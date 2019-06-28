14 человек, которые достигли сногсшибательных успехов на пути к своему идеалу

1 0

2

605

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все, кто хоть раз вставал на путь глобальных изменений, знают, как сложно бывает не останавливаться и продолжать движение, невзирая ни на какие трудности. Герои нашей подборки вдохновляют личным примером: какими бы сложными ни были методы достижения цели и каким бы далеким ни казался результат, он обязательно будет — через 10 дней или даже 10 лет.

Мы в AdMe.ru считаем, что нет ничего важнее внутренней гармонии, и восхищаемся нашими героями, которые смогли ее достичь. А в качестве бонуса вас ждет рассказ девушки, которая захотела поделиться своей историей со всем миром в надежде, что это кому-нибудь поможет.

«Разница между фото — около 10 лет. Я многим обязана контактным линзам, брекетам и татуажу бровей»

Результат операций на носу и подбородке, а также подтяжки кожи лица

«Теперь мои уши выглядят почти идеально, и я счастлива!»

«Я до и после операции по устранению чередующейся эзотропии»

«Я получила лицензию косметолога-эстетиста, чтобы научить маму дарить своей коже немного больше любви. Верхняя часть ее щеки — то, как кожа выглядела раньше. Нижняя — то, что получилось после первого сеанса»

«До и после ринопластики, которая потребовалась после перелома носа. Из-за травмы каждый раз при улыбке кончик носа опускался. Операция помогла избавиться от этого изъяна»

«6 месяцев без наркотиков и алкоголя! Моя жена говорит, что я выгляжу лучше каждый день»

«Мой вес за 2 года увеличился с 45 до 68 кг при росте 1,8 м. Принимать пищу все еще невесело, но психологический блок точно устранен. Adios, анорексия!»

«Май 2018-го и май 2019-го. Я медленно разбираюсь со своей кожей»

Результат успешных операций на носу и нижней челюсти

«Фото до и после того, как я стал веганом»

«Я сломала 2 передних зуба, и мне поставили ужасные, просвечивающие металлические мосты. Теперь у меня виниры с двумя имплантами. Я наконец чувствую себя комфортно, когда улыбаюсь»

«Я не пью уже 16 дней. В течение первых пяти изменения были в основном психическими и эмоциональными, но с 6-го мое тело начало меняться с довольно приличной скоростью. И даже разница всего в 10 дней уже заметна»

Бонус: «Мне потребовалась трахеотомия и экстренная операция после тяжелого заражения. В детстве мне сделали все прививки, тем не менее у меня слабая иммунная система. Противники вакцинации подвергают жизни риску каждый день, именно поэтому я делюсь этими ужасными фотографиями»

Может, и у вас или ваших знакомых есть история невероятного преображения?