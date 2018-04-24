15 советов, как быстро и легко собрать вещи для переезда

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А вам приходилось во время переезда таскать неудобные мешки с обувью и тяжелые коробки с книгами? Если да, то наверняка вы просто не знали, что легкую обувь удобнее перевозить в коробках из-под вина, а книги — в чемодане на колесиках.

Мы в AdMe.ru собрали лайфхаки людей, которые точно знают, как правильно упаковать вещи. Их советы сделают процесс смены жилья быстрым и даже приятным делом.

1. Соберите коробку для ужина

Переезд отнимает много времени и сил. После перевозки вещей вы наверняка захотите поесть, и будет лучше, если нужные продукты окажутся под рукой. Соберите их в отдельную коробку и положите на видное место, например возьмите с собой в машину.

2. Приклейте украшения на коробку

Мелкие вещи часто теряются при переезде. Чтобы случайно не расстаться с любимыми украшениями, прикрепите их скотчем к внешней стороне одной из коробок. Так они не потеряются, а вам будет очень просто их найти.

3. Или скрепите их втулкой

Еще один простой способ не растерять украшения при перевозке. Но в этом случае лучше упакуйте втулку в одну из коробок — так украшения будут надежнее защищены.

4. Вставьте серьги в пуговицы

Сохранить в целости самые маленькие украшения помогут пуговицы. Вденьте в них сережки и закрепите так же, как в ушах. После этого пуговицы можно сложить в их обычное место хранения. Только проследите, чтобы коробочка с ними была плотно закрыта. Можно дополнительно обмотать ее скотчем.

5. Используйте ватные диски, чтобы защитить косметику

При перевозке косметика может рассыпаться. Избежать этого помогут ватные диски и шарики. Только проследите, чтобы коробочка с косметикой плотно закрывалась, а для этого выбирайте шарики не слишком большого размера.

6. Заклейте зеркало скотчем

Наклейте на зеркало полосы широкой клейкой ленты. Даже если стекло повредится при перевозке, лента не даст ему выпасть. Так вы защитите не только вещи, но и себя.

7. Упаковывайте хрупкие предметы во что-то мягкое

Между обычными тарелками можно положить пластиковые, тогда они не разобьются, даже если коробку будет трясти. Крупные хрупкие вещи можно завернуть в полотенца — так вы одновременно упакуете все что нужно и сохраните вещи целыми.

8. Складывайте фурнитуру в подписанные пакетики

Если вы разбираете мебель для транспортировки, маленькие пакеты помогут вам не растерять нужные детали от нее. Чтобы пакетики не потерялись, можно приклеить их к мебели скотчем.

9. Подпишите коробки

На каждой коробке можно указать не только название комнаты, но и содержимое самой коробки. Тогда вам не придется вскрывать ее, чтобы понять, что находится внутри. Для каждой комнаты можно использовать свой цвет — так будет еще удобнее.

10. Наклейте фото содержимого на коробки детей

Дети наверняка захотят разобрать свои коробки сами. Коробки с фотографиями помогут им быстрее найти любимые игрушки. Чтобы поиск был еще проще, складывайте игрушки в прозрачные контейнеры.

11. Положите важные документы в отдельную папку

Потерять документы будет особенно неприятно. Положите их в отдельную папку, чтобы позаботиться о сохранности. А папку уберите в личную сумку — не дорожную, а ту, которую все время носите с собой.

12. Сложите мелкие вещи в посуду

Вместо того чтобы покупать еще одну коробку, максимально используйте свободное пространство, которое у вас есть.Тогда вы сможете сделать свой багаж легче и значительно сэкономить на его перевозке.

13. Не забудьте про аптечку

Сложите базовые медикаменты в отдельную коробку и держите ее под рукой. Пластырь и таблетки от головной боли могут понадобиться в любой момент.

14. Упакуйте обувь в коробки из-под вина

Пакеты с обувью займут много места. Гораздо удобнее будет перевозить ее в коробках из-под вина. Такие коробки можно попросить в любом магазине, где продают алкоголь.

15. Перевозите книги в чемодане

Если у вас много книг, коробки с ними будут очень тяжелыми. Чтобы не таскать тяжести, лучше упакуйте одежду в коробки, а книги — в чемодан на колесиках. Тогда перевезти их, не напрягаясь, сможет даже ребенок.

Надеемся, эти советы помогут вам быстрее переехать на новое место и ничего не забыть на старом. А что вы делаете, чтобы облегчить себе переезд?