13 вещей, которые категорически нельзя смывать в канализацию, хотя все думают, что можно

Многие без раздумий смывают в раковину и унитаз все подряд — от подсолнечного масла и до бумажных салфеток. Вот только эти и некоторые другие предметы и вещества со временем могут вызвать засор, с которым не справится ни одно средство для прочистки труб.

Готовя этот материал, мы в AdMe.ru поняли, что пора перестать смывать в канализацию кофейную гущу, остатки муки и другие, казалось бы, безобидные для труб вещи. А в конце статьи мы дадим совет, последовав которому вы надолго забудете про засоры в раковине.

1. Мука и тесто

После приготовления пирожков мы обычно смываем остатки муки и теста в раковину и не задумываемся о том, что мука при контакте с водой набухает, увеличиваясь в размере. В результате она прилипает к стенкам труб и начинает улавливать другие частицы отходов, проходящие через систему канализации.

2. Бумажные полотенца

Это один из самых распространенных источников засоров. Многие считают, что бумажные полотенца принадлежат к той же категории, что и туалетная бумага, но это не так. В отличие от бумаги, полотенца не рвутся при намокании. У них прямо противоположная цель — впитывать воду и не рваться с легкостью. А это означает, что с большей вероятностью они застрянут в трубах, чем смоются.

3. Кулинарные жиры и масла

Если горячий жир смыть в водопровод, он остынет, затвердеет и станет липкой массой на внутренних стенках труб. Со временем из-за этого отверстие в трубе уменьшится, что в конечном итоге приведет к ее полной непроходимости. Перед тем как помыть посуду, дождитесь, пока она остынет. А после удалите с нее остатки жира бумажными салфетками.

4. Бомбочки для ванны

Бомбочки для ванн обычно состоят из солей, ароматизаторов и масел, а некоторые из них содержат еще и кусочки цветов или блестки. Все эти добавки, если бомбочки смыть в канализацию, затем прилипают к трубам. Со временем в этих отложениях могут скапливаться мыло, волосы и другие вещества, что в результате приводит к появлению сильных засоров. К счастью, есть способ наслаждаться любимым средством для ванн без вреда для канализации: бомбочки с лепестками или блестками можно поместить в полотняный мешочек. Тогда при растворении они останутся внутри него и не вызовут засор. А также необходимо регулярно промывать сток уксусом. Для этого нужно налить его в слив и оставить на несколько минут, а затем промыть горячей водой.

5. Ватные шарики или диски

Ватные шарики и диски сделаны из хлопка. Поэтому при их смывании в канализацию они не растворяются в воде, а впитывают ее, увеличиваясь в размерах, и налипают на трубы, вызывая тем самым засор.

6. Остатки еды

Смывать еду в канализацию — плохая идея. Да, человеческие отходы состоят из продуктов, которые мы едим, но пища, которая еще не была переварена и попадает в канализацию, будет гораздо дольше разлагаться и может вызвать засор.

7. Кофейная гуща

Смывать кофейную гущу в водопровод все равно что сыпать туда песок. Она не растворяется в воде, прилипает к трубам, смешивается с другими отходами и со временем вызывает засор. Чтобы кофейная гуща не попадала в трубы, используйте для слива ситечко.

8. Смываемые влажные салфетки

Хотя на упаковке таких салфеток и написано «можно смывать», на самом деле этого лучше не делать. Если бы они на самом деле растворялись в воде, то делали бы это еще в упаковке, ведь они влажные внутри. Обычно такие салфетки сделаны из синтетических материалов, которые в конечном итоге забивают канализацию.

9. Остриженные ногти

Ногти состоят из кератина и биотина. Их структура настолько жесткая, что они не растворяются в воде, и даже микроорганизмы не могут воздействовать на них. Поэтому, если регулярно смывать ногти в канализацию, они накопятся и засорят ее.

10. Газета

Может показаться, что тут волноваться особо не о чем, ведь газеты делают из бумаги. Но волокна газет гораздо толще, чем у туалетной бумаги, поэтому им требуется больше времени для распада. К тому же, когда страницы газет намокают, они очень легко прилипают друг к другу и стенкам труб.

11. Наполнитель для кошачьего туалета

В отличие от собачьих отходов, кошачьи смывать в унитаз крайне нежелательно. Особенно если наполнитель для кошачьего туалета сделан из силикагеля, который действует как сорбент, или из бентонитовой глины, которая разбухает и затвердевает при намокании.

12. Маски для лица из глины

Попадая в водопровод, глина действует там так же, как и на коже, — прилипает и затвердевает. Тем самым создает идеальную среду для образования засоров. Поэтому перед тем, как умыть лицо, нужно снять маску влажными салфетками. И не забудьте положить на отверстие слива небольшое полотенце.

13. Косточки, семена

Стоит помнить, что и косточки от вишни, арбуза, яблок, разные семена (например, кунжут, мак) тоже могут вызывать засор в сливе раковины. Их следует выбрасывать в мусорное ведро. К слову, классические сеточки, которые поставляются вместе с мойками, плохо задерживают эти и другие пищевые отходы. Поэтому мы хотим вам дать один совет из жизни.

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