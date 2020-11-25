16 деталей, из-за которых женщина выглядит старше, даже если тратит на уход баснословные суммы

Одно из главных назначений макияжа и одежды — скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Но часто, сделав мейкап и нарядившись в неподходящий костюм, девушки добиваются противоположного эффекта и собственными руками превращают себя в теток: выглядят старше своих лет.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие детали образа добавляют нам возраста. Проверьте себя: вдруг ваша одежда и косметика работают против вас.

1. Обилие декоративной косметики

Нанесение большого количества декоративной косметики всегда утяжеляет образ, старит лицо. Даже когда хочется выглядеть эффектно, лучше не делать сразу и смоки айс, и выразительные скулы, и алые губы. Слишком яркий или неестественный макияж смотрится немного неряшливо и добавляет возраста. Конечно, акценты важно выбирать по ситуации, но базовый принцип таков: выделять нужно либо глаза, либо губы.

2. Одежда бордового цвета

Здесь все просто: бордовый — темный цвет, и он старит, а светлые оттенки молодят. Поэтому бордовые вещи лучше размещать дальше от лица. Достоинства подчеркнет классический микс: бордовая юбка или брюки и светлая блуза или свитер. Этот наряд зрительно вытянет фигуру и добавит легкости благодаря грамотному распределению цветов. Если у вас есть бордовый верх, старайтесь разбавить его чем-то светлым у лица: рубашкой, шарфом, воротником.

3. Классические вещи из некоторых тканей

Одежда из гобелена, вельвета, твида, рогожки, а также из ткани в рубчик всегда будет прибавлять женщине лет. Такие вещи ассоциируются у всех с антиквариатом, поэтому с ними нужно быть осторожными. Лучше отдать предпочтение гладким материалам, без выпуклого рисунка, который, кстати, обычно еще и добавляет объема фигуре.

4. Однотонный деловой костюм

Люди в униформе и деловых костюмах выглядят старше. Эту одежду специально придумали для того, чтобы казаться клиентам мудрее и опытнее. Если нет возможности избежать стандартного костюма, выбирайте модели в стиле casual. Такие детали, как подвернутые рукава, прямой крой или оверсайз, разный цвет брюк и пиджака добавят легкой небрежности в образ и освежат его.

5. Привычка опускать подбородок

Из-за того, что голова все время наклонена, мышцы лица и шеи атрофируются и кожа «сползает» вниз, образуя второй подбородок и складки. Кроме того, лицо приобретает печальное выражение, что визуально сильно старит женщину. Поэтому во время ходьбы, работы за компьютером, даже просто пользования телефоном имеет смысл контролировать себя и держать голову прямо. Со временем это войдет в привычку, и не придется акцентировать на этом внимание.

6. Темная пудра или румяна под скулами

Многие девушки наносят румяна или темную пудру очень низко, под скулы, что визуально опускает щеки. Эта незначительная деталь прибавляет возраста. Чтобы добиться противоположного эффекта, можно попробовать подчеркивать скулы выше и использовать при этом светлые оттенки — розоватые или персиковые, а не темно-коричневые.

7. Перламутровая помада

Чем старше женщина, тем больше у нее морщин, уголки губ начинают опускаться вниз. А перламутровая помада слишком сильно подчеркивает все возрастные изменения. Кроме того, перламутровый блеск зачастую дешевит образ. Можно использовать для макияжа полуматовую текстуру помады, чтобы сделать образ более благородным.

8. Накрашенные нижние ресницы

Обилие туши на глазах всегда выглядит неестественно и неаккуратно. Особенно это касается нижних ресниц. Нанесенные на них несколько слоев краски сильно утяжелят взгляд и подчеркнут морщинки под глазами. Кроме того, тушь может осыпаться на нижнее веко, оставив серые разводы и эффект синяков под глазами. В большинстве случаев можно обойтись без прокраски нижних ресниц — так взгляд будет более открытым.

9. Темная помада

Темные оттенки усиливают контраст с кожей и делают губы визуально тоньше, чем они есть на самом деле. Тем более что с возрастом наши губы теряют свою юношескую припухлость, линии начинают бледнеть, и в результате помада выходит за границы очерченного контура. Ничто не старит так, как расплывшаяся темная помада.

10. Татуированные брови-ниточки

Тонкие брови были особенно популярны в начале 2000-х. Однако даже сейчас некоторые продолжают следовать данному тренду, причем не просто выщипывают волоски, а наносят татуаж этой неактуальной формы. Но такие брови неизбежно делают лицо старше, а глаза — оголенными и невыразительными, особенно при отсутствии косметики. При нанесении перманентного макияжа бровей или татуажа настоящие волоски не нужно удалять совсем, мастер должен рисовать контур максимально приближенный к натуральному. Так как, во-первых, мода на форму бровей меняется год от года. С наличием же своих волосков остается пространство для маневра и форму можно при случае изменить. А во-вторых, свои волоски помогут перекрыть выцветающий татуаж, который со временем из коричневого может стать синим, серым, розовым, фиолетовым.

Мой татуаж из темно-коричневого стал синим. Я прошла уже 3 процедуры удаления лазером, но голубой оттенок на бровях по-прежнему держится.

11. Прорисованный карандашом четкий контур губ

Зачастую подводка губ карандашом ассоциируется с возрастным макияжем и зрительно уменьшает губы. Чтобы выглядеть моложе, плавно растушевывайте контур или наносите помаду без карандаша, чтобы придать губам более естественный вид. Еще одна ошибка — привычка заштриховывать губы карандашом и оставлять их в таком виде. Губы пересыхают, и окружающим будут видны каждая морщинка и трещинка. Поэтому лучше сверху нанести прозрачный блеск.

12. Шляпа из фетра

Шляпы из этого материала выглядят старомодно и добавляют возраста. Особенно если головной убор выполнен в темных тонах. Однако есть исключение: если шляпа актуальной формы и светлых или ярких оттенков, то она вполне может быть к лицу. Кроме того, этот аксессуар отлично впишется в современный стильный наряд.

13. Сумка-баул

Огромная сумка, в которую можно уложить половина дома, превращает модницу в бабушку с котомкой в руках и показывает, как сильно девушка отстала от моды. Как правило, все необходимое помещается в небольшую стильную сумку, которая подчеркивает элегантность.

14. Начес

Высокая прическа не всегда идет даже юным девушкам. Чересчур объемная укладка подчеркивает недостатки кожи, искажает овал лица и зрительно прибавляет возраста. Для современного образа можно добавить немного небрежности: небольшой хаос на голове сделает черты лица мягче, а женщину — моложе.

15. Украшения с массивными камнями

Руки в крупных кольцах с большими камнями выглядят тяжеловесными. Главная опасность таких драгоценностей в том, что классические формы переносят образ модницы в царские времена. В современном мире эти украшения выглядят устаревшими и накидывают их обладательнице лет 10–15.

16. Воротник-хомут

В осенне-зимний период многие отдают предпочтение этому варианту воротника. Однако он предательски старит. Ворот выглядит излишне громоздким, при его наличии трудно соблюсти пропорции. Да и зачастую сам фасон воспринимается как возрастной. Хорошая альтернатива — вырез лодочкой или небольшая стойка.