14 невинных привычек, из-за которых мы ежедневно теряем здоровье и привлекательность

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Ежедневно мы совершаем стандартные действия, и часть из них — неосознанно, потому что привыкли. Поранились — зализываем рану, столкнулись с проблемой — спешим обсудить ее с подругой или второй половиной и так далее. Мы не задумываемся, но эти привычки могут быть опасными для здоровья.

AdMe.ru вспомнил, без чего не обходится обычный день, и разобрался, какие «ритуалы» приносят больше вреда, чем пользы.

1. Разжевываем таблетки

Не каждую таблетку легко проглотить в силу ее размера или текстуры — иногда мы разгрызаем их или давим в ложке до состояния порошка. Но мы можем причинить себе вред: вещество из таблеток должно поступать в организм, постепенно растворяясь. Разжевав такую пилюлю, мы рискуем получить передозировку или повредить слизистую желудка. Покрытие таблетки позволяет сохранить ее фармацевтические свойства до попадания в кишечник, где она будет всасываться. Таким образом слизистая желудка будет защищена от негативного химического воздействия препарата. Получить побочный эффект можно даже от вдыхания измельченного лекарства. Чтобы избежать неприятных ощущений при глотании таблетки, следуйте схеме: при приеме голову немного наклоните назад — поток воды направит лекарство в желудок. При глотании капсул голову наклоняют к груди, после чего чуть вперед вытягивают подбородок.

2. Принимаем ванны с бомбочками или пеной

Час-другой в теплой ванне с пеной или ароматной солью - отличная релаксирующая процедура, не так ли? Но она может выйти боком для женского здоровья: жесткие красители и ароматизаторы, входящие в состав добавок, нарушают кислотно-щелочной баланс микрофлоры интимной зоны. Итог - раздражение нежной кожи или риск возникновения инфекции мочеполовой системы.

3. Слишком часто пользуемся гелем для душа

Гель для душа неполезен по той же причине, что и антисептик для рук: он удаляет с кожных покровов не только вредоносные микроорганизмы, но и бактерии, которые поддерживают здоровье человека. Со временем кожа становится более сухой, на ней быстрее появляются морщины. Конечно, вовсе избавляться от геля или антисептика не стоит, но, если применять их реже, можно продлить молодость кожи.

4. Пользуемся твердым мылом в общественных местах

Мыло воспринимается как что-то заведомо стерильное, однако на поверхности твердого куска находятся бактерии. При контакте они могут передаваться от одного человека другому. Поэтому в общественных местах лучше отдать предпочтение жидкому мылу или влажным салфеткам.

5. Делаем только кардиоупражнения на тренировках

Как приятно заниматься на беговой дорожке или велотренажере и наблюдать, сколько калорий исчезает за раз! В этот момент мы думаем: «Если от кардио такой потрясающий эффект, зачем нужны силовые и интервальные тренировки или растяжки?» И оставляем последние до лучших времен. В результате мышцы привыкают к нагрузке и лишний вес уходит уже не так быстро, как хотелось бы. Чтобы тренировки приносили максимум пользы, необходимо их регулярно чередовать и давать организму отдых, делая перерывы между занятиями. Не забывайте: 70 % успеха в похудении зависит от питания и лишь 30 % — от физической нагрузки.

6. Пропускаем завтрак или обед, чтобы позже съесть больше

Пропустить утренний или дневной прием пищи кажется хитроумной уловкой. Мы думаем, что недостаток калорий в первой половине дня можно легко компенсировать обильным и вкусным ужином — ведь количество калорий-то одинаковое! Увы, это не работает: голод провоцирует раздражительность, снижение тонуса, а шанс переесть вечером резко возрастает. Если не хотите есть много на завтрак или обед, замените привычные тосты бананом, орехами или стаканом молока.

7. Пьем только бутилированную воду

Бутылочка воды из ближайшего магазина спасает, особенно в жару. Не стоит исключать из рациона обычную воду. Дело в том, что бутилированная вода не содержит фтора, который необходим для здоровья зубов. Сегодня все больше людей страдает от недостатка этого элемента. Поэтому можно брать с собой отфильтрованную воду, а бутилированную употреблять только в крайних случаях.

8. Постоянно наносим солнцезащитный крем

В последние годы идея регулярного использования солнцезащитного крема стала очень популярной: тут и там рекомендуют наносить его на лицо, шею, руки и другие открытые участки тела. Лучшее доказательство — опыт азиатских красоток, которые в свои 60 выглядят как 30-летние. Но мы забываем, что это во многом заслуга генетики. Пользуясь кремом каждый день, мы лишаем организм возможности вырабатывать витамин D. Его недостаток в организме вызывает хандру и плохое настроение, а в преклонном возрасте увеличивает шансы на появление рассеянного склероза. Золотая середина — добавить в рацион продукты, богатые витамином D (рыба и морепродукты, печень, яйца) и не исключать из распорядка дня солнечные ванны.

9. Зачеркиваем дела в блокноте

Вычеркивание очередного пункта из списка дел дарит радость, а посмотреть на полностью выполненный план в конце дня вдвойне приятно. Однако проживать каждый день в строгом соответствии с графиком может быть опасно для психики: мы стараемся успеть все (даже в ущерб отдыху) и переживаем, когда это не получается. Итог — повышенный уровень кортизола, гормона стресса. Позвольте себе перенести пару-тройку дел на другой день, не корите себя за то, что сделали не все: вы станете намного спокойнее и продуктивнее завтра.

10. Жалуемся близким и друзьям

Нам кажется, если мы поделимся проблемой с другом или любимым человеком, станет легче. Некоторые исследования говорят об обратном: совместное обсуждение проблем усиливает негативные эмоции и способствует депрессии. У женщин такие беседы увеличивают стресс. Постоянно держать эмоции в себе не менее вредно, но и усердствовать с жалобами на жизнь тоже не стоит.

11. Чрезмерно увлажняем кожу

Увлажнить кожу рук или лица, как только почувствовали сухость, казалось бы, естественное желание. Но не спешите наносить крем при каждом удобном случае. Излишнее и регулярное увлажнение кожных покровов приводит к тому, что те перестают вырабатывать естественный смягчающий секрет. Со временем кожа становится более сухой, а мы — зависимыми от увлажняющих средств. Чтобы не допустить этого, ограничьтесь тонким слоем увлажняющего крема при необходимости (например после генеральной уборки или в холодный сезон).

12. Берем чеки или бумажные квитанции

Контролировать свои финансы и счета — хорошая привычка. Но дело в том, что на поверхности бумажных документов находится бисфенол А, или BPA, — токсичное вещество, которое разрушительно действует на эндокринную систему и может ухудшить общее состояние здоровья. Это не значит, что не нужно прикасаться к чекам: бисфенол может оказать негативное действие только при длительном и постоянном контакте. Поэтому достаточно просто минимизировать взаимодействие с чеками — там, где это возможно, отдать предпочтение электронному документообороту.

13. Выщипываем волоски в носу

Как только мы обнаруживаем волоски в носу, начинает казаться, что их видят абсолютно все вокруг. Не спешите избавляться от нежелательной растительности, поскольку фолликул без волоса становится более уязвимым для бактерий. При выщипывании на внутренней поверхности носовой полости могут появиться ранки. Кроме того, волоски спасают нас от излишней пыли и вредоносных частиц из воздуха.

14. Прокрашиваем внутренний контур нижнего века

Слой подводки или карандаша на внутреннем контуре нижнего века придает макияжу законченный вид. Но, если вы носите контактные линзы или ваши глаза отличаются чувствительностью, будьте аккуратны. Мельчайшие частички косметики скапливаются на слезной пленке и могут поцарапать глаз или линзу, вызвать дискомфорт. В некоторых случаях можно даже получить глазную инфекцию.

А вы замечали, что подобные мелочи пагубно сказываются на здоровье?