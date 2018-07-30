15 летних хитростей, которые вы захотите использовать постоянно (Спойлер: запаситесь льдом и фольгой)
Лето — прекрасная пора, если знать, как справляться с неприятностями вроде жары, комаров, нашествия муравьев или внезапно закончившейся посуды на пикнике.
AdMe.ru собрал самые простые, но при этом эффективные советы, с которыми летний отдых доставит еще больше удовольствия.
1. Удобный судок для пикника
Вместо судков для пикника можно использовать органайзеры для рукоделия. В ячейки удобно разместить овощи, фрукты, салаты и другие перекусы так, чтобы они не смешались при транспортировке. Дно контейнера лучше застелить пергаментом или салфетками.
2. Не забывайте о чистоте
Обязательно протирайте верхнюю часть жестяных банок: на них собирается больше всего пыли и грязи. Если есть возможность, используйте пластиковые трубочки для коктейля: отверстие на язычке упаковки придумано специально для них.
3. Охладите комнату подручными средствами
Если дома или в номере отеля не оказалось кондиционера, охладить комнату помогут холодильник, вентилятор и бутылка замороженной воды (пива): просто направьте на нее поток воздуха. В комнате станет заметно прохладнее.
4. Одноразовая посуда за 30 секунд
Если на пикнике не хватает посуды, воспользуйтесь пустой пластиковой бутылкой или тетрапаком от сока, разрезав упаковку вдоль на 2 части.
5. Сделайте приманку для насекомых
Чтобы на природе вас не одолели муравьи, оставьте в жестяной банке немного напитка: насекомые приползут на сахар, а вас оставят в покое.
6. Быстрое фруктовое мороженое
Захотелось мороженого, но лень идти в магазин? Заморозьте сок в пластиковых стаканчиках, предварительно поместив в них палочки для эскимо: получится прекрасный фруктовый лед.
Еще один вариант мороженого на скорую руку — десерт из охлажденного йогурта. Просто поместите внутрь деревянные палочки и отправьте в морозильную камеру.
7. Термос из подручных материалов
Чтобы напиток дольше оставался охлажденным, заверните его в фольгу, после чего обмотайте полотенцем. Получится эффект термоса.
8. Тарелки для пикника
Из обыкновенной пищевой фольги на природе можно соорудить удобные тарелки. Просто придайте материалу круглую форму и приподнимите края.
9. Горячие бутерброды на природе
Чтобы разогреть на природе бутерброд, оберните миску фольгой и поставьте ее на солнечное место. Сыр расплавится, а хлеб приобретет легкую корочку.
10. Мини-холодильник в путешествие
В качестве переносного холодильника для большой компании удобно использовать пенопластовую коробку. Просто поместите туда напитки, а в качестве хладагента используйте замороженную в обычных пакетах воду.
11. Полезный воздушный шарик
Наполните воздушный шар водой и заморозьте его. Используйте в качестве хладагента. Такой вариант будет наиболее прочным.
12. Сейф на пляже
Чтобы спрятать на пляже деньги, ключи и телефон, используйте носки. Заверните в один из них ценные вещи и прикройте сверху вторым. В таком виде телефон не привлечет ненужного внимания, главное — не забыть отключить звук.
13. Самодельный фумигатор
Если в помещении не оказалось фумигатора, поместите пластину от комаров прямо на лампочку.
14. Холодная подушка для крепкого сна
От аномальной жары спасет прохладная подушка, полежавшая в холодильнике. Чтобы избежать пятен и запахов, используйте пакет или защитную пленку.
15. Свеча от мозолей
Чтобы новая пляжная обувь не натирала, пройдитесь по внутренней поверхности обычной свечой.
А какие секреты регулярно применяете в летний период вы?