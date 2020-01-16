18 советов, которые пригодятся тому, кто хоть раз в жизни подумывал пойти в спортзал

Хорошая спортивная одежда должна прикрывать ваши руки и ноги. В шортах или майках заниматься не стоит. Во-первых, вы будете касаться голой кожей тренажеров, а они могут быть не вполне чистыми. Во-вторых, ваш пот останется на оборудовании и следующему человеку вряд ли будет приятно заниматься там после вас. Да и вы будете буквально прилипать к тренажерам.

Не стоит использовать туалетную воду — достаточно одного дезодоранта. Поскольку в зале влажный и спертый воздух, запах духов может спровоцировать у людей головную боль или аллергию.

Не забывайте протирать тренажер до и после использования хотя бы полотенцем. В идеале это нужно делать антибактериальными салфетками.

Будьте осторожны с повреждениями на коже. Если у вас есть ранки или даже царапины, заклеивайте их на время тренировки водонепроницаемым пластырем.