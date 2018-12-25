20 человек, для которых возраст — лишь отметка в паспорте

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Ученые подтвердили, что то, насколько мы счастливы в отношениях, влияет на то, насколько мы здоровы, даже больше, чем гены. Люди, которые удовлетворены своей семейной жизнью и общением с друзьями, скорее всего, доживут до 80 лет и при этом будут совершенно здоровы. Вы наверняка видели этих счастливчиков, которые выглядят гораздо моложе своих лет.

AdMe.ru нашел 20 человек, которые считают, что возраст никак не влияет на то, как мы должны себя вести. И мы уверены, что так к своим годам нужно относиться всем.

1. Татьяна Неклюдова, 61 год

У этой невероятной женщины 2 детей и 3 внуков. Раньше она работала инженером, но после 60 лет ее жизнь изменилась. Татьяну пригласили сняться в фильме, а затем позвали и на фотосессию. Теперь она — модель и вдохновение для многих женщин.

2. Иван Петков, 53 года

Иван работал учителем в школе, когда начал создавать театральные декорации и даже участвовать в самих постановках как актер. Сегодня Иван — модель, он вдохновляет людей на то, чтобы изменить свою жизнь и стиль.

3. Верушка фон Лендорф, 79 лет

Большинство моделей заканчивает карьеру к 30, но только не Верушка. Она была модной иконой в 60-х, но смогла триумфально вернуться в индустрию в 78 лет и стать лицом шведского бренда Acne Studios.

4. Алессандро Манфредини, 49 лет

Этот харизматичный итальянец — бывший графический дизайнер и скульптор, который стал моделью и лицом многих брендов. Его фирменный знак — идеальная седая борода.

5. Мария Оджай, 101 год

Эта филиппинка — самый старый тату-мастер в мире. Только подумайте: ей 101 год и она до сих пор занимается тем, что любит больше всего, — делает людям татуировки. Она, кстати, пользуется старинной техникой, вбивая тату с помощью иглы, бамбуковой палочки, воды и чернил. Нам уже захотелось сделать у нее тату. А вам?

6. Джим Аррингтон, 86 лет

Этот человек — старейший в мире бодибилдер, который занимается спортом с 15 лет и по сию пору. Вот уж кому точно наплевать на цифры в паспорте!

7. Мэй Маск, 70 лет

Весь мир знает ее сына Илона Маска, миллиардера и создателя Tesla. Однако и сама Мэй достойна внимания, ведь она выглядит потрясающе для своих лет. В 70 лет Мэй была на обложке модного журнала и до сих пор работает диетологом. Она-то точно знает, что нужно есть, чтобы выглядеть так здорово!

8. Ванг Дешун, 82 года

Этот невероятный китайский дедушка не боится выйти с оголенной грудью на подиум. Ванг начал тренироваться, когда ему стукнуло 50, и обрел невероятную форму. Девиз Ванга: «Не сдаваться!»

9. Тао Порчон-Линч, 100 лет

Эта женщина — самый пожилой учитель йоги в мире. Она до сих пор регулярно дает уроки и сама может легко принять самые сложные асаны. Тао доказала, что молодой можно чувствовать себя в любом возрасте!

10. Энтони Варреччиа, 55 лет

Энтони Варреччиа — модель, фотограф и инстаграм-звезда. Он точно знает, что морщинки и седина — не помеха твоей привлекательности.

11. Лорен Хаттон, 75 лет

Лорен Хаттон — американская модель и актриса, которая стала очень знаменитой в 1980-х. Но на этом ее карьера не закончилась, она продолжила сниматься в фильмах и быть моделью бренда белья Calvin Klein.

12. Рон Джек Фоли, 50 лет

Вам, возможно, интересно, в чем секрет прекрасной физической формы мистера Фоли? Он настаивает, что никакого секрета нет, лишь здоровое питание и спорт. Ну а вы что, снова планируете пропустить занятия в зале сегодня?

13. Джулия Хокинс, 102 года

Никнейм этой удивительной женщины — Вулкан: скорость — ее суперсила. При этом она начала бегать, только когда ей исполнился 81 год. Так что никогда не поздно начать!

14. Роберт Маршан, 107 лет

Этот мужчина едет вперед несмотря ни на что. Роберт Маршан установил несколько мировых рекордов по езде на велосипеде... и все — после своего столетия. Несмотря на то что больше он не участвует в соревнованиях, Роберт продолжает ездить на велосипеде ежедневно.

15. Эвелин Холл, 72 года

Кажется, что эта невероятная женщина всю жизнь была на обложках журналов, но на самом деле она начала свою модельную карьеру уже ближе к 70 годам и стала ролевой моделью для тех женщин, которые переживают, что с возрастом потеряют красоту.

16. Марджорин Гилберт, 102 года

Эта женщина на самом деле — не модель, она участвовала в фотосессии всего лишь один раз в жизни, когда вышел сотый выпуск журнала Vogue и его издатели решили снять для обложки женщину, которой 100 лет. Марджорин — прекрасный пример того, что никогда не поздно попробовать что-то новое.

17. Филипп Дюма, 62 года

Судьбу этого человека буквально изменила борода. Как только Филипп отрастил ее, на него стали обращать внимание не только прохожие, но и представители модной индустрии. Так что седьмой десяток Филипп встретил, став моделью!

18. Ясмина Росси, 63 года

Вы, возможно, слышали об этой женщине, но мы не можем не написать о ней в этой статье. Ясмина уже прабабушка, но у всех к ней один вопрос: «Ясмина, вы нашли источник молодости?»

19. Чандо Тан, 51 год

Да, мы не ошиблись, ему действительно уже за 50, хотя на вид дашь вряд ли и половину этого возраста. Чандо — фотограф из Сингапура. И да, нам тоже кажется, что где-то в шкафу он прячет собственный стареющий портрет...

20. Эрнестин Шепард, 82 года

Ну а в то, что этой женщине уже за 80, вы можете поверить? Эрнестин — профессиональный бодибилдер. Но она не всегда была такой подтянутой. В зал женщина пошла уже после 50 лет. Сейчас она — самая взрослая женщина-бодибилдер в мире.