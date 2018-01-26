12 хитростей в макияже для девушек, которым хочется быть красотками, но немножко лень

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В год женщины тратят 335 часов на наведение красоты. Получается, целых 2 недели в году у девушек уходит лишь на макияж и уход за собой, а ведь это время можно легко сократить, если знать пару секретов.

Да, вездесущая реклама и ролики бьюти-блогеров убеждают нас, что к макияжу надо отнестись со всей ответственностью. Но кто сказал, что нельзя быть красивой, не тратя на это каждую свободную минуту? Мы в AdMe.ru решили сэкономить немного времени на макияже и нашли 12 хитростей, которые пригодятся тем, кому вечно не хватает времени на сборы или просто лень усердствовать над стрелками.

Как аккуратно накрасить ресницы

Даже у самых аккуратных девушек тушь нет-нет да и отпечатается на веке, когда красишь ресницы. Чтобы этого избежать, попробуйте держать за ресницами слегка согнутый кусок картона или визитку.

Как аккуратно приклеить накладные ресницы

Если вы хотя бы раз пробовали приклеить накладные ресницы, то знаете, что это не так уж и просто. Чтобы излишки клея не испачкали ресницы или не попали в глаз, наносите его невидимкой.

Консилер вместо праймера

Перед тем как использовать тени, на веки можно нанести не праймер, а консилер (например, если праймер закончился). К тому же это поможет сделать макияж более стойким, а цвет — насыщеннее.

Быстрый макияж глаз

Если макияж глаз — ваше слабое место, попробуйте использовать кремовые тени вместо сухих. Например, нанесите кремовые тени пальцем на веко и под нижними ресницами. Быстрый «смоки айс» готов.

Две кисти в одной

Используйте невидимки, чтобы сделать плоскую кисть для контуринга из кисти для румян. Работает она так же хорошо, как если бы вы купили такую в магазине.

Ложка для макияжа глаз

Чтобы один цвет теней не смазал или не перекрыл другой, приложите к веку ложку и наносите тени поверх нее.

Тушь для ресниц и бровей

Тушью для ресниц можно подкрашивать и брови (конечно, если они у вас не слишком светлые). К тому же так не придется тратиться на дополнительное средство для бровей.

Сначала глаза, затем все остальное

Чтобы осыпавшиеся в процессе нанесения тени или тушь не испортили ваш идеальный тон, сначала накрасьте глаза, а уже после переходите к тону и губам.

Простой мономакияж

Кремовые средства удобны и не требуют специальных кистей, поэтому с ними так хорошо экспериментировать. Кремовая помада для губ хорошо превращается в тени для глаз, если растереть ее пальцами. Неплохая идея для мономакияжа, к тому же, если цвет не слишком яркий, можно попробовать помаду и в качестве румян.

Из дневного макияжа в вечерний

Если вам нужно быстро сделать из дневного макияжа вечерний, достаточно держать под рукой яркую помаду или подводку для глаз. Не забывайте про хайлайтер и румяна — они хорошо спасают в ситуации «5 минут на преображение».

Универсальные средства

Современные средства для макияжа позволяют экономить и время, и деньги: помаду, румяна и тени можно заменить одним стиком. Другой вариант — определиться со своим универсальным цветом, тем, что вам больше нравится / подходит. Такой набор продуктов проще освоить, а значит, и времени на макияж уйдет меньше.

База под тени — для губ

База (праймер) под тени поможет сделать макияж губ более стойким. Просто нанесите его на губы, а уже потом используйте помаду. А вы много времени тратите на макияж? Расскажите, есть ли у вас проверенный способ лениво навести красоту?