15 причин пройти на шопинг в детский магазин, даже если у вас нет ребенка

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Несколько месяцев назад я стала мамой сразу двоих детей, и теперь каждый поход в магазин посвящен в первую очередь им. Во-первых, младенцам действительно нужно гигантское количество вещей, а во-вторых, начинающих родителей в детских магазинах охватывает настоящий азарт: «Надо взять этот отличный крем, гель с пометкой „эко“, салфетки с пантенолом, во-о-он ту прикольную погремушку и средство для мытья бутылочек (да, есть и такое)».

Плохая новость: далеко не все из купленного в порыве родительских инстинктов пригодится детям. Хорошая новость: зато многое из этого может послужить вам. Я расскажу читателям AdMe.ru, как именно.

Детская еда

Те, кто пробовал кормить детей смесью, знает, что ее не всегда получается подобрать с первого раза. У моих дочерей начались колики, и почти целая банка дорогущего производителя осталась не при деле. Муж не растерялся и приготовил омлет, использовав смесь вместо молока. В итоге продукт ушел на каши и выпечку. Как-то мы даже делали с ним кофе. В сети вы при желании найдете много рецептов с детскими смесями.

В итоге продукт ушел на каши и выпечку. Как-то мы даже делали с ним кофе. В сети вы при желании найдете много рецептов с детскими смесями. Во время прогулок с детьми я покупаю им фруктовое пюре в упаковке «пауч», то есть в пакетике с крышечкой, предназначенном для того, чтобы есть непосредственно из тары, не используя ложку. Эта штука отлично подходит и взрослым, если категорически нет времени и надо перекусить на бегу.

Однажды мы не успели купить коту влажный корм в зоомагазине, а то, что было в супермаркете, не устраивало ни нас, ни хвостатого качеством. Тогда я одолжила у детей баночку мясного пюре и угостила им животное. Теперь мы иногда покупаем дополнительное пюре для кота и преподносим в качестве деликатеса по особым случаям. Выходит, кстати, дешевле, чем специализированные вкусняшки в зоомаркетах.

Детский крем

Большинство кремов для младенцев содержат пантенол, который хорошо увлажняет и заживляет небольшие раны. Лично мне детский крем помог вылечить кожу рук, потрескавшуюся от постоянного мытья и антисептиков в роддоме. Потом с его помощью я много раз избавлялась от раздражения после депиляции.

Потом с его помощью я много раз избавлялась от раздражения после депиляции. Некоторые пользователи уверяют, что детский крем даже способен разгладить морщинки. Я попробовала наносить его на кожу вокруг глаз, и мне показалось, что интернет не обманул: гусиных лапок как будто и правда стало меньше, а синяки под глазами потеряли свой насыщенный цвет.

А еще жирный детский крем можно использовать вместо гигиенической помады. Он моментально решает проблему потрескавшихся губ.

Детское мыло

Я уже давно перестала покупать обычное мыло — мы пользуемся детским всей семьей. Оно гораздо меньше сушит кожу и содержит меньше парфюмерных отдушек. Кроме того, у него, как правило, нейтральный pH, поэтому оно прекрасно подходит для интимной гигиены. То же самое касается геля для душа. А вот шампунем для малышей взрослым лучше не пользоваться: он не предназначен для очистки закупоренных сальных желез.

Подгузники

Часто бывает, что дети быстро вырастают из подгузников и остается еще приличное количество этого добра. Так вот, оно может очень пригодиться летом. Ненужные памперсы надо заполнить водой, положить в морозильник на 2–3 часа, а потом засунуть в пакет. Поместите этот пакет в сумку — и у вас будет мобильный холодильник.

Поместите этот пакет в сумку — и у вас будет мобильный холодильник. Абсорбирующий гель, который содержат подгузники, можно использовать в качестве гидропоники. Наполняете памперс водой, разрезаете, достаете содержимое, смешиваете с землей и сажаете растение. Лайфхак подойдет тем, кто собирается уехать, и тем кто, как я, просто забывает поливать цветы.

Детская присыпка

Детская присыпка надежно устроилась в списке моих покупок и вряд ли покинет его, даже когда дети выйдут из младенческого возраста. Ее можно использовать вместо дорогущего сухого шампуня, когда волосы потеряли свежесть, а вымыть голову нет возможности.

Еще присыпка отлично заменяет дезодорант для ног: просто насыпьте ее в обувь вместо талька.

Эта вещь способна помочь вывести с одежды масляное пятно. Но ей надо воспользоваться сразу — тогда она впитает жир и отстирать одежду будет намного проще.

А еще присыпку можно использовать не только под подгузник, но и под прокладку. Ну вы понимаете, о чем я.

Одноразовые пеленки

Если у вас прорвало трубу или по каким-то иным причинам дома образовалась лужа, ее очень удобно убирать с помощью одноразовой пеленки.

Еще один нестандартный способ применения этой чудо-вещи — постелить ее в переноску для животного. Если котик, собачка или кролик не смогут сдержать естественный позыв, одноразовая пеленка сможет впитать существенную часть жидкости.

А вы используете детские товары не по назначению? Возможно, вы знаете, что еще можно с ними делать? Расскажите нам.