15+ бюджетных развлечений, о которых вы могли и не догадываться

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Мы живем в эпоху потребления, когда все вокруг так и манит потратить больше запланированного. Тем не менее существует много возможностей сэкономить на привычных развлечениях, а то и вовсе отдохнуть бесплатно, но получив массу впечатлений. Просто не все из этих способов бывают очевидны.