14 бюджетных способов вернуть испорченным вещам безупречный вид

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Иногда даже какая-нибудь мелочь может испортить настроение. Особенно если это касается внешнего вида. Пятно на блузке, севший свитер, полинявшая рубашка — кажется, что все пропало и любимую одежду уже не спасти. Но опытные хозяйки знают простые и доступные каждому секреты, которые помогут реанимировать пострадавшую вещь и вернуть ее в ваш гардероб.

AdMe.ru изучил советы по восстановлению одежды и готов поделиться ими с читателями.

14. Удалить въевшуюся грязь с замшевой обуви

Для этого нужно с силой потереть пятно металлической губкой для посуды. Но, возможно, придется обработать остальную часть обуви, чтобы она была равномерно окрашена. Обычная губка для посуды поможет впитать остатки воды, если ваша обувь промокла.

13. Чтобы молния на брюках не расстегивалась

При длительном использовании молния перестает плотно застегиваться. Особенно неловко, когда расходится молния на брюках. Чтобы предотвратить это, можно смазать ее бесцветным лаком для ногтей или обработать лаком для волос.

12. Устранить неприятный запах от обуви

Источником запаха в обуви зачастую являются бактерии, которые начинают распространять неприятный аромат при соприкосновении с потом. Чтобы избавиться от запаха, нужна низкая температура. Если нет возможности оставить обувь на балконе или на улице, можно положить ее в полиэтиленовый пакет и поместить в морозильную камеру. Обувь должна находиться там в течение 12–24 часов.

11. Избавиться от белых разводов от дезодоранта на темной одежде

При частом использовании дезодоранта на темной одежде остаются белые следы, которые легко вывести обычными влажными салфетками. Просто протрите испачканную часть одежды, и следов от дезодоранта не останется.

10. Чтобы восстановить выцветшую одежду

После нескольких стирок цветное белье выглядит потускневшим. Чтобы яркая вещь дольше сохраняла свои краски, можно воспользоваться белым уксусом или обычной поваренной солью. Для синтетических тканей подойдет уксус. Чтобы восстановить цвет вещи из натуральной ткани, нужно к стиральному порошку добавить 2–3 ст. л. соли.

9. Чтобы свитер не кололся, не линял и его не ела моль

Шерстяной свитер — изделие, которое порой доставляет неудобства и требует деликатного ухода. Если вы поместите аккуратно сложенный свитер в пакете в морозилку, он будет меньше лезть, к тому же низкая температура убьет личинок моли. Избавиться от колючести можно, если предварительно намочить свитер и убрать его в морозильную камеру на 10 часов, а после разморозить в теплой воде и высушить.

8. Как вернуть белоснежный цвет белью

Избавиться от желтых пятен на белой одежде или вернуть белоснежный цвет застиранному белью поможет борная кислота. Для сильно загрязненных вещей нужно взять 60 г средства на 4 л воды, для более щадящей стирки — 2 пакетика с борной кислотой по 10 г на 10 л воды. Замочить на 2 часа. Часто пользоваться этим способом не рекомендуется.

7. Как избавиться от статического электричества на одежде

Статическое электричество устранит металлическое изделие. Чтобы одежда не прилипала к телу, нужно продеть ее через металлическую вешалку перед тем, как надевать. Также можно использовать булавку, прикрепив ее на внутреннюю часть изделия, или провести наперстком по всей поверхности одежды.

6. Удалить свежее пятно от ягод

Этот простой метод действует, только если пятно на одежде свежее. Нужно натянуть ткань и лить кипяток на загрязненную поверхность до тех пор, пока пятно не исчезнет. Опытные хозяйки отмечают, что с натуральных тканей пятна от ягод выводятся сложнее, чем с синтетических.

5. Убрать следы от мазута

Вывести мазут с одежды можно пихтовым маслом. Для этого нужно взять 2 ватных диска или спонжика, один диск положить под пятно, а вторым, смоченным в масле, потереть пятно. Если с первого раза загрязнение до конца не вывелось, следует попробовать снова. После необходимо постирать испачканную вещь.

4. Избавиться от запаха залежалых вещей

Долго лежавшие в шкафу вещи часто неприятно пахнут. Чтобы устранить затхлый запах, нужно развести спирт с водой в пропорции 1:2 и нанести этот раствор на одежду с помощью пульверизатора.

3. Если вещь полиняла при стирке

Перманганат калия, или марганцовка, поможет, если вы случайно постирали белые вещи с цветным бельем. В стакане воды необходимо растворить 3–5 кристаллов марганцовки (раствор должен получиться светло-розовым), затем нужно вылить полученную смесь в 9 л горячей воды и добавить стружку хозяйственного мыла (1/3 бруска). Далее следует замочить полинявшее белье на 50 минут, после чего постирать обычным способом.

2. Как спасти севшую одежду

Этот способ хорошо работает с трикотажем и вязаными изделиями. Добавьте в теплую воду детский шампунь или кондиционер для волос, туда же можно влить кондиционер для белья. Замочите в этом растворе севшую вещь минимум на 30 минут.

1. Чтобы удалить пятна от утюга