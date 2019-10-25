19 примеров народной смекалки, которые смело можно брать на вооружение

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Многие люди решают возникающие проблемы не совсем стандартными способами. И пусть те иногда кажутся слегка нелепыми, зато они работают, и их вполне можно применять на практике. Например, мы уже взяли на вооружение лайфхак, как смотреть видео на телефоне во время полета в самолете.

AdMe.ru всегда стремится сделать свою жизнь и жизнь своих читателей проще и комфортнее. Думаем, всем придется кстати очередная подборка из 19 народных хитростей. А в конце вы увидите, как домашний питомец может заменить собой мухобойку.

1. Эти ребята смотрят футбольный матч, используя стену соседнего здания как экран для проектора

2. «Мне надоело постоянно заряжать аккумулятор машинки, поэтому я приделал солнечную панель. Теперь дети могут кататься весь день (ну, если солнечно)»

3. «Мой друг „защитил“ экран прозрачным скотчем»

4. Рабочие взяли с собой микроволновку, чтобы обедать горячим

5. Простой до гениальности способ установить телефон для просмотра

6. А если пакета под рукой нет и телефон в чехле, выручат наушники

7. Этот парень использует шоколадку Twix в качестве дорожной подушечки

8. Если ваша кошка расцарапала диван до дыр, умение вязать крючком поможет исправить проблему

9. Таким же образом можно починить порванную одежду или обувь

10. И, кстати, заделать дырку в одежде не так сложно, как кажется. Вот доказательство

11. Что делать, если на улице глубокие лужи после дождя

12. Если вы не знаете, куда деть подаренную сувенирную чашку, храните в ней зелень и даже брокколи

13. Парень демонстрирует, как камера для селфи помогает заглянуть в труднодоступные места (такие, как задняя сторона компьютера)

14. Если на стене есть вмятина, ее можно немного подправить. Например, так

15. «Вот как мой дедушка починил мой сломанный ключ с помощью советской монеты»

16. Пластиковый контейнер легко превращается в чудесную мини-теплицу

17. «На бейсболке мужа сломалась застежка. Вот как он ее починил»

18. Из картона получается крутой органайзер для выдвижного ящика

19. Как из ведра сделать удобную переноску для детей

Бонус: хамелеон в два счета избавит дом от назойливых мух

Может быть, и вы используете в повседневной жизни какие-то хитрости, о которых другие не слышали?