15 летних хитростей, которые вы захотите использовать постоянно (Спойлер: запаситесь льдом и фольгой)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Лето — прекрасная пора, если знать, как справляться с неприятностями вроде жары, комаров, нашествия муравьев или внезапно закончившейся посуды на пикнике.

AdMe.ru собрал самые простые, но при этом эффективные советы, с которыми летний отдых доставит еще больше удовольствия.

1. Удобный судок для пикника

Вместо судков для пикника можно использовать органайзеры для рукоделия. В ячейки удобно разместить овощи, фрукты, салаты и другие перекусы так, чтобы они не смешались при транспортировке. Дно контейнера лучше застелить пергаментом или салфетками.

2. Не забывайте о чистоте

Обязательно протирайте верхнюю часть жестяных банок: на них собирается больше всего пыли и грязи. Если есть возможность, используйте пластиковые трубочки для коктейля: отверстие на язычке упаковки придумано специально для них.

3. Охладите комнату подручными средствами

Если дома или в номере отеля не оказалось кондиционера, охладить комнату помогут холодильник, вентилятор и бутылка замороженной воды (пива): просто направьте на нее поток воздуха. В комнате станет заметно прохладнее.

4. Одноразовая посуда за 30 секунд

Если на пикнике не хватает посуды, воспользуйтесь пустой пластиковой бутылкой или тетрапаком от сока, разрезав упаковку вдоль на 2 части.

5. Сделайте приманку для насекомых

Чтобы на природе вас не одолели муравьи, оставьте в жестяной банке немного напитка: насекомые приползут на сахар, а вас оставят в покое.

6. Быстрое фруктовое мороженое

Захотелось мороженого, но лень идти в магазин? Заморозьте сок в пластиковых стаканчиках, предварительно поместив в них палочки для эскимо: получится прекрасный фруктовый лед.

Еще один вариант мороженого на скорую руку — десерт из охлажденного йогурта. Просто поместите внутрь деревянные палочки и отправьте в морозильную камеру.

7. Термос из подручных материалов

Чтобы напиток дольше оставался охлажденным, заверните его в фольгу, после чего обмотайте полотенцем. Получится эффект термоса.

8. Тарелки для пикника

Из обыкновенной пищевой фольги на природе можно соорудить удобные тарелки. Просто придайте материалу круглую форму и приподнимите края.

9. Горячие бутерброды на природе

Чтобы разогреть на природе бутерброд, оберните миску фольгой и поставьте ее на солнечное место. Сыр расплавится, а хлеб приобретет легкую корочку.

10. Мини-холодильник в путешествие

В качестве переносного холодильника для большой компании удобно использовать пенопластовую коробку. Просто поместите туда напитки, а в качестве хладагента используйте замороженную в обычных пакетах воду.

11. Полезный воздушный шарик

Наполните воздушный шар водой и заморозьте его. Используйте в качестве хладагента. Такой вариант будет наиболее прочным.

12. Сейф на пляже

Чтобы спрятать на пляже деньги, ключи и телефон, используйте носки. Заверните в один из них ценные вещи и прикройте сверху вторым. В таком виде телефон не привлечет ненужного внимания, главное — не забыть отключить звук.

13. Самодельный фумигатор

Если в помещении не оказалось фумигатора, поместите пластину от комаров прямо на лампочку.

14. Холодная подушка для крепкого сна

От аномальной жары спасет прохладная подушка, полежавшая в холодильнике. Чтобы избежать пятен и запахов, используйте пакет или защитную пленку.

15. Свеча от мозолей

Чтобы новая пляжная обувь не натирала, пройдитесь по внутренней поверхности обычной свечой.