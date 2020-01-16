18 советов, которые пригодятся тому, кто хоть раз в жизни подумывал пойти в спортзал
По статистике, многие люди приходят в спортзал в январе и 80 % из них вскоре прекращают тренировки. Одни делают это из-за высокой стоимости абонементов, ну а другие просто ленятся или сталкиваются с неприятностями вроде неудобной одежды и различных инфекций, подхваченных в зале.
Мы в AdMe.ru вовсе не хотим отговорить вас от походов в тренажерку, но призываем быть осторожными, чтобы не обжечься на том, на чем обожглись другие.
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Вы наверняка не раз видели в инстаграме аккаунты любительниц фитнеса: красивый мейкап, укладка и сногсшибательная спортивная одежда. Знайте: макияж во время тренировки противопоказан. Любительниц косметики ждут забитые поры, прыщи и раздраженная кожа.
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В некоторые спортзалы не пускают в тапочках или сланцах, только в кроссовках. Как правило, причина такого запрета одна: спортивная обувь защищает ваши стопы от повреждений. В противном случае можно заработать ряд травм, начиная от легкого повреждения соединительной ткани и заканчивая переломом.
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Многие предпочитают носить одежду из хлопка: она удобная, легко стирается и «дышит». Однако для тренировок в зале хлопок не годится. Во время занятий вы сильно потеете, а этот материал вбирает в себя влагу и удерживает ее. Поэтому вам будет некомфортно в мокрой одежде, а еще вы рискуете простудиться. С синтетикой дело обстоит иначе: с таких тканей влага быстро испаряется.
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Завсегдатаи спортзалов просят новичков не реагировать негативно на занимающихся в «гламурной» одежде. Порой ее носят неуверенные в себе люди: они просто хотят чувствовать себя комфортно, а вовсе не пытаются показать свое превосходство.
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Небольшой пользовательский лайфхак: если ваши бедра при ходьбе касаются друг друга, используйте вазелин. Иначе после нескольких тренировок рискуете получить настоящие мозоли.
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Хорошая спортивная одежда должна прикрывать ваши руки и ноги. В шортах или майках заниматься не стоит. Во-первых, вы будете касаться голой кожей тренажеров, а они могут быть не вполне чистыми. Во-вторых, ваш пот останется на оборудовании и следующему человеку вряд ли будет приятно заниматься там после вас. Да и вы будете буквально прилипать к тренажерам.
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Не стоит использовать туалетную воду — достаточно одного дезодоранта. Поскольку в зале влажный и спертый воздух, запах духов может спровоцировать у людей головную боль или аллергию.
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Не забывайте протирать тренажер до и после использования хотя бы полотенцем. В идеале это нужно делать антибактериальными салфетками.
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Будьте осторожны с повреждениями на коже. Если у вас есть ранки или даже царапины, заклеивайте их на время тренировки водонепроницаемым пластырем.
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Не стоит трогать лицо и почесываться: если вы расцарапаете кожу, то в ранку может попасть грязь. Такое произошло с пользователем Reddit: девушка во время тренировки расцарапала нос, когда чесала его, и теперь лечится от бактериальной инфекции.
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Если вам требуется заряд энергии перед тренировкой, имеет смысл выпить чашку черного кофе вместо того, чтобы использовать специальную добавку с энергетическим эффектом. Помимо того что напиток придаст бодрого настроя, он позволит вам еще и сбросить больше калорий.
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Увлекаться спортивным питанием чревато набором веса. Если вы занимаетесь не в ударном темпе и не планируете растить большие мышцы, добавки вам ни к чему. При малой физической активности весь лишний белок от протеинового питания пойдет не в мышцы, а в жир.
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За 1–2 часа до тренировки обязательно нужно поесть. После занятия до ближайшего приема пищи также должно пройти около 2 часов.
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Не стоит перед спортзалом есть бобы, хоть это и белковая еда: возможно, с вами случится конфуз. При физической активности они могут вызвать вздутие живота и газообразование.
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Если вы начали ударно тренироваться, будьте готовы к длительным задержкам менструации и неравномерному циклу.
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Если женщина регулярно занимается спортом, то боли в период месячных у нее уменьшаются, а иногда и вовсе исчезают. Важно понимать, что фишка этого эффекта именно в частых, а не усиленных тренировках.
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В случае игнорирования душа сразу после тренировки можно обнаружить на собственных ягодицах прыщики. Они образуются из-за пота, грязи и трения.
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Большинство людей стирает спортивную одежду сразу после тренировки — и это правильно. Но многие забывают о спортивных сумках, в которых скапливается неимоверное количество грязи. Их рекомендуется стирать хотя бы 1 раз в неделю.
Бонус: женщинам 30 лет и старше нужно заниматься спортом осторожнее
Дженнифер Энистон 50 лет, она тренируется 6 раз в неделю по 1 часу. Сальме Хайек 53 года, и она занимается спортом в том случае, если появляется свободное время. Но основной вид фитнеса для нее — это выгул собак.
Худеть «частями» невозможно. Когда вы усиленно тренируетесь, жировые прослойки уходят со всех частей вашего тела, включая лицо. Спорт — один из способов избавиться от пухлых щек и заполучить модные острые скулы.
К сожалению, не всех женщин порадует такой результат. После 30 лет к занятиям в спортзале стоит подходить с осторожностью, иначе вы рискуете ускорить процесс старения лица. У этого явления есть даже свое название — gym face.
Расскажите, ходите ли вы в спортзал и почему.