать (Их лайфхаки гениальны и просты)

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Наша жизнь состоит из маленьких и больших проблем, которые волей-неволей приходится решать. И каждый человек делает это по-своему, исходя из своей фантазии и изобретательности. Так, одни знают, как разбившемуся горшку дать новую жизнь, а другие — как лишь с помощью скотча открыть машину, в которой случайно оставили ключ.

Мы в AdMe.ru стремимся сделать нашу жизнь проще и комфортнее, а потому уже запомнили, что делать в жизненных ситуациях, подобных тем, в которых оказались наши сегодняшние герои. Вот 22 народных лайфхака, которые, уверены, пригодятся и вам. Пусть не все, но некоторые — точно.

1. «Вот как моя 79-летняя мама замаскировала провода от телевизора»

2. «Я понял, что мне проще сделать себе дублера для видеоконференций, чем каждый раз прихорашиваться»

3. «У нас дома завелись муравьи, поэтому мой отец сделал импровизированный ров, чтобы защитить свои бисквиты»

4. Разбился вазон? Просто изящно сложите кусочки, и — вауля! — новый стильный вазон готов

5. «Вчера вечером я забыл дать своему другу одеяло. Утром проснулся и увидел это»

6. Если случайно заблокировали машину, нужно наклеить много полосок скотча, затем со всей силы потянуть их вниз — стекло и опустится

7. «Моя мама использует плавательные очки, чтобы не плакать при нарезке лука»

8. Из картонных коробок можно сделать бюджетные стол и стул

9. До гениальности простой способ перевести на мотоцикле сразу 6 собак

10. Если ключ обломился и часть его осталась в замке, нагрейте стержень для клеевого пистолета, сильно придавите его к замочной скважине, а когда стержень остынет — тяните на себя

11. Клавиатура-приманка действительно работает

12. «Вот как мой папа пометил нижнюю сторону телефона»

«Низ».

13. Остроумный способ объяснить появление вмятины

14. «Вот как я разрезал пиццу, чтобы пепперони остались целыми»

15. Владелец магазина на колесах попал в длинную пробку из-за случившейся впереди аварии и решил: а почему бы на этом заработать?

16. «Нашел эту вилку в доме моего брата, спросил его, для чего она. Он пошел и принес свой iPad»

17. «Я использовал кресло из кинотеатра для создания самого удобного офисного кресла на свете»

18. Если нет подходящей формы для выпечки, можно сделать вот так

19. Смекалочка

20. Если кот мешает вам заниматься йогой, положите рядом с собой коробку — питомец обязательно залезет в нее

21. «У меня не было крышки для кастрюли, но была дешевая форма для пиццы и вешалка из проволоки для пальто. Теперь у меня есть крышка для кастрюли!»

22. Любая работа может быть легкой, если включить мозги

Берете ли вы на вооружение подобные народные хитрости? Какой лайфхак вы уже используете в жизни?