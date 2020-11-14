17 вещей на кухне, которые несовместимы с понятием «домашний уют»

Раньше кухня была утилитарным помещением, отделенным от жилого пространства. Здесь только готовили еду, а для трапезы предназначалась столовая или другая комната. Сейчас все по-другому: на кухне мы колдуем над блюдами и едим, общаемся с семьей, принимаем гостей и даже работаем. Это самая важная комната в доме, которая заслуживает тщательного оформления.

Нам в AdMe.ru надоело просто рассматривать чужие интерьеры в интернете и захотелось навести красоту у себя дома. А порой для этого нужно лишь убрать мелочи, которые захламляют пространство и ставят крест на мечтах об уютном семейном очаге.

1. Запасы продуктов на видном месте

Очень удобно, когда за картошкой и луком не нужно идти в подвал, но хранить их в сетках или кульках посреди кухни тоже не лучшая идея. Ведь так мы не только захламляем помещение, но и рискуем остаться без запасов. Тот же картофель при комнатной температуре и воздействии прямых солнечных лучей быстрее портится и теряет часть полезных веществ. Лучше держать провиант в кладовке или хотя бы убрать из зоны видимости.

2. Голое окно

Правильно подобранные занавески преображают любое помещение, и кухня не исключение. Вот только обычные длинные тканевые шторы сюда не подойдут — они будут впитывать запахи, пачкаться и терять презентабельный вид. Их лучше оставить для оформления столовой или обеденной зоны, а вот для мест, где готовится еда, лучшим решением станут рулонные или римские шторы. Они хорошо смотрятся, легко чистятся и «не отдают» офисом, как обычные жалюзи. Но все же лучше отказаться от моделей из хлопка, льна, шелка и других материалов, которые плохо переносят влагу, выцветают и дают усадку.

3. Огород на подоконнике

Многие люди выращивают на кухонном окне лук, укроп и другую зелень. В этом нет ничего зазорного, вот только часто рассаду держат в пластиковых стаканчиках, ведерках от сметаны и старых контейнерах, которые совсем не украшают интерьер. Почему бы не подобрать для растений более симпатичные емкости? Кстати, лук можно посадить в приличный горшок с землей или декоративный резервуар с водой и галькой.

4. Щербатые и разномастные доски

На кухне должно быть 2 разделочные доски — для мяса и для овощей. При этом заменять их рекомендуется сразу после появления видимых повреждений. Это не только гигиенично, но и красиво, ведь доски со сколами, трещинами и въевшимися загрязнениями смотрятся удручающе. А вот уютно выглядят качественные деревянные доски. Более того, они не портят ножи, как изделия из стекла и металла, и куда более долговечны, чем популярный бамбук.

5. Завалы вещей на микроволновке

Такой беспорядок портит не только интерьер, но и технику. Сложенные на микроволновке предметы могут препятствовать нормальному закрыванию дверцы или перекрыть вентиляционные отверстия, нарушив циркуляцию воздуха в печи. Если вам удобно хранить хозяйственные мелочи именно в этой зоне, на помощь придут специальные чехлы с кармашками.

6. Непрезентабельная сахарница и емкости для специй

Специи нужно хранить в плотно закрывающихся емкостях, а старые банки и коробки с расшатанными крышками совсем не соответствуют этому требованию. Да и выглядят так себе. Чтобы навести красоту, необязательно покупать дорогие наборы — есть много бюджетных, но интересных вариантов. К примеру, можно пересыпать приправы в стеклянные колбы и сложить в деревянную коробку или зафиксировать баночки с яркими этикетками на магнитной доске. Что касается сахарниц, лучше всего сделать ставку на надежные и эстетичные материалы — нержавеющую сталь и фарфор.

7. Видавшие виды кухонные полотенца

Дешевые полотенца линяют, оставляют повсюду ворс и так мнутся после стирки, что потом не разгладишь. Выбирайте плотную и качественную ткань, в идеале — хлопок или микрофибру. Расцветка может быть любой — от классического белого цвета до контрастного геометричного принта. Главное, чтобы полотенце вписывалось в интерьер и радовало глаз.

8. Средства для мытья посуды

В самих бутылках нет ничего плохого, но, согласитесь, они никак не ассоциируются с домашним уютом. Дозаторы, вписывающиеся в интерьер, выглядят куда опрятнее да и в использовании более практичны. Как вариант, моющие средства можно сложить в аккуратную корзину.

9. Чайные пакетики возле раковины

Влажные пакетики оставляют на кухонных поверхностях пятна и подтеки. К тому же возле раковины они рискуют попасть под брызги воды и моющего средства. Устраивать склад чашек с использованными пакетиками тоже не дело, а вот специальные керамические подставки выглядят мило и уютно. Если не нравится керамика, есть более практичные и современные варианты из силикона.

10. Пластиковые контейнеры из разных наборов

Некоторые виды пластика содержат химические вещества, которые могут представлять угрозу здоровью (например, потенциально опасный, но до конца не изученный бисфенол А). Кроме того, изделия из пластмассы в большинстве своем недолговечны: они царапаются, мутнеют, деформируются при высокой температуре. Да и стопки контейнеров, сложенные на столе или даже в шкафу, не украшают интерьер. Для хранения пищевых продуктов идеально подходят стеклянные емкости. Наборы-«матрешки» из лоточков разного размера здорово сэкономят место на кухне и не будут бросаться в глаза.

11. Разбросанные губки и тряпочки для посуды

Без них на кухне не обойтись, но их можно хотя бы аккуратно сложить. Держатели для губок стоят копейки, зато сразу создают ощущение порядка. Если у вас глубокая раковина, держатель можно и вовсе спрятать — есть модели, которые крепятся не на кран, а на внутреннюю стенку умывальника.

12. Однотипные кухонные принадлежности

Часто мы покупаем новые приборы, а старые забываем выбросить. Или думаем, что точно будем пользоваться 2 картофелемялками, 3 деревянными ложками и кучей лопаток, висящих на рейлинге. Стоит убрать из кухни дубликаты — и помещение сразу преобразится. Разбирая завалы, спрашивайте себя: «Я этим пользуюсь?», «Эта вещь упрощает мне жизнь?» Если нет — выбрасывайте без сожалений. Нелишним будет провести ревизию и в ящиках, оставив только самые удобные инструменты, которые вы часто используете.

13. Корзина для хлеба

Во многих интерьерах такие корзины выглядят уместно, но давайте смотреть правде в глаза: открытый хлеб быстрее заветривается, а при каждом движении с корзины сыплются крошки. Качественная хлебница выигрывает сразу по двум параметрам: она практична и хорошо смотрится. Тем более есть модели с выдвижной полкой, в которую собираются все крошки.

14. Потрепанные жизнью прихватки и рукавицы

На долю тканевых прихваток выпадает много бед: они обгорают, на них попадает жир, быстро появляются зацепки и пятна, которые потом уже невозможно отстирать. Да и термозащиту они дают весьма посредственную. Силиконовые прихватки в этом плане куда удобнее. К тому же они бывают ярких и красивых цветов и долго радуют глаз. Советуем выбирать модели с подкладкой — они лучше защищают от высокой температуры и приятные на ощупь.

15. Блюдца и тарелки для животных

«Человеческая» посуда, расставленная на полу, априори выглядит странно. Мало того, наши любимые хвостики считают своим почетным долгом достать корм из блюдца и растащить его по всей кухне. Мы считаем, что у каждого котика и собачки должны быть личные миски — такие, чтобы из них было сложно разбрасывать еду. Если уголок животного все равно усеян остатками трапезы, на помощь придут нескользящие коврики и специальные кормушки.

16. Мебель с открытыми ножками

Под мебелью на ножках скапливается грязь, которая при нерегулярной уборке разносится по всему дому. И выглядеть это может так, словно вы вообще не убирались. Решить проблему поможет мебель без ножек или цокольная планка. Даже если эта деталь не шла в комплекте к гарнитуру, ее можно заказать отдельно или сделать самостоятельно. А тем, кто хочет использовать пространство под мебелью с максимальной пользой, подойдет цокольный ящик.

17. Мелкие, но заметные изъяны

На атмосферу в помещении влияют даже крохотные детали вроде перегоревшей лампочки, постоянно капающего крана или отклеившегося кусочка обоев. У автора этой статьи на кухне отвалились уголки на плинтусе, и темные зияющие дыры постоянно мозолили глаза. Казалось бы, мелочь, а в комнате сразу стало неуютно. Чтобы устранить проблему, потребовалось всего 5 минут и 1 клеевой пистолет.