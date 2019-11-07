15+ бюджетных развлечений, о которых вы могли и не догадываться
Мы живем в эпоху потребления, когда все вокруг так и манит потратить больше запланированного. Тем не менее существует много возможностей сэкономить на привычных развлечениях, а то и вовсе отдохнуть бесплатно, но получив массу впечатлений. Просто не все из этих способов бывают очевидны.
Поэтому мы в AdMe.ru подыскали несколько приемов, которые помогут вам разнообразить свои выходные и при этом сберечь финансы.
Музеи и выставки
- В большинстве крупных городов действует правило: в определенную неделю месяца можно посещать любые музеи, не платя за билет. Кроме того, сами музеи зачастую тоже устанавливают дни, когда любой может бесплатно посмотреть экспозицию.
- А 18 мая, в Международный день музеев, многие из них если не дарят билеты, то продают со значительной скидкой.
- Еще одна хорошая новость: в некоторые музеи вход бесплатный в любой день, хотя они настолько великолепны, что и заплатить было бы не жалко. Отличный пример — Лондонский музей естественной истории, который по своей монументальности не уступает Хогвартсу — вымышленному замку из вселенной «Гарри Поттера».
Еда
- Установите приложения сетевых кафе и ресторанов, которые вы часто посещаете. Такие компании, как, например, McDonald’s или Burger King, не сообщают обо всех своих акциях на сайтах и листовках, приберегая некоторые специально для мобильных пользователей.
- Помимо стандартного выбора между курицей и рыбой, авиакомпании предлагают более интересные варианты: вегетарианский обед, халяльный, фруктовый, азиатский... Бывалые путешественники советуют брать кошерный: порция больше, а еда свежее и вкуснее. Главное, не забудьте указать необходимость спецпитания заранее — при покупке билета либо не позднее, чем за 36 часов до вылета.
Книги
- Лайфхак для книголюбов. В электронной библиотеке от «ЛитРес» можно найти литературу на любой вкус, даже популярные новинки. Сервис функционирует как настоящая библиотека: книги выдаются на время, но зато за это не нужно платить ни копейки. Правда, за электронным читательским абонементом придется прогуляться в офлайн-библиотеку.
- Если вы любите читать явно больше, чем разоряться на книги, то поищите станции буккроссинга в своем городе. Как правило, это полки в кафе, библиотеках или прямо на улице, откуда каждый желающий может взять приглянувшуюся книгу, оставив взамен свою. В последние годы буккроссинг пошел еще дальше. Теперь на тематических сайтах можно узнать, не оставил ли кто-нибудь поблизости конкретную нужную вам книгу, и отследить ее координаты. Иногда поиск «тайника» превращается в отдельное приключение.
Авиаперелеты и путешествия
- Если вам предстоит путешествие на какое-нибудь памятное событие, например на свадьбу или день рождения, невзначай упомяните это, покупая авиабилет. Часто компании относятся к этому с душой — вполне возможно, экипаж поздравит вас и предложит приятный бонус.
- Покупайте сувениры в антикварных лавках, а не в магазинах, рассчитанных на туристов. Поверьте, ассортимент там заметно богаче и интереснее, чем в сувенирных лавках. Да и аналогичные товары у антикварных продавцов зачастую стоят гораздо меньше. А побродить по маленьким магазинчикам, наслаждаясь духом времени, всяко приятнее, чем толкаться у прилавка в очереди из других туристов.
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Если позволит время, выясните у местных, где в городе ближайший блошиный рынок. Там можно урвать настоящие раритетные сокровища буквально за бесценок.
Красота и здоровье
- Покупая абонемент в спортзал, не бойтесь поторговаться. Скажите, что пока только присматриваетесь к залам, спросите о ценах и, если сумма покажется вам чересчур большой, ответьте, что она вам не вполне по карману. Почти наверняка вам сделают скидку, особенно если дело происходит в конце месяца, когда менеджеру нужно срочно закрывать планы продаж.
- Узнавайте о мероприятиях, проводимых в школах танца вашего города. Многие из них проводят танцевальные вечеринки, билет на которые бесплатный либо совсем дешевый. Такие дискотеки, как правило, проходят перед стартом нового набора и нужны для привлечения клиентов. Часто эти вечеринки даже приобретают форму мастер-классов, так что если вы давно мечтали освоить азы танцевального искусства, то это ваш шанс.
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Посещайте салоны красоты днем. Самое загруженное время для салонов — утро и вечер. Днем же посетителей мало, и, чтобы мастера не оставались без работы, администрация часто снижает цены.
Театры, кино и шоу
- Не гонитесь за дорогими билетами в театр. Когда на спектакль приходит мало людей (обычно это происходит после того, как миновал премьерный показ) и центральные места пустуют, их часто предлагают зрителям с более дешевыми билетами. Иными словами, вас могут пересадить с балкона в партер без доплаты. Пример такого обмена вы можете увидеть на фото вверху: кассир вручную «проапгрейдил» билет, сменив место на более дорогое.
- На киноночи вы сможете посмотреть сразу несколько фильмов, заплатив по факту лишь за один билет. Часто такие показы бывают тематическими, например ночь хорроров, аниме или черно-белых фильмов.
- Многие театры дают возможность посмотреть генеральные репетиции своих спектаклей. Платить за это не нужно, достаточно позвонить в театр и уточнить, планируются ли у них такие открытые показы.
- Часто ток-шоу и развлекательным ТВ-программам для съемок требуется массовка, чтобы наполнить зрительный зал. Это значит, что, предварительно записавшись, вы можете увидеть, как делается любимая передача. В некоторых случаях массовке еще и платят.
Пробовали ли вы пользоваться каким-то из этих лайфхаков? А может, у вас есть свои секретные способы бюджетного отдыха?
Фото на превью pixabay